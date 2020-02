Radquer-WM: Nicole Göldi aus Sennwald war mit Rang 11 die beste Schweizer Juniorin Die Mountainbikerin ist sehr zufrieden mit ihrem Resultat und hat die «Hammerstimmung »an der Heim-WM genossen. Heini Schwendener 02.02.2020, 18.09 Uhr

Nach dem steilen Aufstieg zu Fuss schwingt sich Nicole Göldi oben wieder auf den Sattel ihres Velos. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Die Sennwalder Mountainbikerin Nicole Göldi hat sich für die Radquer-Weltmeisterschaften, die dieses Wochenende in Dübendorf stattfanden, qualifiziert. Die 17-Jährige startete in der Kategorie U19 am Samstagmittag zu ihrem Rennen, das von zwei Niederländerinnen vor einer US-Athletin gewonnen wurde.