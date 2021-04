Urnenabstimmung Die Kirchenglocken in Grabs sollen schon bald «süsser» klingen Die Bürgerschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams stimmte einem Investitions- und einem Projektierungskredit zu und genehmigte die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 bei gleichbleibendem Steuerfuss. Hanspeter Thurnherr 11.04.2021, 13.15 Uhr

Die Glockenanlage der evangelischen Kirche Grabs kann nun saniert und unter anderem sicherer gemacht werden. Bild: PD

Thomas Gantenbein, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, informierte die 51 anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams mittels Video und mit den Ausführungen, um was es beim Sanierungskredit der Glockenanlage geht. Die bestehenden Glockenjoche, Lager, Achsen, Verschraubungen und Klöppelaufhängungen sind 86 Jahre alt. Zudem muss die nicht mehr genügende Läutsteuerung ersetzt werden. Auch soll der gelegentlich scheppernde Glockenklang verbessert werden.

Im Herbst soll mit der Sanierung gestartet werden, damit die Glocken spätestens an Weihnachten nach dreimonatigem Schweigen «süsser klingen», wie es Gantenbein in Anlehnung an ein Weihnachtslied formulierte. Die Kosten von rund 150000 Franken sollen innert drei Jahren abgeschrieben werden.

Schäden, die auf den ersten Blick kaum zu sehen sind

Der Präsident leitete das Traktandum «Projektierungskredit für die Sanierung der Kirche» mit Bildern ein. Diese zeigten, dass an vielen Orten Schäden entstanden sind, die auf den ersten Blick nicht wahrgenommen werden. Er verwies auch auf einige geschichtlichen Daten. So stammt das Chorgewölbe aus dem Jahr 1525 und das Kirchenschiff von 1901. Der Turm wurde 1917 neu gebaut, das Geläut 1935 installiert. Die letzte Innensanierung erfolgte 1966, die letzte Aussensanierung 1969.

Projektkosten belaufen sich auf 195000 Franken

Im Jahr 2011 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Sie enthält eine grobe Kostenschätzung «von zwei bis drei Millionen, je nachdem, wie ausführlich zum Beispiel die Wärmedämmung erfolgt», sagte der Präsident. Im Frühling 2020 wurde eine Baukommission einberufen und eine Umfrage bei den Nutzern durchgeführt. In einem «World Café» wurden die Kirchbürger ins Thema einbezogen. Wichtigste Anliegen: Heizung und Gebäudeökologie, Akustik, Beleuchtung, Sitzkonzept, abgetrennter Gebetsraum, Orgel erhalten – und der Charakter der Kirche soll beibehalten werden. Die Projektkosten belaufen sich auf 195000 Franken.

Ein Kirchbürger verwies auf die grossen Veränderungen, welche auf die Kirchgemeinde zukommen: «Was ist, wenn die Abnahme an Kirchbürgern anhält? Wird sie für die Zukunft so gestaltet, dass sie allenfalls umgenutzt werden könnte?» Vizepräsident Daniel Saluz sagte: «Vielleicht sollten wir uns dies nochmals überlegen.» Konkret äusserte dazu ein Kirchbürger den Wunsch nach einem zweiten «World Café», um den Dialog nochmals aufzunehmen. Thomas Gantenbein sieht dafür einen möglichen Termin im Herbst 2021.

Kreditanträge ohne Gegenstimme gutgeheissen

Den beiden Krediten stimmten die Anwesenden ohne Gegenstimme zu. Auch die Jahresrechnung 2020, das Budget 2021, dem Steuerplan samt gleichbleibendem Steuerfuss von 27 Prozent, wurden ohne Gegenstimme genehmigt. Die Jahresrechnung schloss mit einem Gewinn von 72 Franken statt mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 122000 Franken.

Aufwandüberschuss für 2021 budgetiert

Um rund 100000 Franken höhere Steuereinnahmen und weniger Ausgaben führten zu dieser Besserstellung. Das Eigenkapital bleibt auf gut 126400Franken. Das Budget 2021 geht von einem Steuerbedarf von 1,96 Millionen Franken und einem Aufwandüberschuss von 103000 Franken aus, der aber durch das Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Kirchbürger bemängelte, dass der Projektierungskredit und der Sanierungskredit weder im Aufwand noch in der Investitionsrechnung aufgeführt seien. Kassier Samuel Rhyner erklärte, man wolle sich die Freiheit offenhalten, wo diese Kosten später gebucht werden.