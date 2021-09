Kein Pardon für Rechtsbrecherin: Haftstrafe bleibt bestehen

Gericht Kein Pardon trotz mittlerweile ordentlichen Lebensstil: An der Haftstrafe führt kein Weg vorbei Das Obergericht in Vaduz bestätigte das Urteil des Erstgerichts: Eine Frau, Anfang 30, muss ihre Haftstrafe in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher absitzen. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 30.09.2021, 17.00 Uhr

Auch die Balzner Pfarrkirche war vor der Angeklagten nicht sicher. Tatjana Schnalzger

«Vor einem Jahr war ich noch mitten in der Sucht – mittlerweile habe ich mich hart in ein normales Leben wieder zurückgekämpft», sagte die Angeklagte am Mittwoch, 29. September, vor dem Senat des Obergerichts in Vaduz. «Was ich getan habe, dafür schäme ich mich.»

Ungern schaut sie auf jene Zeit zurück, in der sie – angetrieben von ihrer Kokainsucht – so gut wie alles zusammenklaute, was sie in die Finger bekommen konnte: Uhren, Schmuck, Silberbesteck, eine Musikbox, Porzellan, Parfüm, Kleidung, Bilderrahmen, zwei Kreuze und ein Kerzenständer aus der Balzner Pfarrkirche, Bierflaschen, ein Schnapsfass, ägyptische und mexikanische Laternen, eine kubanische Trommel, eine Kettensäge und Bohrmaschine sowie Werkzeug und reichlich Bargeld.

Über 40 Geschädigte aus dem Liechtensteiner Oberland gab es nach dieser Einbruchserie zu beklagen. Das Erstgericht verurteilte die Frau, Anfang 30, zu einer 21 monatigen Freiheitsstrafe, die sie in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher verbringen muss, wie es die Staatsanwaltschaft forderte. Den Wertersatzverfall in der Höhe von 9800 Franken wies das Erstgericht jedoch ab. Bei diesem Betrag handelt es sich um die geschätzte Deliktsumme. Der Richter entschied in der Verhandlung im Juni, dass die Angeklagte diese Kosten nicht zu tragen hat. Die Staatsanwaltschaft erachtete dies als einen Fehlentscheid und legte deswegen Berufung ein. Ebenso die Angeklagte – ausser ihr selbst habe sie niemandem Leid zugefügt, daher sei die verhängte Freiheitsstrafe massiv zu hoch, so der Verteidiger.

Fernab von einem Leben mit Drogen und Alkohol

Der Verteidiger argumentierte eine Herabsetzung der vom Erstgericht verhängten Strafe mit dem ordentlichen Lebensstil, den seine Mandantin mittlerweile führe. Sie kontaktiere regelmässige ihre Ärzte, Psychologen und Psychiater. Seit August sei sie in ein Arbeitsprojekt des Vereins für Betreutes Wohnen involviert, was ihr die geregelten Tagesstrukturen gebe. Seit Monaten sei sie clean, was mit regelmässige Urinproben überprüft werde. «Meine Mandantin hat es in ein Leben zurückgeschafft, fernab von Drogen und Alkohol.» Überdies könnten die Prognosen auch längerfristig als sehr gut eingestuft werden.

Dies beurteilte jedoch eine Sachverständige bei der Verhandlung im Juni anders: Sie sprach von einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Angeklagte rückfällig wird. Daher befürwortete sie die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher für die Dauer der verhängten Freiheitsstrafe, wofür sich schliesslich auch das Erstgericht entschied.

Das Obergericht bestätigte dieses Urteil. Das Erstgericht sei damit knapp über der Mindeststrafe von einem Jahr geblieben, was in Anbetracht der Vielzahl von Straftatbeständen ohnehin noch milde sei.

Für die Frau auf der Anklagebank kam es gestern noch schlimmer: Das Obergericht teilte die Meinung der Staatsanwältin, dass die Angeklagte die Deliktsumme in der Höhe von 9800 Franken zu begleichen hat. «Dieses Urteil ist jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange», sagte der Senatsvorsitzende. Der Angeklagten steht nun noch die Möglichkeit offen, das Urteil mit einer Revision an den Obersten Gerichtshof zu bekämpfen. Somit ist das Urteil des Obergerichts noch nicht rechtskräftig.