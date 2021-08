«Bin kurz vor Massaker»: Gefährliche Fantasie eines 18-Jährigen

Gericht «Bin kurz vor Massaker»: In der Fantasie wollte ein 18-Jähriger so viele wie möglich umbringen Ein junger Mann aus Liechtenstein schickte eine verheerende Sprachnachricht an seinen Kollegen. Nun muss er für 27 Monate hinter Gitter. Bettina Stahl-Frick 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein junger Mann drohte mit einem Massaker – als geeigneter Ort, um 27 Monate hinter Gittern zu verbringen schlug der Richter die Strafanstalt Saxerriet vor. Bild: Tobias Garcia

Es war der 29. Januar 2021, als einen Klienten der Drogenrehabilitationsklinik in der Region die Sprachnachricht «Mich fuckt alles ab, bin kurz vor Massaker» erreichte. Abgeschickt wurde diese von seinem Kollegen per Handy. Die beiden verbrachten einige Wochen gemeinsam in der Klinik, bevor der eine, der eben alles «abfuckt» aus der Klinik geworfen wurde.

Der Kollege wusste von der Waffenaffinität seines Freundes. Ebenso von seiner Abhängigkeit von Alkohol, Cannabis und Benzodiazepine. Ausserdem habe er ihm vor der besagten Sprachnachricht erzählt, dass er bereits eine Waffe im Wald versteckt habe, eine weitere habe er noch vor, zu kaufen.

So viele als möglich umzubringen

Bei dem Kollegen klingelten alle Alarmglocken und er informierte schliesslich die Klinikleitung über diese drohende Sprachnachricht. Diese reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Diese griff den jungen Mann auf und brachte ihn zur Sicherheit aller erst einmal in einer Psychiatrie unter.

Einen Tag später wurde der 18-Jährige von der Schweizer Polizei zum Vorfall befragt. Dort gab er an, sich tatsächlich Gedanken über ein Massaker gemacht zu haben. Er habe sich ausgemalt, mit einer Neun-Millimeter-Waffe in der Klinik aufzutauchen, so viele als möglich umzubringen. «Und dann mich selbst.» So erzählte er es wenige Stunden nach dem Vorfall der Schweizer Polizei.

Keine Ahnung mehr von Sprachnachricht

«Ich gebe zu, dass ich es mir in meiner Fantasie tatsächlich schon so ähnlich ausgemalt habe», bestätigte er auch vor dem Gericht in Vaduz. Allerdings sei er zu jenem Zeitpunkt psychisch überhaupt nicht stabil gewesen. Heute wisse er von der Sprachnachricht überhaupt nichts mehr – Alkohol und Xanax-Tabletten hätten seine Erinnerung an jenen Tag komplett vernebelt, gab er an.

Beides hatte er laut Gutachten tatsächlich intus – der Sachverständiger hält allerdings fest, dass er trotzdem nach wie vor zurechnungsfähig war. Nicht zuletzt auch aufgrund seines jahrelangen Xanax-Konsums, ein starkes rezeptpflichtiges Medikament gegen Angststörungen und Panikattacken. Der 18-Jährige blieb dabei, von der gesendeten Sprachnachricht nichts mehr zu wissen. Aber etwa nicht, um sich einer Strafe zu entziehen, auch gegen die von der Staatsanwaltschaft geforderten Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher sprach sich der junge Mann nicht aus. Dem Richter sagte er unverblümt:

«Eine ambulante Therapie nützt bei mir ja eh nichts.»

Er glaube dies, weil er es bislang noch nie geschafft habe. Zwar hapert es nicht per se an der fehlenden Motivation des jungen Mannes von den Suchtmitteln loszukommen. Nicht zuletzt macht ihm aber auch immer wieder seine ADHS-Erkrankung einen Strich durch die Rechnung, wie der Sachbearbeiter in seinem Gutachten festhält.

Mehrere Waffen Zuhause aufbewahrt

Ganz unbekannt ist der junge Mann dem Gericht nicht. Erst im Januar stand er vor dem Jugendgericht, weil er ebenfalls im Drogenrausch einen Menschen mit dem Messer erheblich verletzt hatte. Der Richter verhängte eine zweijährige Haftstrafe, angelegt auf eine dreijährige Probezeit.

Der junge Mann hörte diesen Schuss vor den Bug allerdings nicht. Trotz dieser Vorgeschichte bewahrte er Zuhause eine Sprühwaffe auf, ein Springmesser sowie ein Elektroschocker – alle ohne Bewilligung. «Die Sprühwaffe hatte ich zur Selbstverteidigung. Die anderen beiden Waffen fand ich einfach cool», so der Angeklagte.

Strafanstalt Saxerriet als sehr geeignete Lösung

Weniger «cool» fand diesen Verstoss gegen das Waffengesetz der Richter, zumal der Angeklagte stark suchtkrank ist. Er verurteilte ihn deswegen zu einer dreimonatigen unbedingten Haftstrafe. Dabei soll es nicht bleiben: Der Richter folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft, die bedingte zweijährige Haftstrafe zu widerrufen. Somit sind es nun insgesamt 27 Monate, die der junge Mann hinter Gittern verbringen wird.

Allerdings ist es dem Richter wichtig, einen für ihn passenden Strafvollzug zu finden. «Eine Unterbringung in der Strafanstalt Saxerriet wäre für mich eine sehr geeignete Lösung», sagte der Richter. Von einem erst einmal geschlossenen Strafvollzug könnte er so schrittweise den Weg in die Freiheit, betreut von Fachpersonen, gehen.

Drohung: Im Zweifel für den Angeklagten

Vom Vorwurf der gefährlichen Drohung sprach der Richter den 18-Jährigen frei. «Allerdings im Zweifel für den Angeklagten», so der Richter, der von einem «Grenzfall» sprach. Er argumentierte, dass er die Worte an einen Kollegen im Vertrauen richtete. Ausserdem habe er gesagt, dass er «kurz davor» sei. «Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob eine höhere Instanz diesen Freispruch bestätigen würde», sagte er.

Erst einmal bleibt aber offen, ob überhaupt die Staatsanwaltschaft diesen Freispruch akzeptiert. Die Staatsanwältin gab dazu keine Erklärung ab, womit das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.