Gerichtsfall Stammgast gegen seinen Willen im Taxi festgehalten Ein Taxiunternehmer und dessen Kollege wurden auch im zweiten Rechtsgang verurteilt. Julia Kaufmann 17.07.2021, 10.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erneut kam das Gericht zum Schluss, dass der Stammgast nicht freiwillig eingestiegen ist. Volkmar Schulz / Key

Im August 2019 nahmen ein 52-jähriger Taxiunternehmer und sein 46-jähriger Kollege die Verfolgung eines anderen Taxis auf. Darin sass ein Stammgast des Taxiunternehmers, der ihm nach eigener Aussage Geld schuldete. Die Fahrt endete schliesslich vor der Wohnung der Ex-Frau des 52-Jährigen und, als der Stammgast aus dem Taxi ausstieg, soll der Unternehmer ihn an der linken Schulter gepackt und auf die Rückbank seines Taxis verfrachtet haben. Am Steuer sass der 46-Jährige. Gemeinsam fuhren die beiden Männer mit ihrem Opfer gegen dessen Willen nach Vaduz, wo sie es nach einer verbalen Auseinandersetzung wortwörtlich im Regen stehen liessen.

Wegen der Vergehen der Nötigung und Freiheitsentziehung wurde der Taxiunternehmer im Dezember 2020 als Erstangeklagter vom Landgericht schuldig gesprochen und zu einer bedingten zweimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Kollege erhielt als Beitragstäter wegen der Freiheitsentziehung eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Franken, die ebenfalls bedingt ausgesprochen wurde. Da der Erstangeklagte gegen das Urteil Berufung einlegte und das Obergericht dieser stattgab, wurde der Fall im zweiten Rechtsgang verhandelt. Der Grund: Der Erstangeklagte brachte eine weitere Zeugin ins Spiel, die den Vorfall im August 2019 gesehen haben will. Entlasten konnte sie die beiden Angeklagten jedoch nicht.

Falsches Jahr, falsche Zeit und falscher Fahrer

Der Erst- und Zweitangeklagte beteuerten neuerlich ihre Unschuld und behaupteten, dass der Stammgast freiwillig zu ihnen ins Auto gestiegen sei. Auch als der Richter den 52-Jährigen damit konfrontierte, dass dieser einem verdeckten Ermittler gegenüber mit der Tat geprahlt habe, blieb er bei seiner Geschichte. Der Stammgast wiederum betonte erneut, zum Einstieg gezwungen und gegen seinen Willen nach Vaduz gefahren worden zu sein. Auf die neue Zeugin angesprochen, erklärte er, von dieser Entwicklung nicht sonderlich erstaunt zu sein: «Dass sie die ehemalige Nachbarin und eine Kollegin des Erstangeklagten ist, trifft sich ganz gut. Ich glaube nicht, dass es stimmt, was sie zu sagen hat», stellte er klar. Schliesslich wurde die besagte Frau in den Zeugenstand gerufen.

Wie die Rentnerin erklärte, habe sie nach der ersten Verhandlung im Dezember 2020 die Zeitungsberichte gelesen und ein paar Wochen später den Taxiunternehmer bei Gelegenheit darauf angesprochen. Sie erklärt dem Richter:

«Ich hatte den Vorfall persönlich beobachtet und weiss, dass es sich nicht so zugetragen hat, wie in der Berichterstattung geschildert wurde.»

So will sie beobachtet haben, dass eine Person von sich aus in das Fahrzeug gestiegen war, hinter dessen Steuer der Erstangeklagte sass. Ihrer Erinnerung nach habe sich der Vorfall im Herbst 2020 zugetragen. Zwei Aussagen, die so nicht korrekt sind: Zum einen spielte sich die Szenerie im Sommer des vorigen Jahres ab, zum anderen sass der Kollege und nicht der Taxiunternehmer selbst auf dem Fahrersitz.

Auf die Frage, weshalb sich die Rentnerin nach einer solch langen Zeit immer noch an einen derart belanglosen Vorfall erinnere, sagte sie plötzlich, dass die beiden Männer auch noch gestritten hätten. Zuvor fand das allerdings keinerlei Erwähnung. Letztlich konnten weder Staatsanwalt noch Richter der Frau Glauben schenken. Erneut folgte der Schuldspruch für die beiden Angeklagten. Die Strafe blieb dieselbe: eine bedingte zweimonatige Haftstrafe für den Erstangeklagten und eine Geldbusse über 2000 Franken für den Beitragstäter. Während die Kosten für das Strafverfahren für den 52-Jährigen als uneinbringlich erklärt wurden, muss sein Kollege hierfür weitere 500 Franken auf den Tisch legen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beiden steht eine viertägige Bedenkzeit zu.