Interview «Gott sei Dank explodierte das Altersheim- Problem während meiner Amtszeit»: Sennwalds Gemeindepräsident Peter Kindler geht in Pension und zieht Bilanz Sennwalds Gemeindepräsident Peter Kindler übergibt Ende des Monats sein Amt an Bertrand Hug. Im Interview blickt er voraus und hält Rückschau auf «acht sehr gute Jahre» und ein sehr belastendes Thema. Heini Schwendener 19.06.2020, 16.00 Uhr

Peter Kindler in seinem Büro im Sennwalder Rathaus. Das Bild an der Wand zeigt die Alp Rohr, wo sich der Gemeindepräsident oft aufhält. Bild Heini Schwendener

In seiner achtjährigen Amtszeit als Gemeindepräsident hat Peter Kindler die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Hans Appenzeller weitergeführt und damit sein Wahlversprechen, er stehe für Kontinuität ein, auch wirklich eingelöst. Einmal gingen die Wogen aber mächtig hoch: Der Altersheim-Eklat sorgte für Gesprächsstoff und teils harte Kontroversen. Doch das finanziell an die Wand gefahrene Altersheim Forstegg ist inzwischen wieder auf Kurs. Kindler kann beruhigt in Pension gehen.

Peter Kindler, wie gross war vor acht Jahren, notabene nach 20 Jahren Erfahrung in der Gemeindeverwaltung, der Schritt in die «Regierung»?

Peter Kindler: Das war ein kleiner Schritt. Es gab einen nahtlosen Übergang, ich brauchte keine Einarbeitung. Wäre es nicht so gewesen, wäre das kein gutes Zeichen gewesen, denn ich war ja schon 20 Jahre Ratsschreiber.

Es hat Sie also nichts mehr überrascht?

Nein, obwohl natürlich die Führung einer Gemeinde eine andere Aufgabe ist als die des Gemeinderatsschreibers.

Peter Kindler als Gemeinderatsschreiber im Jahr 2012, als er für das Gemeindepräsidium kandidierte. Bild: Heini Schwendener

Ist ein Ratsschreiber optimal vorbereitet, um die Seite zu wechseln?

Das ist schon so, denn es ist ja immer alles über seinen Tisch gelaufen. Idealer geht es nicht. Aber natürlich kann jemand von ausserhalb auch einen neuen Gesichtswinkel in einen Rat bringen.Ich habe vor acht Jahren für mich geworben, dass ich für Kontinuität im Gemeindepräsidium garantiere. Das hat die Wählerschaft offenbar geschätzt.

Vorher Ratsschreiber Als Garant für Kontinuität hat sich Peter Kindler im Frühjahr 2012 angepriesen. Er kandidierte damals mit vier anderen Personen für das Amt des Gemeindepräsidenten in der Gemeinde Sennwald. Kindler war der Wählerschaft bestens bekannt. Der damals 57-Jährige war bereits seit 20 Jahren Gemeinderatsschreiber. Im zweiten Wahlgang wurde Peter Kindler gewählt und führt seit Anfang 2013 die Gemeinde. Ende dieses Monats geht er in Pension. (she)

Sennwald war selten in den Schlagzeilen, höchstens noch mit jährlichen Steuersenkungen. Gestört hat Sie das wohl nicht?

Das ist so, und dafür bin ich dankbar. Wir konnten uns in Sennwald um die Sachgeschäfte kümmern und mussten uns nicht mit Sachen herumschlagen, die nur Zeit und Geld kosten. Ich glaube, das ist eine Sennwalder Eigenheit, die zwar inzwischen nicht mehr selbstverständlich ist, die aber mit dazu beigetragen hat, dass wir Sennwald weiterentwickelt haben.

Gab es denn nie Konflikte in Sennwald?

Doch schon, aber sie werden auf sachlicher Ebene ausgetragen. Wenn eine Behörde offen und fundiert informiert, lassen sich viele Konflikte vermeiden. Ich habe aber einmal eine Brücke abreissen lassen. Das gab eine negative Schlagzeile. Darum werde ich wohl auch nicht als «Brückenbauer» in die Geschichte eingehen.

Der Gemeindepräsident äusserte sich im Frühjahr 2019 zum Eklat im Altersheim Forstegg. Bild: Heini Schwendener

Im vergangenen Jahr gab es einige fette Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Altersheim-Eklat. Haben Sie dieses nationale Medienecho erwartet?

Nein, das hätte ich so nicht erwartet. Dabei hat sich auch gezeigt, welche Rolle Social Media in solchen Fällen haben. Jene Schlagzeilen mag man niemand gönnen.

Hat in der Folge ihr Ansehen in der Bevölkerung gelitten?

Ja, bei gewissen Leuten war ich wegen dieser Geschichte nicht mehr beliebt.

Es mussten ja auch Kündigungen ausgesprochen werden, das ist nie angenehm und natürlich immer auch eine emotionale Angelegenheit.

Inzwischen ist das Altersheim aber finanziell und organisatorisch längst wieder auf Kurs. Es gab aber auch Leute die es ehrenwert fanden, dass ich die volle politische Verantwortung übernommen habe. Sie sagten mir: «Das hätte nicht jeder Politiker gemacht, denn du bist ja eigentlich auch nicht Schuld für das, was vorgefallen ist.»

Haben Sie es während dieser schwierigen Zeit je bereut, Gemeindepräsident geworden zu sein?

Das war sicher mit Abstand die schlimmste Zeit für mich. Ich habe darunter gelitten, ohne dass ich jetzt hier jammern möchte. Aber ich habe mir immer gesagt: Auch das gehört zu meinem Job.

Davonlaufen war natürlich nie eine Option.

Das Altersheim Forstegg wurde letztlich nicht an die Wand gefahren, die vom Gemeinderat eingeleiteten Massnahmen waren erfolgreich. Bild: Corinne Hanselmann

Aber kurz vor der Pension braucht man so etwas doch nicht?

Nein. Aber Gott sei Dank ist dieses Problem während meiner Amtstätigkeit explodiert. So konnte ich noch reagieren. Wäre das erst heute geschehen, würde ich in Erinnerung bleiben als der Sennwalder Gemeindepräsident, der das Altersheim an die Wand gefahren hat.

Weht auch im beschaulichen Sennwald in der Politik inzwischen ein rauerer Wind als früher?

Auch wenn es in Sennwald sicher ruhiger ist als anderswo, so stimmt diese Feststellung auch für uns. Bei vielen Unstimmigkeiten ist heute leider kaum mehr Kompromissbereitschaft vorhanden.

Sie hatten keine Partei im Rücken, ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Ich habe es nie als Nachteil empfunden, parteilos zu sein. Auch nicht in der schwierigen Zeit mit dem Altersheim. Auf Gemeindeebene ist ohnehin die Sachpolitik wichtiger als die Parteipolitik.

Wird man als Gemeindepräsident überhaupt noch als Privatperson wahrgenommen, oder ist man immer und überall die Amtsperson?

28 Jahre hat Peter Kindler im Rathaus der Gemeinde Sennwald gearbeitet. Bid: Heini Schwendener

Man ist natürlich immer der Gemeindepräsident, auch im Ausgang. Aber damit hatte ich keine Mühe, ich bin nämlich immer schon gerne unter die Leute gegangen.

Sie brauchten also keine Rückzugsorte, um die Gemeinde und deren Geschäfte hinter sich lassen zu können?

Nein, ich finde meine Erholung in der Natur und in den Bergen, aber nicht um den Leuten auszuweichen. Ich habe das schon früher so gemacht.

Ihr Motto lautet: Chunnt scho guet. Waren die letzten acht Jahre gut?

Ich bin ein Optimist, darum das Motto.

Die letzten acht Jahre waren sehr gut, so konnte unter anderem der Steuerfuss von 134 auf 88 Prozent gesenkt werden.

Aber das ist auch anderen Leuten zu verdanken, zum Beispiel dem Gemeinderat, der diesen Weg mit mir gegangen ist und den Einwohnerinnen und Einwohnern, welche unsere Finanzpolitik unterstützt haben. Nicht zu vergessen ist auch das tolle Gemeindepersonal, alle machen nämlich einen Super-Job. Und geholfen hat natürlich auch die gute Wirtschaftslage.

Visualisierung des neuen Werkhofs der Gemeinde Sennwald. Er entsteht am bisherigen Standort in Frümsen. Bild: PD

Gibt es in Sennwald heute etwas, das von der Handschrift Peter Kindlers geprägt ist?

Schwierig zu sagen. Ich würde den Werkhof nennen, den haben wir ja jahrelang beübt. Das Volk war an der Urne damals knapp für den Standort Salez. Ich habe aber gespürt, dass die Bevölkerung nie so ganz dahinterstand. Ich war froh, dass der Gemeinderat auf jenen Beschluss zurückgekommen ist und schliesslich entschieden wurde, dass der neue Werkhof am bestehenden Standort in Frümsen gebaut wird. Das ist ein erfreulicher Abschluss einer jahrelangen Geschichte.

Ändert sich Ihr Leben mit dem Übertritt in die Pension?

Das werde ich am 1. Juli sehen. Dankbar bin ich, dass ich gesund bin. Ich bin sportlich und werde viel biken und wandern. Und auch meine Enkelkinder haben noch die eine oder andere Hütestunde zugute.

Also keine Angst vor der plötzlichen Leere?

Überhaupt nicht. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt.

Sind Sie schon für öffentliche Ämter und Mandate angefragt worden?

Vereinzelt, ja. Aber ich werde nichts übernehmen. Da ziehe ich einen Schlussstrich. Mein Wissen steht der Gemeinde und meinem Nachfolger jederzeit zur Verfügung, doch es muss abgerufen werden, ich werde mich nicht aufdrängen.

Ich werde aber noch Präsident des Trägervereins Slow Up Werdenberg-Liechtenstein bleiben und zwar so lange, bis er bei schönem Wetter durchgeführt wird.

Peter Kindler bei der Eröffnung des Slow Up Werdenberg-Liechtenstein im Jahr 2018 (4. von links). Er bleibt Präsident des Trägervereins. Bild: Heini Schwendener

Öffentliche Auftritte, die Sie ohnehin nie besonders gesucht haben, werden also wohl Geschichte?

Ich habe gerne Infoveranstaltungen für die Bevölkerung durchgeführt. Aber ich werde die öffentlichen Auftritte nicht vermissen und künftig die freien Abende geniessen. Durch die Coronakrise konnte ich mich ja schon auf diese Zeit vorbereiten, es sind ja in den vergangenen Monaten alle öffentlichen Veranstaltungen ausgefallen.

Geben Sie Ihrem Nachfolger bei der Amtsübergabe einige Tipps mit auf den Weg?

Was ich ihm allenfalls sage werde ich nicht öffentlich bekannt machen. Ich denke, er muss seinen eigenen Weg gehen, darum werde ich mich hüten, ihm Ratschläge zu erteilen.