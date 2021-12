Streit in Bar eskaliert: Paraplegiker aus Rollstuhl gestossen

Gericht Streit eskaliert: Gast verletzt Paraplegiker in Bar Ein Mann aus Liechtenstein muss nach einer Verurteilung vor Gericht tief in die Tasche greifen. Er hatte einen Mann mit voller Wucht aus seinem Rollstuhl gestossen. Julia Kaufmann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen Gast mit voller Wucht aus einem Rollstuhl gestossen: Ein Liechtensteiner wurde nun dafür schuldig gesprochen. Robert Grogg

Im Januar 2017 kam es in einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Dabei soll der eine den anderen, der im Rollstuhl sitzt, absichtlich mit voller Wucht gestossen haben, sodass dieser umkippte und sich einen Oberschenkelbruch zuzog. Knapp ein Jahr später wurde der Fall vor dem Liechtensteiner Gericht verhandelt. Dabei wurde der Angeklagte vom Vorwurf der schweren Körperverletzung freigesprochen. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Einige Zeit später meldete sich der Barkeeper zu Wort und behauptete, den Streit der beiden Männer mit eigenen Augen gesehen zu haben. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen wieder auf und der vormals Angeklagte musste sich im Juli erneut vor Gericht verantworten. Doch dieses Mal entschied es nicht zu seinen Gunsten. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe in Höhe von 36000 Franken und sprach dem Paraplegiker ein Teilschmerzensgeld von 5000 Franken zu.

Der Angeklagte und dessen Verteidiger wollten das Urteil jedoch nicht akzeptieren und legten Berufung ein. So hatte sich gestern das Fürstliche Obergericht mit dem Fall zu beschäftigen. Der erhoffte Freispruch trat nicht ein. Jedoch wurden die bedingte Geldstrafe auf 18000 Franken hinabgesetzt und das zu zahlende Teilschmerzensgeld auf 3000 Franken festgelegt.

Unglücklicher Umstand oder Körperverletzung?

In der Berufung argumentierte der Verteidiger, dass der Richter des Erstgerichts trotz gleicher Beweislage wie im ursprünglichen Verfahren zu einem völlig anderen Urteil kam. «Wie kann das sein? Das fragen wir uns als Laie und als Jurist. Der Richter hat es sich im Juli einfach gemacht und einen Geschehnisablauf als erwiesen erachtet, der so nie stattgefunden hat.» Das Gericht habe zwar dem Barkeeper keinen Glauben geschenkt, der sich ständig in Ungereimtheiten verstrickte, jedoch habe es dem Opfer geglaubt, das sich für seine Geschichte ebenfalls «kreativ betätigt» habe. Damit gelangte der Verteidiger zum Schluss, dass das erstinstanzliche Urteil an vielerlei Mängeln leidet und der Oberschenkelbruch viel mehr ein unglücklicher Umstand als eine vorsätzliche Körperverletzung gewesen sei.

Der Verteidiger vermochte den Senat allerdings nicht zu überzeugen. «Wir konnten weder Feststellungsmängel noch Rechtsfehler erkennen», verkündete der Vorsitzende.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen