Generationentreffen im Königscamp: In Wildhaus treffen künftige Schwingerkönige auf Meister ihres Fachs Lukas Oehler aus Oberschan ist erstmals am Königscamp in Wildhaus. Begeistert sammelt er Eindrücke und lernt viel über seinen Sport. Zum vierten Mal als Königscamp-Leiter amtet Nöldi Forrer aus Stein. Der Schwingerkönig befindet sich im Herbst seiner Aktivzeit – aber noch nicht am Ende. Robert Kucera 04.08.2020, 14.37 Uhr

Schwingerkönig Nöldi Forrer steht den Nachwuchsschwingern sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Bild: Robert Kucera

70 Kinder aus der ganzen Schweiz nehmen diese Woche in Wildhaus am 8. Königscamp teil. Unter fachkundiger Leitung – die Nachwuchsschwinger werden von Cracks wie Nöldi Forrer, Armon Orlik, Remo Käser oder Joël Wicki trainiert, lernen die künftigen Kranzgewinner eine Menge.

Speziell und cool

So auch Lukas Oehler. Der Oberschaner ist erstmals am Camp und ist insbesondere von den prominenten Übungsleitern begeistert: «Das ist sehr speziell und cool. Es ist ganz anders als ein normales Training», hält er fest. Wie Oehler sagt, sei er froh, dass er sich zur Teilnahme am Camp entschieden hat. Selbst den Regen am Montag nimmt er gelassen: «Im Sägemehl ist es nicht so schlimm.»

Erstmals im Camp und begeistert: Lukas Oehler aus Oberschan (rechts). Bild: Robert Kucera

Und hier geht es zur Sache: Der Wartauer Nachwuchsschwinger übt emsig, was zuvor Nöldi Forrer und Samir Leuppi vorgezeigt haben. «Die Griffe, die wir gelernt haben, sind sehr leicht zu merken. Ich glaube, die werde ich ein paar Mal anwenden», äussert er sich zufrieden.

Mit dem Spass kommt der Erfolg

Ein Schwingerkönig und drei sehr ambitionierte Athleten, die immer wieder als künftige Sieger des «Eidgenössischen» genannt werden – die Organisatoren des 8. Königscamps verwöhnen auch dieses Jahr ihre jungen Teilnehmer mit Leiter-Kompetenz. Den Anfang machten am Montag der Toggenburger Nöldi Forrer und der Winterthurer Samir Leuppi.

Nach einer dreijährigen Pause steht Forrer den Nachwuchsschwingern mit Rat und Tat zur Seite. «Wir haben viel vom Schwingsport profitieren können. So geben wir wieder etwas zurück», spricht er allen Leitern, die diese Woche als Leiter in Wildhaus amten, aus der Seele. So erinnert sich Forrer an die Zeiten, als er noch der junge Schwinger war und Ernst Schläpfer Trainings geleitet hat. «Das ist für junge Schwinger motivierend. Da ging man gerne hin und machte gerne mit.»

Eifrig versuchen die Nachwuchsschwinger, ihren Partner auf den Rücken zu legen. Leiter Samir Leuppi leistet Hilfestellung zur korrekten Ausführung. Bild: Robert Kucera

Der König hat einige Talente am 8. Königscamp ausgemacht

Nun ist es der 41-jährige Käsermeister aus Stein, der sein Fachwissen weitergibt. Die Freude, mit welcher der Nachwuchs ins oberste Toggenburg kommt, ist ansteckend. «Es macht Riesenspass, denen was zu zeigen – und dann machen sie es auch.» Forrer erblickt dabei so manchen Nachwuchsschwinger mit Potenzial und gutem Gespür für das Schwingen. Er ist überzeugt, dass sich bei einigen Königscamp-Teilnehmer der Erfolg einstellen wird.

Natürlich müsse man dran bleiben und trainieren dafür. Zudem spielt auch die Gesundheit eine wichtige Rolle. Nicht ausser Acht zu lassen ist die Freude auf jede Übungseinheit. «Wenn es Spass macht, kommt auch der Erfolg», sagt Forrer. «Zu sehen, wie später jemand mit deinen Nuancen eines Schwungs etwas reisst und gewinnt, das wäre megaschön.»

Erst die lehrreichen Lektionen, dann folgt das freie Schwingen als Krönung jeder Trainingseinheit im Königscamp. Bild: Robert Kucera

Nöldi Forrer lassen Fragen über seinen Rücktritt kalt

2019 hätte das glorreiche Abschlussjahr von Nöldi Forrer sein sollen. Doch ein Splitter im Hüftgelenk, der im ersten Training nach einem geglückten Schwingfest-Comeback für erneute Beschwerden sorgte, machte alles zunichte. Wie der Toggenburger zugibt, war 2019 ein verlorenes Jahr. «Theoretisch hätte ich nicht ans Eidgenössische nach Zug gehen sollen», blickt Forrer zurück. «Aber man will es dann doch nicht wahrhaben und sagt sich: es geht dann schon.»

Doch es ging nichts mehr. Anfang Dezember erhielt Nöldi Forrer eine künstliche Hüfte – und eine neue sportliche Perspektive. «Es ist sensationell! Ich kann wandern, Tennis spielen, hebe in einer Stunde sechs Tonnen Käse und spüre nichts.» Der 41-jährige Käsermeister ist wieder voll da und wäre für das Sportjahr 2020 bereit gewesen.

Das Zwischenjahr zum Auskurieren genutzt

Doch es folgt das nächste verlorene Jahr. «Für mich ist die abgesagte Saison wegen Corona kein Verlust. In meinem zarten Alter kann man gut ein Zwischenjahr machen», sagt Forrer gut gelaunt und lacht herzhaft. Er nutzte die Zeit zum Auskurieren und wird in zwei Wochen wieder mit dem Training beginnen.

«Schwingen werde ich allerdings erst Ende Jahr wieder», so Forrer. Denn kommt es zu einem Coronavorfall in der Trainingsgruppe, müsste er sich in Quarantäne begeben. «Und das kann ich mir nicht leisten.»

Für einen Blick zurück auf eine erfolgreiche Karriere ist es noch zu früh: Nöldi Forrer will 2021 mit einer künstlichen Hüfte ins Sägemehl steigen und dem Publikum nochmals Freude bereiten. Bild: Robert Kucera

Für freudige und lachende Augen sorgen

Somit steht fest: Wird 2021 wieder geschwungen, dann mit Nöldi Forrer. «Das Eidgenössische war absolut unbefriedigend. So werde ich nicht abtreten. Ich werde alles geben für einen schönen Abschluss.» Zudem hat er die Marke von 150 Kränzen (bisher 147) im Kopf. Er ist überzeugt: Klappt es mit dem Comeback im Sägemehl, klappt es auch mit Kranzgewinnen.

Doch nächstes Jahr ist Forrer bereits 42 Jahre alt, sein Rücktritt ist in der Szene längst erwartet worden. «Die Fragen über meinen Rücktritt lassen mich kalt. Wenn ich höre, ich hätte den Abgang verpasst, so motiviert mich das erst recht», betont er. «Ich möchte dem Publikum nochmals Freude bereiten sowie bei den Zuschauern freudige und lachende Augen sehen – und kein mitleidiges Auge», beschreibt er sein Vorhaben mit ernsten Worten. Begleitet von einem warmen Lachen.