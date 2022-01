Gesundheit Die Lücke ist geschlossen: Hausärztlicher Rat hält in der Gemeinde Sennwald wieder Einzug Die Gemeinde Sennwald hat wieder eine hausärztliche Fachkraft. Neuer Standort ist das Altersheim Forstegg. Sennwald hat mit Dr. med. Daniela Kaergel eine neue Hausärztin und gleichzeitig ein Gesundheitszentrum. Robert Kucera Jetzt kommentieren 06.01.2022, 13.00 Uhr

Gesucht und gefunden (von links): Dr. med. Daniela Kaergel, Sennwalds Gemeindepräsident Bertrand Hug und Charlotte Herkströter, Leitende Medizinische Praxisassistentin Gesundheitszentrum Kaergel GmbH in Sennwald. Bild: Robert Kucera

Im Sommer 2021 standen die 5700 Einwohner der fünf Dörfer der Gemeinde Sennwald ohne Hauspraxis da. Mit der Pension von Dr. Steiner, so erklärt Gemeindepräsident Bertrand Hug, entstand eine Lücke. Hug beschreibt:

«Es war unbefriedigend, in allen fünf Dörfern der Gemeinde über keine medizinische Versorgung zu verfügen. Es hat was gefehlt.»

Doch nun konnte die Lücke erfolgreich geschlossen werden. Im Altersheim Forstegg ist seit Dezember 2021 nun das Gesundheitszentrum Kaergel GmbH mit Dr. med. Daniela Kaergel einquartiert. «Jetzt haben wir wirklich alles», freut sich Gemeindepräsident Hug sehr und ergänzt: «Dies stellt für die Sennwalder Bevölkerung einen Mehrwert dar.»

Zwei Suchende haben sich letztlich gefunden

Die Suche nach einer neuen hausärztlichen Fachkraft für Sennwald gestaltete sich schwierig. Bertrand Hug setzte alle Hebel in Gang, lange Zeit erfolglos. Ein Hindernis war unter anderem, dass die Räumlichkeiten der Arztpraxis Dr. Steiner nicht mehr zur Verfügung gestanden sind. Gut für die Gemeinde, dass auch Dr. med. Daniela Kaergel auf der Suche war: Ihr Wunsch nach Expansion des in Sargans beheimateten Gesundheitszentrums ging in der Werdenberger Gemeinde in Erfüllung. So hat man sich gegenseitig gesucht – und letztlich gefunden.

Für Sennwalds Gemeindepräsidenten Bertrand Hug ist das Altersheim Forstegg der ideale Standort für die neue Arztpraxis. Bild: Robert Kucera

Doch damit war die Sucharbeit noch nicht abgeschlossen. Bertrand Hug unternahm grosse Anstrengungen, um die neue Arztpraxis in Sennwald unterzubringen. Schliesslich entstand eine Lösung im Altersheim Forstegg. Die Mieter einer angegliederten Wohnung zeigten sich verständnisvoll für die schwierige Situation und suchten sich eine neue Bleibe. «Wir sind froh, dass es so schnell und konstruktiv gegangen ist mit viel gegenseitigem Entgegenkommen», verteilt Hug Lob an die jetzigen Mieter.

Derzeit wird innerhalb des Altersheims Forstegg in einem Provisorium praktiziert. Am 1. Oktober empfängt dann das Gesundheitszentrum seine Patientinnen und Patienten in den neuen Räumlichkeiten.

Idealer Standort für die neue Arztpraxis

Doch zuvor stehen bauliche Massnahmen auf dem Programm. Und hier hat das Volk das letzte Wort. An der Bürgerversammlung Ende März wird das Projekt, welches zirka eine halbe Million Franken kosten wird, vorgelegt. Gemeindepräsident Hug zeigt sich optimistisch: «Ich hoffe, die Bürgerinnen und Bürger werden nichts dagegen haben, wenn wir fix eine Arztpraxis in der Gemeinde Sennwald einrichten und erst noch an einem top Standort.»

Für den Standort Forstegg sprechen neben den geeigneten Räumlichkeiten auch die gute Lage für den Privatverkehr an einer Hauptstrasse inklusive genügend Parkplätzen. Zudem ist das Altersheim mit einer Haltstelle am öffentlichen Verkehr angeschlossen. Bertrand Hug äussert sich zufrieden zum neuen Praxisort: Idealer kann man nicht liegen.

Derzeitiger Hauptarbeitsort für Daniela Kaergel ist das Gesundheitszentrum in Sargans. Nun ist also im Werdenberg ein zweites Zentrum der Gesundheit unter ihrem Namen entstanden. Sie und ihr Team sind breit aufgestellt:

«Vom Säugling bis zum Greis betreuen wir alle.»

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist für die Herausforderung auf Sennwalder Gemeindegebiete Feuer und Flamme: «Wir freuen uns sehr auf unser neues Baby.»

Gute Lage samt Ausbaumöglichkeiten

Da im Sommer 2022 ein neuer Arzt eingestellt wird – es wird sogar von einer dritten Fachkraft offen geredet – schmiedete die Gesundheitszentrum GmbH in Sargans bereits eine Weile Expansionspläne. Für den Standort Sennwald sprach letztlich die Lage, wie Daniela Kaergel erklärt: «Von Sargans aus ist es nicht weit weg. Ausserdem finde ich es ein interessantes Projekt, in einem Altersheim integriert zu sein.» Auch was die Möglichkeiten für die Zukunft angeht, zum Beispiel mit einem Ausbau und der Unterbringung von ärztlichen Fachkräften in Spezialgebieten, ist das Altersheim Forstegg ideal.

Freut sich auf die neue Tätigkeit im Sennwalder Altersheim Forstegg: Dr. med. Daniela Kaergel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Amtsärztin für den Kanton St. Gallen. Bild: Robert Kucera

Doch derzeit steht man in Sennwald noch auf Feld eins. «Wir haben keinen Patientenstamm und fangen bei null an», gibt Daniela Kaergel zu verstehen. Immerhin: Seit der Eröffnung der neuen Arztpraxis in Sennwald wurden bereits einige Termine gebucht.

Hausärztliche Fachkräfte an zwei Orten präsent

Im Gesundheitswesen geht die Gemeinde Sennwald also einer rosigen Zukunft mit einer Hausärztin oder einem Hausarzt entgegen. Die hausärztlichen Fachkräfte werden an beiden Standorten – Sargans und Sennwald – präsent sein. Man kann sich gar seine ärztliche Fachkraft aussuchen. Und im Notfall hilft dann die Vertretung. «Unser Vorteil ist, dass wir im eigenen Haus Zugriff auf die Krankengeschichte haben», erläutert Daniela Kaergel. Während die hausärztlichen Fachkräfte sich abwechseln, bleiben die medizinischen Praxisassistentinnen fix an ihrem jeweiligen Standort.

Eine Ferienpause, so blickt die Ärztin vorwärts, werde es nicht geben. Im Gesundheitszentrum Sennwald wird man das ganze Jahr durch an fünf Tagen die Woche betreut, sobald die neuen Räumlichkeiten bezogen sind. Mit der Arztpraxis kommt ausserdem eine Apotheke mit Selbstdispensation (ärztliche Medikamentenabgabe) ins Altersheim Forstegg.

Gesundheitszentrum Kaergel GmbH in Sennwald, Telefon 081-723-83-75 (ab Freitag)

