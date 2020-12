Getrübte Wintersportfreuden Kontroverse um Durchführung der Skitage in den Werdenberger Schulgemeinden: Die einen dürfen, die anderen nicht Die Skilager finden heuer nicht statt. Doch wenigstens einzelne Tage dürfen die Schulen der Region im Schnee verbringen - sofern man sich in einer Gemeinde befindet, die in einem Skigebiet Boden besitzt. Robert Kucera 07.12.2020, 18.09 Uhr

Wohl dem, dessen Gemeinde in einem Skigebiet ist oder vor Ort Boden besitzt: Skitage der Schulen können so stattfinden. Bild: PD

Der Kanton hat entschieden: Die Skilager finden diesen Winter nicht statt. Dass das Skifahren eine gesunde Sache sei, weil es an der frischen Luft durchgeführt wird, stellt niemand in Abrede. Grundsätzlich wollen Kanton, Gemeinden und Schulen dem Nachwuchs die Möglichkeit einer sportlichen Betätigung bieten. Jedoch stellen Transport und Unterkünfte ein zu grosses Risiko dar.

Anders sieht es bei den Skitagen aus. Die können durchgeführt werden, wie das St. Galler Amt für Volksschulen am Donnerstag verkündete – aber nur im Gemeindegebiet. Eine Regelung, welche das Volk spaltet: Die einen Schulen dürfen Skitage planen, andere tüfteln ein Alternativprogramm für die Schüler aus.

Möglichkeiten auf dem Gemeindegebiet ausschöpfen

«Wir haben auf dem eigenen Gebiet keinen Skilift», hält Matthias Wettstein, Schulratspräsident von Gams, fest. So wie ihm geht es nun den meisten. Es herrscht Bedauern über die Absage des Skilagers. «Denn dies ist für uns eine Institution.»

In Gams zeigt man aber Verständnis für die nicht einfache Lage in diesem Winter und blickt vorwärts. Das Schulhaus-Team, wie es Wettstein nennt, werde nun Aktivitäten prüfen, die unter den verordneten Schutzmassnahmen durchführbar sind. Es gilt, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die auf dem Gemeindegebiet bestehen.

«Wir wollen die Kinder unbedingt beschäftigen und an die frische Luft bringen. Es geht auch um die allgemeine Gesundheit»,

sagt der Schulratspräsident, der als gute Alternativen Schlitteln oder eine Winterwanderung nennt. Doch im Einzugsgebiet des W&O gibt es auch Gewinner, welche Skitage realisieren dürfen. Bis jetzt – denn was heute gilt, kann morgen schon überholt sein.

Das eigene Skigebiet nutzen

In Buchs herrscht Bedauern darüber, dass die Skilager nicht stattfinden. «Diese sind wichtig für den Zusammenhalt in den Klassen», betont Schulpräsidentin Katrin Frick. Wie sie weiter sagt, verstehe es aber jeder, dass man das Lager für diese Saison aussetzt. Ganz aufs Skifahren müssen die Buchser Schüler nicht verzichten.

«Wir haben mit Malbun am Buchserberg unser eigenes Skigebiet. Dieses können wir für Skitage nutzen»,

erklärt Frick weiter. Im Auge behalte man aber stets die Auflagen des Bundes und des Kantons. Zudem soll die Skilagerwoche nicht in eine reine Schulwoche umgewandelt werden. «Ich persönlich würde es begrüssen, wenn man etwas mit den Kindern unternehmen würde», sagt Frick. Dies liege jedoch in den Händen der Schulleiter und Lehrer.

Offene Frage: Mit oder ohne Mittagessen?

Den grössten Standortvorteil geniesst die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann. Wer hier zur Schule geht, der braucht kein Skilager. Und seit dem kantonalen Beschluss am Donnerstag steht fest: Die Schulen dürfen ihre Skitage durchführen, da man sich im gemeindeeigenen Skigebiet befindet. «Sofern die Bergbahnen offen bleiben», mahnt Rita Elmer, Schulratspräsidentin von Wildhaus-Alt St. Johann, und erinnert so an die spezielle Situation, die im Land herrscht.

Das grüne Licht zu Skitagen versteht Elmer nicht als Freipass dafür, dass alles erlaubt sei. So werden die Skitage gut geplant. So manches Detail kommt auf die Verantwortlichen zu. «Besprochen haben wir noch nichts», sagt Schulleiter Stefan Gubler. Vieles entscheide sich kurzfristig, wenn man die neuesten Weisungen des Bundes oder Kantons kenne. Als Beispiel führt er aus: «Mit oder ohne Mittagessen?»

Distanz zwischen Gemeindekern und Skiort

Im Obertoggenburg ist auch die Gemeinde Grabs «heimisch». Somit darf die Schule Grabs den Kindern auch in diesem Winter schöne Stunden im Schnee in Form von Skitagen bieten. «Theoretisch ist dies möglich», sagt Markus Rüdisühli, Schulratspräsident ad interim. Doch sein Zögern verrät: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Skilifte und -pisten in Wildhaus befinden sich zwar auf dem Boden der Ortsgemeinde Grabs. Doch die geografische Ferne vom Kern und somit vom Wohnort der Schüler der Gemeinde Grabs könnten sich als Knackpunkt erweisen. «Denn mit dem ÖV dorthin zu fahren, wäre ein ganz falsches Zeichen», hält Rüdisühli fest. Als organisatorische Herausforderung bezeichnet er auch die Weisung, dass man Klassen nicht durchmischen darf. Zusammen mit anderen Schulratspräsidenten wird er noch diese Woche die Lage und die Möglichkeiten besprechen.

Selbst ohne Skitage ist Grabs bestens gewappnet, wie Rüdisühli erklärt:

«Wir haben Langlaufskis in der Schule und Schlitteln ist immer eine gute Idee.»

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Schneeschuhwanderung. Voraussetzung für das Alternativprogramm ist, dass sich der Winter aus Grabs nicht verabschiedet.