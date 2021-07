Sarganserland/Werdenberg Gerüstet für den nächsten Schritt: Brückenjahr «Der Weg» mit Schlussfeier abgeschlossen Das zweite Schuljahr des Sarganser Brückenjahres «Der Weg» wurde mit der Schlussfeier abgeschlossen. Das private Brückenangebot im Broderhaus in Sargans umfasst je zwei Schul- und Praktikumsblöcke. Getragen wird es vom Verein Connection. 12.07.2021, 05.00 Uhr

Die Abschlussklasse 2020/21 von «Der Weg» blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Bild: PD

(pd) Zum Jahresabschluss organisierten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Theaterpädagogin Romy Forlin einen feierlichen Abend im Alten Kino in Mels. Die Jugendlichen brachten Bewegung, Tanz und Musik auf die Bühne. Mit einem amüsanten Film blickten die Absolventinnen und Absolventen auf ihr gemeinsames Schuljahr zurück. In einem Interview von zwei Jugendlichen mit Vereinspräsident Franco Arena konnte einiges über die Führung des Brückenangebots erfahren werden. Gefragt wurde er zum Beispiel, ob dieses Amt Spass mache. «Wenn es keinen Spass machen würde, wäre ich nicht Präsident», so Franco Arena. Ihm mache es grosse Freude, die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu sehen und sie so aufgestellt beim Abschluss zu erleben.