Golf- und Tennisplätze offen, viele Turnhallen weiter gesperrt: Werdenbergs Sportler sind ab dem 11. Mai in zwei Lager geteilt In den Genuss ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung kommen ab 11. Mai längst nicht alle Sportler der Region. Golf und Tennis darf beispielsweise wieder gespielt werden. Doch die meisten Turnhallen bleiben für Vereine geschlossen. Robert Kucera 06.05.2020, 17.26 Uhr

Der Drang der Bevölkerung, endlich wieder Sport zu treiben, ist gross. Doch während die ersten den ersten Schritt zur Normalität am 11. Mai machen dürfen, spult der Grossteil weiterhin sein individuelles Ersatzprogramm ab.

Mit ein Grund dafür ist, dass die Turnhallen der Regionen geschlossen bleiben. Eine gewichtige Rolle für diesen Entschluss spielen die Gruppengrössen und die Abstände zwischen den Sportlern – für die meisten Vereine macht ein Training mit diesen Einschränkungen schlicht keinen Sinn.

In der Turnhalle Hof in Gams ist Sport weiterhin untersagt. Bild: Robert Kucera

Ausnahmen bilden die Gemeinden Grabs und Wildhaus-Alt St. Johann. Hier werden die Turnhallen nicht vorsorglich geschlossen. Vereine dürfen sich bei der Gemeinde samt ihrem Schutzkonzept melden. Im Anschluss wird darüber entschieden, ob der Antragsteller die Turnhalle unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmassnahmen benutzen darf.

Doch nicht alle Sportler der Region sind auf Turnhallen angewiesen. Beispielsweise Golfer und Tennisspieler. Sie dürfen ab dem 11. Mai wieder ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen. «Die Freude ist riesig», beschreibt Christian Gloor, Präsident Tennisclub Sevelen, die Stimmung bei den Clubmitgliedern. «Es freuen sich alle darauf, dass es wieder losgeht», schildert Albert Friedli, Clubmanager Golfplatz Gams-Werdenberg. Man sei mit Reservationswünschen förmlich überschwemmt worden.

Eigentlich ändert sich für die Liebhaber des Golfsports ab dem 11. Mai nicht viel. In kleinen Gruppen verteilen sie sich auf dem Platz. Über 18 Löcher gesehen, gehen die Golfer auf der mehr als sechs Kilometer weiten Strecke zwischen dem ersten Abschlag und dem letzten Green des Golfplatzes Gams-Werdenberg beinahe verloren. «Abstand zu halten, ist kein Problem. Diesen hält man auch sonst ein. Golf ist ja kein typischer Kontaktsport», hält Albert Friedli, Clubmanager des Golfclubs Gams-Werdenberg, fest.

Dennoch hat Swiss Golf ein Konzept für seine Mitglieder ausgearbeitet, um den Beweis zu erbringen, dass in dieser Sportart die Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden können. «Jeder Golfer kennt die Verhaltensregeln. Ich bin überzeugt, dass sich die Golffamilie tadellos verhält», kennt Friedli seine Kundschaft.

Auf dem Golfplatz gelten dieselben Regeln wie im öffentlichen Raum: Social Distancing, Desinfizieren der Hände und nicht mehr als fünf Personen in einer Gruppe.

Abstand halten ist im Golf nichts Neues – doch die Fahne bleibt stecken und darf nicht berührt werden. Bild: Robert Kucera

Beim Spiel selbst halten die Golfer auch sonst schon respektvoll Abstand. Als neue Regel gilt nun auch auf den Übungs-Greens ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Spielern. Auf dem Green beim Clubhaus dürfen maximal vier Golfer trainieren, auf dem Green bei der Driving Range sind es acht. Sämtliche Übungsanlagen auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg stehen zur Verfügung. Es kann nach Herzenslust trainiert werden. Wer auf dem 18-Loch-Platz mit einem Golfcart unterwegs sein will, muss dies ohne Beifahrer tun – ausser es ist eine Person aus demselben Haushalt. Social Distancing fängt bereits beim Empfang an. Man hat die vom Golfverband empfohlene Zwei-Meter-Abstandsmarkierung angebracht. Maximal zwei Personen dürfen sich im Inneren aufhalten, der grosse Warteraum befindet sich an der frischen Luft.

Von Swiss Golf aus ist jeder Spieler angehalten, sein eigenes Fläschchen Desinfektionsmittel mitzuführen. Wie Clubmanager Friedli erläutert, gehe man hier aber auf Nummer sicher: «Desinfektionsmittel stehen beim Empfang und bei allen WC-Anlagen für die Golfspieler zur Verfügung.» Zudem biete man Desinfektionsmittel im Sekretariat auch zum Verkauf an.

Eine Änderung auf dem Golfplatz betrifft die Intervallzeit. Statt alle zehn Minuten starten die Flights mit maximal vier Personen nun im Abstand von zwölf Minuten bei Loch 1.

Zudem dürfen die Spieler die Fahne nicht berühren. Sie bleibt im Loch stecken. Dies beeinträchtigt, wie Friedli erklärt, das Putten in keiner Weise. Auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg habe man in jedes Loch einen sogenannten Teller eingesetzt. So kann der Ball mühelos mit zwei Fingern herausgenommen werden, ohne mit der Fahnenstange in Berührung zu kommen. Entfernt wurden auch die Abfallkörbe und die Bunkerrechen. Den Abfall müssen die Golfer nach Hause mitnehmen, die Ausbesserung des Bunkers erfolgt mit Fussarbeit oder mit dem eigenen Golfschläger.

Bevor aber auf dem Platz gespielt werden kann, ist beim Golfclub Gams-Werdenberg eine Online-Reservierung nötig. Die Daten jedes Golfers aufzunehmen, ist eine weitere Sicherheitsmassnahme. Wie Albert Friedli festhält, mache man aber eigene Regeln. Eine davon fällt zu Gunsten der Clubmitglieder aus. In den ersten drei Wochen haben diese von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr, das Erstrecht, eine Reservierung vorzunehmen. Diese Blockzeiten werden jeweils zwei Tage vor Termintag um 17 Uhr auch für Gäste freigegeben.

Schon früh hat der Verband Swiss Tennis mit seinem Schutzkonzept beim Bund angeklopft. Schliesslich sei in einer Einzelsportart wie Tennis das Einhalten von Schutzmassnahmen sehr gut einzuhalten. Von der zeitigen Vorarbeit kann nun der TC Sevelen profitieren. Die Verzögerung zum Saisonstart in einem normalen Jahr hält sich nun in Grenzen und beträgt bloss zwei Wochen.

Ein Wermutstropfen ist aber das schöne Wetter. «Seit Anfang April sind wir dabei, den Platz in Ordnung zu bringen. Wir wären bereits im April bereit gewesen», erklärt der Präsident des TC Sevelen, Christian Gloor. Nun erfolgt das Comeback halt erst am Montag, 11. Mai. Zwei der drei Plätze sind bespielbar, das Schutzkonzept ist an sämtliche Mitglieder verschickt worden – es kann losgehen.

Ab Montag darf auf der Seveler Tennisanlage wieder gespielt werden. Bild: Heini Schwendener

Doch einfach drauf los auf den Platz lässt der Tennisclub seine Mitglieder nicht und darf dies auch nicht. Das versandte Schutzkonzept ist zunächst zu bestätigen, dass man sich auch daran halten wird. Der nächste Schritt ist die Platzreservierung auf der Website – natürlich mit sämtlichen relevanten Angaben, um eine allfällige Rückverfolgung machen zu können. Neu können Reservierungen auf zwei Plätzen vorgenommen werden. Mit den geforderten Schutzmassnahmen hat der Club keine Mühe. «Wir können alles problemlos umsetzen», hält Gloor fest. Desinfektionsmittel stehen für die Spieler bereit. Ausserdem sorgt ein Vereinsmitglied dafür, dass zweimal täglich Türgriffe, Besen, Ballkörbe und alles, was mehrere Personen auf der Anlage benutzen, desinfiziert werden.

Auf jedem Tennisplatz darf das Maximum von fünf Personen nicht überschritten werden. «Das macht Sinn und kann mit der Abstandsregel von zwei Metern auch eingehalten werden», ist der Präsident überzeugt. So können vier Spieler, mit Rotationsprinzip auch fünf, auch sehr gut den Umgang mit dem Filzball üben. «Da gibt es einige Trainingsformen», weiss Christian Gloor. Somit können auch Kindertrainings in Kleingruppen zu vier Spielern und einem Coach auf dem Tennisplatz Sevelen stattfinden.

Trotz aller geltenden Regeln ist Clubpräsident Gloor bestrebt, für eine gelöste Atmosphäre im Areal zu sorgen. Der TC Sevelen will deshalb nicht sämtliche Empfehlungen des Verbands eins zu eins umsetzen. «Wir setzten auf Eigenverantwortung der Spieler und wollen nicht zu viel einschränken.» Wie zum Beispiel der Verzicht auf das Doppelspiel. «Wir lassen es zu», sagt Gloor mit bestimmten Ton in der Stimme. Denn im Spiel wird der geforderte Mindestabstand nur selten unterschritten. Abseits des Spielgeschehens gilt dann wieder das Prinzip des Social Distancing.

Weiter verweist Gloor auf die Empfehlung, dass nach 45 Minuten die gebuchte Tennisstunde zu Ende sei und der Platz zu verlassen. Doch aus Sicht des Präsidenten soll eine Stunde auch eine Stunde bleiben. In dieser speziellen Lage macht der TC Sevelen aber 55 Minuten daraus. Punkt jede Stunde soll die nächste Gruppe beginnen dürfen, fünf Minuten vor Ablauf der Stunde bleibt genug Zeit zum Platzaufräumen. Doch es wird die Regel übernommen, dass die nächsten Spieler erst fünf Minuten vor Spielbeginn zum Platz kommen. Dass es zu Berührungspunkten kommt, schliesst Gloor aus – es hat genug Platz zum Warten.