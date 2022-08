Der FC Buchs feiert sein 100-Jahr-Jubiläum

Fest Geschichte, Gespräche, gute Musik: So feiert der FC Buchs sein 100-Jahr-Jubiläum Mit einem grossem Fest hat der Fussballclub Buchs in seinem 101. Jahr sein hundertjähriges Bestehen auf seinem Sportplatz feiern können. Robert Kucera Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Jubiläumspräsent der Pontoniere Buchs wurde sogleich angestossen (von links): Walter Schlegel (Präsident FC Buchs), Manuel Büchel (Präsident Pontoniere Buchs), Rolf Pfeiffer (Gönnervereinigung Club 200 ) und Tino Kesseli (Vizepräsident FC Buchs). Bilder: Robert Kucera

Der Fussballclub Buchs war am Samstag in bester Feierlaune. Auf dem Sportplatz Rheinau fand das 100-Jahr-Jubiläum in einem würdigen Rahmen statt. Viele Gäste fanden sich ein, um dem Verein zu gratulieren. Darunter die Gönnervereinigung Club 200 der Pontoniere Buchs, welche zusammen mit den Kickern den Apéro als Start zu Festivitäten nutzte und danach zu ihrem eigenen zweiten Programmteil dislozierte. Doch zuvor stiess man mit den FC-Vertretern mit dem mitgebrachten Präsent an.

Der Apéro bot viel Raum für fussballerischen, sportlichen, aber auch gesellschaftlichen Austausch. Da unter den Gästen auch politische Schwergewichte wie zum Beispiel Regierungsrat Beat Tinner und der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut waren, kam wohl auch das Politisieren nicht zu kurz.

Zahlreiche Anekdoten aus der Vergangenheit

Der Hauptteil der Jubiläums- feier fand im Festzelt statt. Der ehemalige FC-Buchs-Präsident Jack Rhyner stelle das Jubiläumsbuch des Vereins vor und gab tiefe Einblicke ins Clubleben. Er las nicht nur sämtliche Namen der Gründungsmitglieder vor, welche den FC Buchs am 26. August 1921 gründeten, sondern schilderte auch das häufige Zügeln von Fussballplatz zu Fussballplatz, bis man auf der Rheinau heimisch wurde. Rhyner hob weiter die Vorzüge wie Juniorenförderung und Würdigung des Frauenfussballs im Verein hervor. Zudem liess er nicht unerwähnt, wie wichtig das Schiedsrichterwesen geworden ist. Zumal die Regel besteht, dass auf zwei gemeldete Mannschaften ein Unparteiischer kommen muss.

Viele Besucher und Liveacts an der Jubiläumsfeier des FC-Buchs.

Rückblicke, aber auch Ausblicke wurden daraufhin in den drei Tschuttigspröch-Runden gemacht. Anekdoten aus der Vergangenheit wurden in gelöster Atmosphäre erzählt, aber auch die Kampfansage, dass die Buchser nicht mehr länger ein 3.-Liga-Verein sein wollen, war zu hören. Den Schlusspunkt setzten die Lauser aus Österreich, die das Publikum mit dem Können an zahlreichen Musikinstrumenten begeisterten.

