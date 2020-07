Gleich zwei Zweiradfahrer verletzten sich in Liechtenstein bei Stürzen

Am Donnerstag kam es in Ruggell und Triesen zu je einem Unfall mit Verletzten. Eine E-Bike-Fahrerin stürzte mitten in der Nacht eine Böschung hinunter. Ein Kleinmotorradfahrer war aufgrund der ungewohnten Streckenführung bei einer Baustelle irritiert und stürzte.