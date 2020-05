Gesucht sind: Neue Köpfe für Gemeindepräsidien in Sevelen und Wartau, Schulpräsidien in Grabs und Wildhaus-

Alt St.Johann und zahlreiche Gemeinderäte Bei den Gemeindewahlen vom 27.September müssen in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg zwei Gemeindepräsidien und Schulpräsidien neu besetzt werden. Zudem treten zahlreiche Gemeinde- und Schulräte auf Ende Jahr zurück. Hier gibt es eine Übersicht. Thomas Schwizer 15.05.2020, 05.00 Uhr

Von oben links im Uhrzeigersinn: Für Schulpräsidentin Rita Elmer (Wildhaus-Alt St.Johann), die Gemeindepräsidenten Beat Tinner (Wartau) und Roland Ledergerber (Sevelen) sowie Schulratspräsident André Fernandez (Grabs) wird am 27.September eine Nachfolge gewählt. Bilder: PD

Die Kommunalwahlen für die Amtsdauer 2021 bis 2024 versprechen am 27.September in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg spannend zu werden. So sind in den sieben Gemeinden zwei neue Gemeindepräsidien und zwei neue Schulratspräsidien zu besetzen.

In Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen und Wildhaus-Alt St. Johann sind mehrere neue Gemeinderatsmitglieder zu wählen, da überall mindestens zwei Rücktritte angekündigt sind. Einzig in der Gemeinde Wartau lagen gemäss der Gemeinderatskanzlei bis am 11.Mai noch keine Meldungen von Ratsmitgliedern vor, ob sie zurücktreten oder für eine weitere Amtsdauer kandidieren werden.

In Sevelen wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Roland Ledergerber gesucht, welcher die Gemeindeführung Ende August mit Erreichen des Pensionsalters abgeben wird. Als Grund dafür gab er das fehlende Vertrauen der Bürgerschaft in den Gemeinderat an, nachdem am 19.April dieses Jahres mit dem Wärmeverbund Büelriet bereits die vierte wichtige Abstimmungsvorlage in der Gemeinde Schiffbruch erlitten hat.

Im Wartau ist eine Nachfolgeregelung für Beat Tinner zu bestimmen, der Anfang Juni St.Galler Regierungsrat wird und deshalb Ende Mai als Gemeindepräsident ausscheiden wird. Hier wird Vizegemeindepräsident Andreas Bernold bis Ende Jahr die Amtsführung übernehmen.

Bereits im Sommer wird Bertrand Hug als neuer Gemeindepräsident in Sennwald die Nachfolge des zurücktretenden Peter Kindler übernehmen, der Ende Juni zurücktritt. Hug ist bereits am 27.September zu bestätigen – im Rahmen der ordentlichen Kommunalwahlen für die kommende Amtsdauer.

In Grabs und in Wildhaus-Alt St. Johann sind am 27. September, oder spätestens in einem allfälligen 2. Wahlgang am 29. November, die Schulratspräsidien neu zu besetzen. In Grabs wird der seit Anfang 2017 amtierende André Fernandez bereits Ende Juli als Schulratspräsident ausscheiden. Bis Ende Jahr übernehmen die beiden Vizepräsidien Karin Blümli und Markus Rüdisühli die Präsidiumsaufgaben. In Wildhaus-Alt St. Johann hat Rita Elmer bekanntgegeben, dass sie Ende Jahr, nach vier Jahren, als Schulratspräsidentin zurücktreten wird. Als Grund nannte sie die Arbeitsbelastung dieses Amtes, die neben drei schulpflichtigen Kindern, einer geplanten Weiterbildung und beruflicher Unterstützung ihres Partners zu gross sei. Gemeinderätin will sie aber bleiben.

Es gibt keinen fixen Termin, bis zu dem amtierende Gemeindebehörden und Kommissionsmitglieder ihren Rücktritt auf Ende der Amtsdauer 2017–2020 oder ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur für die Amtsdauer 2021–2024 erklären müssen. Deshalb lagen in der Politischen Gemeinde Wartau bis am vom W&O angefragten Stichdatum Montag, 11. Mai, noch keine offiziellen Meldungen über Rücktritte im Gemeinderat und in der Geschäftsprüfungskommission vor.

In den anderen Gemeinden der Region Werdenberg und in Wildhaus-Alt St.Johann steht aufgrund der erfolgten Meldungen der Amtsträger aber bereits fest: Zahlreiche Ratsmitglieder und einzelne Mitglieder der Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) treten am 27.September bei den ordentlichen Erneuerungswahlen auf Gemeindeebene nicht zur Wiederwahl an.

Der letzte Termin für das einreichen von Wahlvorschlägen auf den Gemeinderatskanzleien ist am 26.Juni in Gams und Buchs sowie am 3.Juli in Wartau, Sevelen, Grabs und Sennwald

Im Folgenden zeigt der W&O den aktuellen Stand der Ende Jahr zurücktretenden bzw. erneut kandidierenden Amtsträger, dies gemäss den Antworten der Gemeinden auf die entsprechende Anfrage und die letzten Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen.

Bertrand Hug, Gemeindepräsident ab Juli 2020, muss sich Ende September bereits der Bestätigungswahl stellen. Bilder: PD

Gemeindepräsident: Erneute Kandidatur von Bertrand Hug (parteilos).

Gemeinderat: Rücktritt von Christoph Tinner (parteilos) und Hermann Thoma (FDP). Erneute Kandidatur von Susi Domenig (CVP) und Schulratspräsidentin Laila Roduner (parteilos).

Schulkommission: Sie wird nicht vom Volk gewählt. Rücktritt von Bertrand Hug (neuer Gemeindepräsident) auf Ende Juni und Konrad Höhener auf Ende Jahr.

GPK: Rücktritt von Elisabeth Kaufmann, Andrea-Peter Sonderegger und Christoph Weber treten. Erneute Kandidatur von Hansjakob Bohl (Präsident) und Giulia Bernegger.

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 3. Juli, 17 Uhr.

Gemeindepräsident Niklaus Lippuner kandidiert für eine zweite Amtsdauer.

Gemeindepräsident: Erneute Kandidatur von Niklaus Lippuner (FDP).

Gemeinderat: Rücktritt von Karin Blümli (FDP) und Katharina Gächter (EVP). Erneute Kandidatur von Daniel Saluz (parteilos), Katrin Schulthess (SP). Noch nicht entschieden: Marcel Wessner (GLP).

Schulrat: Rücktritt von Schulratspräsident André Fernandez (CVP) per 31.Juli. Rücktritt der Schulratsmitglieder Markus Rüdisühli (parteilos, kandidiert neu als Gemeinderat) und Brigitte Tinner (FDP) auf Ende Jahr. Erneute Kandidatur von Daniel Reich (parteilos).

GPK: Rücktritt von Monika Sormani (FDP) und Christof Tinner (FDP). Erneute Kandidatur von Regula Bachmann Küng (SP), Christian Eggenberger (FDP) und Urs Scherrer (GLP).

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 3. Juli, 17 Uhr.

Gemeindepräsident: Erneute Kandidatur von Fredy Schöb (CVP).

Gemeinderat: Rücktritt von Andreas Kramer (GLP) und Michael Schöb (FDP). Erneute Kandidatur von Schulratspräsident Matthias Wettstein (FDP) und Gemeinderat Mischa Lenherr (SVP).

Schulrat: Rücktritt von Michael Kramer (CVP). Erneute Kandidatur von Silvia Bättig (parteilos), Wolfgang Gritsch (parteilos) und Hansruedi Lenherr (SVP).

GPK: Keine Rücktritte. Erneute Kandidatur von Präsident Sandro Berger (CVP), Simon Gabathuler (FDP), Thomas Rehmann (FDP), Thomas Schöb (parteilos) und Hans-Jörg Langenegger (SVP).

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 3. Juli, 16.30 Uhr.

Stadtpräsident Daniel Gut stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Stadtpräsident: Erneute Kandidatur von Daniel Gut (SP).

Gemeinderat: Rücktritt von Ludwig Altenburger (SP), Hansruedi Bucher (CVP) und Hans Peter Schwendener (FDP). Erneute Kandidatur von Heinz Rothenberger (parteilos) und Jules Strub (SVP). Erneute Kandidatur von Schulpräsidentin Katrin Frick (FDP).

Schulkommission: Keine Wahl durch die Bürgerschaft.

GPK: Keine Rücktritte. Erneute Kandidatur von Andreas Morf (FDP), Vinzenz Gangl (CVP), Urs Kradolfer (SP), Bruno Thöni (FDP) und Friedrich von Toggenburg (CVP).

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 26. Juni, 17 Uhr.

Für den neuen Regierungsrat Beat Tinner wird eine Nachfolge als Gemeindepräsident gesucht.

Gemeindepräsident: Rücktritt von Beat Tinner (neuer Regierungsrat) per 31. Mai 2020.

Gemeinderat und GPK: Bis 11. Mai liegen noch keine offiziellen Rücktritte vor.

Schulkommission: Keine Wahl durch die Bürgerschaft.

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 3. Juli, 17 Uhr.

Gemeindepräsident Roland Ledergerber tritt Ende August zurück.

Gemeindepräsident: Roland Ledergerber (parteilos) tritt per 31. August zurück.

Gemeinderat: Rücktritt von Anian Vogel (FDP) und Claudia Billet (SP). Erneute Kandidatur von Ruedi Kühne (parteilos), Eduard Neuhaus (parteilos) und Ursula Wunder Novotny (parteilos).

Schulrat: Erneute Kandidatur von Schulratspräsidentin Petra Vetsch (parteilos). Erneute Kandidatur der Schulratsmitglieder Christian Langenegger (parteilos), Patrizia Büchler (parteilos), Michael Derungs (SVP) und Alex Schwendener (parteilos).

GPK: Rücktritt von Richard Schwendener und Reto Schrepfer (Präsident). Noch nicht entschieden haben die weiteren Mitglieder.

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 3. Juli, 16 Uhr.

Rolf Züllig stellt sich erneut als Gemeindepräsident zur Verfügung.

Gemeindepräsident: Erneute Kandidatur von Rolf Züllig (parteilos).

Gemeinderat: Rücktritt von Peter Abderhalden (FDP) und Christian Schmid (FDP). Erneute Kandidatur von Walter Hofstetter (CVP).

Schulrat: Rücktritt von Schulpräsidentin Rita Elmer (kandidiert für den Gemeinderat). Rücktritt der Schulratsmitglieder Erika Bollhalder (CVP) und Priska Wenk (parteilos). Erneute Kandidatur von Stefan Koch (parteilos) und Roger Widmer (parteilos).

GPK: Rücktritt von Heinz Feurer (parteilos) und Rolf Diener (parteilos). Erneute Kandidatur von Jasmin Wenk (FDP), Ruedi Bösch (FDP) und Patricia Defila (CVP).

Spätester Zeitpunkt für die Einreichung von Wahlvorschlägen: 26. Juni, 17 Uhr.