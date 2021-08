Im Rheintal und Werdenberg gibt es bestes Anbauland für Gemüse

GEMÜSEANBAU «Gesamtschweizerisch stehen wir in der Region Rheintal und Werdenberg am besten da»: Nachfrage nach Gemüse aus dem Rheintal ist gross Aufgrund der Gemüseknappheit in der Schweiz erhalten Bauern aus dem Werdenberg Anfragen aus dem Mittelland. Zuerst werden aber Stammkunden beliefert. Alexandra Gächter 06.08.2021, 11.52 Uhr

Beni Dürr in einem Blumenkohlfeld in Buchs. Dank des guten Bodens gedeiht das Gemüse trotz des vielen Regens. Bild: PD

In einigen Teilen der Schweiz haben die lang anhaltenden Regenfälle zu massiven Ernteausfälle beim Gemüse geführt. Ganze Felder stehen unter Wasser, teilweise gibt es Totalausfälle. Es wird mit einem schlechten Pflanzenanbaujahr über alle Kulturen mit Ausfällen, schlechten Erträgen und tieferer Qualität als üblich gerechnet. Schlechte Nachrichten also für eine Branche, die teilweise während des Lockdowns bereits zu kämpfen hatte, da sie die Gastrobetriebe nicht wie gewohnt mit Gemüse beliefern konnte.

Mehr Niederschlag in Salez als im bernischen Ins

Zwischen dem 1. Mai 2021 und 4. August 2021 wurde in Salez 662 mm Niederschlag gemessen. Im bernischen Ins waren es 568 mm. Trotz der grösseren Niederschlagsmenge geht es dem Werdenberger Gemüse viel besser als demjenigen im Seeland. Beni Dürr, Geschäftsleiter der Verdunova in Sennwald, erklärt:

«Von Oberriet bis Chur gibt es schweizweit das beste Anbauland für Gemüse. Wir haben hier paradiesische Zustände.»

Weiter sagt er: «Die Berge halten den Hagel ab, das steile Gelände lässt das Wasser abfliessen und der Boden ist sandig. Das alles ist sehr vorteilhaft bei nassen Verhältnissen.»

Beni Dürr nennt ein Beispiel: «Als es in der Region Thurgau sechs Hektar Rübli verhagelt hat, konnten wir in Sevelen 100'000 Blumenkohl-Setzlinge pflanzen. Aber wir mussten uns beeilen. Wir hatten nur drei Stunden Zeit, danach wurde auch hier das Wetter schlechter», so Dürr. Und so verwundert es nicht, dass 70 Prozent des in der Schweiz konsumierten Tiefkühlgemüses im Rheintal gewachsen ist, wie Beni Dürr schätzt.

Mehr Erdbeeren, Rhabarber, Blumenkohl und Brokkoli

Ernteausfälle habe es zwar auch bei der Verdunova gegeben, aber diese seien kaum nennenswert. Ausfälle gäbe es jedes Jahr. «Die Ausfälle heuer liegen im Schnitt der natürlichen Schwankungen. Das Jahr 2021 ist sogar noch besser als das Vorjahr», so Beni Dürr. So gab es heuer mehr Erdbeeren, Rhabarber, Blumenkohl und Brokkoli. Auch seien die Rübli traumhaft. Beim Kürbis hingegen könne es sein, dass es eine Gelb- statt Orangefärbung gibt. Das sei aber nur optisch ein Problem.

Laufend Anfragen aus dem Mittelland

«Gesamtschweizerisch stehen wir in der Region Rheintal und Werdenberg am besten da», sagt Alexander Zogg, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemüseanbauorganisation Müller Azmoos AG. Dennoch sei der diesjährige Sommer für die Müller Azmoos AG ein eher schlechter. «Über alle Kulturen gesehen haben wir Ertragseinbussen von 20 bis 30 Prozent.» Daran sei aber nicht der Boden schuld. Alexander Zogg erklärt:

«Das nasskalte Wetter verzögerte das Wachstum.»

In anderen Regionen der Schweiz, in denen es teilweise Totalausfälle gab, ist das Gemüse knapp. Das merkt auch die Müller Azmoos AG. «Wir erhalten laufend Anfragen aus dem Mittelland. Leider können wir nicht aushelfen. Wir benötigen das Gemüse für unsere Region.» Auch wenn die Müller Azmoos AG typisches Lagergemüse anbaut wie Zwiebeln, Rüebli und Kartoffeln. Alexander Zogg erklärt:

«Die Verkaufsplanung ist bereits gemacht und Überschüsse haben wir nicht.»

Dank der hohen Preise das Lockdown-Defizit aufholen

Auch Gemüsebauer Andreas Giger vom Auhof in Sevelen muss Ertragsausfälle verbuchen. «Das ist schade, aber nicht schlimm», so Giger. Es handle sich dabei um einen Ausfall im kleinen Rahmen. «Da gibt es nichts zu jammern. Wir haben unheimlich Glück und sind sehr zufrieden mit diesem Ertrag. Verglichen mit der restlichen Schweiz geht es uns viel besser.»

Organisatorisch habe das lang anhaltende nasskalte Wetter die Gemüsebauern gefordert. «Weil schönes Wetter so rar ist, müssen wir bei schönem Wetter jede Minute durchtakten, um das Beste aus der Situation herauszuholen», so Giger. Immerhin einen Vorteil gibt es gemäss Andreas Giger:

«Wirtschaftlich befinden wir uns in einer goldigen Lage. Wir erhalten im Moment doppelt so viel Geld für den Salat als auch schon.»

Dank diesem Preisanstieg könne er das Defizit wieder aufholen, das durch die Schliessung der Gastrobetriebe entstanden ist.

Gemüseknappheit wird wohl bis Mai anhalten

Trotz der guten Preislage hofft er auf eine baldige Schönwetterperiode. «Wenn es weiter regnet muss ich mir Sorgen um den Salat machen.» Bakterien hätten wegen der Nässe leichtes Spiel. «Und mit jedem Regentropfen verteilen sich die Bakterien weiter.»

Andreas Giger rechnet damit, dass die Gemüseknappheit bis im Mai nächsten Jahres andauern wird. Ihm ist es wichtig, dass er erst seine Stammkunden beliefert. Daneben konnte er knapp 3000 Kohlräbli nach Zürich verkaufen. Das sei aber von der Menge her kaum der Rede wert. Andreas Giger sagt:

«1000 Tonnen Gemüse müssen derzeit wöchentlich in die Schweiz importiert werden. Das sind abartige Zahlen.»