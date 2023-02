Wirtschaft Buchs: Silvia Montonato an der Spitze

Generalversammlung Mit Silvia Montonato steht erstmals eine Frau an der Spitze von Wirtschaft Buchs Die Organisation Wirtschaft Buchs hat heute ihre 11. Generalversammlung im OZ Flös abgehalten. Dabei wurde unter anderem der scheidende Präsident Rolf Pfeiffer verabschiedet. Armando Bianco 18.02.2023, 05.00 Uhr

Der neue Vorstand von Wirtschaft Buchs: (von links) Peter Keller, Manuel Zangger, Präsidentin Silvia Montonato, Patrick Cantieni und Andreas Morf. Bild: Armando Bianco

Mit Silvia Montonato steht seit heute erstmals eine Frau an der Spitze von Wirtschaft Buchs. Sie löst Rolf Pfeiffer ab, der bekanntlich ab dem 1. März das Amt des Buchser Stadtpräsidenten ausüben wird.

Zum Vizepräsidenten gewählt wurde Patrick Cantieni, der bereits im Vorstand amtete. Neu in den Vorstand aufgenommen wurde Andreas Morf.

Mehrere Redner zollten Rolf Pfeiffer Respekt und Anerkennung für seine geleistete Arbeit. Auch wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Viel Abwechslung an Events für Frauen

Silvia Montonato blickte unter anderem kurz auf vier Events speziell für Frauen zurück, an denen sich zwischen 6 und 19 Frauen beteiligten. Beispielsweise hat man am Businesstag in Vaduz teilgenommen und am Anlass «Frauenzeit» Einblick ins Haus Wieden in Buchs bekommen.

Die Anlässe für Frauen dienen dem Austausch, der Information und der Erweiterung des Netzwerks.

Die schönste Mode und die besten Zimmerleute

Vorstandsmitglied Peter Keller erwähnte diverse Höhepunkte des letzten Jahres, darunter speziell den Anlass «Lehre statt Leere». In Zusammenarbeit mit dem BZBS fanden in der Bildungsinstitution die vielseitig gestalteten Feierabendanlässe statt.

Diese Events dienen auch im neuen Jahr als Plattform für Berufsbildner und das schulische Umfeld.

Mit Blick nach vorne formulierte er die Wichtigkeit der SwissSkills 2023 der Zimmerleute, welche vom 6. bis 9. September im Rahmen der Wiga stattfinden.

Patrick Cantieni, neu Vizepräsident der Organisation, erwähnte in seinem Rückblick unter anderem die im Gewerbe beliebten Kaffee- und Gipfeli-Treffen und den Event Buchs4Kids.

Intensiv auseinandergesetzt habe man sich letztes Jahr mit der Petition für autofreie Samstage in der Bahnhofstrasse Buchs. Die skeptische Haltung des Handels dazu ist hinlänglich bekannt.

Im laufenden Jahr stehen verschiedene Aktionen auf dem Programm, darunter eine grosse Modeschau in der Bahnhofstrasse. Als eines der Ziele genannt wurde, das Einkaufserlebnis in Buchs weiter zu steigern. Zu diesem Zweck treffen sich Involvierte regelmässig.

Präsente für die gute Zusammenarbeit

Vorstandsmitglied Manuel Zangger erwähnte, dass Wirtschaft Buchs seit Donnerstag mit einer neuen Homepage operiert. Er zählte mehrere Events für das Jahr 2023 auf.

Neu wird es ab April einen Wirtschaftshöck geben, jeweils am ersten Mittwochmorgen im Monat im Café La Vida in der Bahnhofsstrasse. In seinen Ausführungen unterstrich er auch die Bedeutung des Treffpunkts Buchs an der Wiga 2023 heraus.

Sämtliche Traktanden wurden an der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Rechnung von Wirtschaft Buchs hat mit einem Gewinn von 1573 Franken abgeschlossen und soll gemäss Budgetierung auch nächstes Jahr mit einem kleinen Überschuss resultieren.

Verabschiedet mit einem Präsent wurde die langjährige Buchhalterin Carmen Frick, diese Funktion übt neu Bea Good aus.

Ein Präsent für die schon seit Jahren gut funktionierende Zusammenarbeit durften Stadtpräsident Daniel Gut und Ortsgemeindepräsident Heini Senn aus den Händen von Rolf Pfeiffer entgegennehmen.

Zu neuen Freimitgliedern ernannt wurden Beni Heeb, Hansjörg Lutzi, Paul Kubik und Kurt Haltner.

Eine der grössten Gewerbeorganisationen

Wirtschaft Buchs ist im vergangenen Jahr um zehn Mitglieder gewachsen und zählt nun 261 Aktivmitglieder und 28 Ehren- und Freimitglieder. Damit sei die Organisation der viertgrösste Gewerbezusammenschluss im Kanton St.Gallen, wurde an der Versammlung betont.

Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Buchs und Marketing Buchs wird heuer die Aktion Aktiva lanciert, die der «Belebung am Berg» dienen soll.

Erster Werdenberger Berufsbildner Award Erstmals wird dieses Jahr im September der Werdenberger Berufsbildner Award verliehen. Der Zweck: Auszeichnen, honorieren, fördern. Der Anlass wird gemeinsam organisiert von der Werdenberger Wirtschaftsorganisation WWO und dem BZBS. Preise werden in zwei Kategorien verliehen: Für Lehrbetriebe mit 1 bis 5 Lernenden und für Betriebe mit 6 oder mehr Lernenden. Die Anwesenden wurden ermuntert, Vorschläge einzureichen. Mehr Informationen dazu unter www.berufsbildner-award.ch