Buchs/Grabs - Kinder- und Jugendsamariter treffen Jungwacht/Blauring für eine gemeinsame Übung

Der Verein Help Kinder- und Jugendsamariter Buchs traf sich kürzlich mit dem Verein Jungwacht/Blauring Buchs-Grabs in der Egeten Grabs für eine gemeinsame Übung. An mehreren Posten wurde die Erste Hilfe übermittelt und geübt. Kinder und Jugendliche waren aktiv dabei und kamen in den Genuss eines abwechslungsreichen Programms.

16.06.2021, 11.59 Uhr