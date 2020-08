Gemeindewahlen vom 27.September: In Grabs haben die Stimmberechtigten eine echte Wahl mit Auswahl Kampfwahlen für die Besetzung des Gemeinderates, des Schulpräsidiums und des Schulrates. So präsentiert sich die spannende Ausgangslage vor den Gemeindewahlen in Grabs. Thomas Schwizer 25.08.2020, 14.49 Uhr

Am 27. September findet der 1. Wahlgang der Gemeindewahlen statt. Ab heute stellt der W&O in einer Serie die Kandidatinnen und Kanten für die Gemeindepräsidien, Schulpräsidien und Gemeinderäte in allen Gemeinden des Einzugsgebietes vor – von Sennwald bis Wartau und Wildhaus-Alt St.Johann.

Den Auftakt macht die Gemeinde Grabs. Hier wird den Wählerinnen und Wählern eine breite Auswahl geboten. Im Gemeinderat treten sieben Kandidierende für fünf Sitze an. Für das Schulratspräsidium stehen zwei Kandidaten zur Wahl, und für den Schulrat stellen sich vier Personen für drei Sitze zur Wahl.

Einzig Gemeindepräsident Niklaus Lippuner wird nicht herausgefordert, und für die GPK stehen fünf Kandidierende für fünf Sitze bereit.

Niklaus Lippuner im Porträt FDP.

Jahrgang: 1972.

Verheiratet, zwei schulpflichtige Kinder.

Beruf: Gemeindepräsident.

Engagement politisch/sozial: Verwaltungsratspräsident Pflegeheim Werdenberg; Verwaltungsrat ARA Buchs-Sevelen-Grabs; Verwaltungsrat Wiga Messe AG; Stiftungsratspräsident Stiftung Ortsarchiv Grabs; Stiftungsrat Casinoförderstiftung Bad Ragaz; Präsident Mütter-/Väterberatung Werdenberg; OK-Mitglied Werdenberger Fussballcamp

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Niklaus Lippuner-Nef. Bild: PD

Grabs liegt mir sehr am Herzen. Nach vier erfolgreichen Jahren bin ich bereit, weiterhin meine Energie als Gemeindepräsident für unsere Gemeinde einzusetzen und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Ich freue mich auf konstruktive Sitzungen mit dem Gemeinderat und eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Verwaltungspersonal, welches hervorragende Arbeit zugunsten der Grabser Bevölkerung leistet. Grabs bietet eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Diese will ich erhalten und weiter ausbauen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grabs ist beliebt als Wohnort. Es ist darauf zu achten, dass wir ein gesundes Wachstum haben, sodass auch die Infrastruktur Schritt halten kann. Die Bürgerheimumnutzung und das Areal Feld sind weiterzuentwickeln. Ein Ausbau der Turnhallen und Sportanlagen steht an, sodass unsere Vereine weiterhin ihren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten können. Das Dorfzentrum hat Entwicklungspotenzial. Die Ansiedlung weiterer Unternehmen mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen an der Werdenstrasse ist seitens der Gemeinde zu unterstützen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Der Ausbau der Sportanlagen und Turnhallen liegt mir am Herzen, da ist Handlungsbedarf angesagt. Auch die regionale Hallenbadthematik ist ein wichtiges Traktandum, zu dem ich von der Region Werdenberg beauftragt wurde eine Analyse zu erstellen. Der Neubau des Spitals Grabs ist ein Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde Grabs. Da erachte ich es als wichtig, den Postautoverkehr über das Spital durch Ortsbusse zu ersetzen. Dies würde die Lärmimmissionen für die Anwohner reduzieren und die Sicherheit für die Schüler erhöhen.

Daniel Saluz im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1971.

Ausbildung/Beruf: Gymnasiallehrer, Unternehmer, Hausmann

Engagement politisch/sozial: Umsichtige Raumentwicklung; attraktives ÖV-Angebot; am Kind orientierte, moderne Schule; sichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen; hohe Lebensqualität, verantwortungsbewusstes Gemeindeleben; kulturelle Vielfalt

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Daniel Saluz-Andreoli.

Grabs ist eine sehr lebenswerte Gemeinde. Ich möchte meinen Beitrag für eine aktive, engagierte, wertschätzende Gemeinschaft leisten. Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie sind tragend und solide. Eine grossartige Natur und Kultur bereichern unser Leben. Ich setze mich dafür ein, diese Qualitäten achtsam und nachhaltig zum Wohl von Mensch und Natur weiter zu entwickeln.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grabs ist eine sehr attraktive Wohngemeinde. Es wird viel gebaut, der Pendlerverkehr nimmt zu. Es braucht Massnahmen, welche die Strassen entlasten, den Verkehr sicher organisieren und die Quartiere lebenswert erhalten. Die laufende Raumplanung hat hier eine nachhaltige Bedeutung. In diesem Zusammenhang hat auch die verkehrstechnische Erschliessung sehr grosses Potenzial.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

In der letzten Legislatur durfte ich die Ressorts Volkswirtschaft und Verkehr übernehmen. In diesen Bereichen möchte ich mich gerne weiter einbringen. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie sind so zu gestalten, dass eine nachhaltige Entwicklung von leistungsstarken Produkten und sichere Arbeitsplätze möglich sind. Eine attraktive ÖV-Erschliessung der Gemeinde, insbesondere der Arbeitsgebiete Geriäls und Spital, sind wichtig für die Arbeits- und Wohnqualität in Grabs.

Katrin Schulthess-Nogler im Porträt SP.

Jahrgang: 1960.

Beruf: Case Managerin FH – Coach / Supervisorin / Mediatorin – Ausbilderin FA.

Zivilstand/Familie: verwitwet, in Partnerschaft, zwei erwachsene Kinder, ein Enkel.

Bisherige, öffentliche Aktivitäten: Kantonsrätin, Gemeinderätin Grabs. Stiftungsrätin der St. Gallischen Kulturstiftung, Präsidentin Freunde Schloss Werdenberg, Mitgliedschaften: Redaktionskommission Kantonsrat, Bildungsgruppe des Kantonsrates, IG OEV.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Katrin Schulthess-Nogler. Bild: Anna Tina Eberhard



In der kommenden Legislatur möchte ich geplante Projekte, wie Förderung des Langsamverkehrs, umsetzten. Den Ausbau von weiteren Bildungs- und Beschäftigungsangeboten für sozial Benachteiligte möchte ich weiter entwickeln. Der geplante Begegnungstag 2020 konnte dieses Jahr nicht durchgeführt werden. Im Sommer 2021 möchte ich den Anlass erfolgreich umsetzten. Zudem möchte ich das Projekt «Baukultur und Tourismus» mit der zukünftigen Nutzung des Roten Hauses im Städtli Werdenberg weiter begleiten.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Als attraktive, weltoffene Gemeinde mit gesunder Entwicklung soll Grabs weiterhin zu ihrer wertvollen Umgebung und Naherholungsgebieten Sorge tragen. Die Renaturierung von weiteren Gewässern zeichnet sich als Erfolgsmodell ab. Eine konsequente und nachhaltige Raumgestaltung für unsere gute Wohn- und Lebensqualität soll weiter umgesetzt werden. Langsamverkehr mit Tempo 30 Zonen sorgen für weitere Attraktivität und erhöhen die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Kulturelle Vielfalt und Teilhabe liegt mir besonders am Herzen. In unserer Gemeinde möchte ich mich für unsere gute Schule einsetzen und die dazu nötigen Rahmenbedingungen gewährleisten. Die Sicherstellung einer optimalen Versorgung von älteren und beeinträchtigten Menschen ist ein weiteres Anliegen. Weiter möchte ich Beschäftigung- und Bildungsangebote für sozial Schwächere fördern, damit eine erfolgreiche Integration möglich wird. Zudem setzte ich mich für intelligente Mobilitätskonzepte und Nutzung der Infrastruktur ein.

Peter Gabathuler im Porträt SVP.

Jahrgang: 1993.

Ledig (in Partnerschaft lebend).

Ausbildung: Automechaniker, Versicherungsvermittler VBV, Finanzberater IAF (i. A.) Beruf: Versicherungsbroker

Engagement politisch/sozial: SVP (Präsident SVP Grabs, Kreisvorstand Werdenberg), IG Grabs (Vorstand)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Peter Gabathuler. Bild: Doris Lippuner

Ich möchte meinen Teil aktiv zum Erfolg von Grabs beitragen. Durch meine familiäre Verwurzelung sowie die Vorstandstätigkeit in der IG Grabs liegt mir ein erfolgreiches Grabser Gewerbe am Herzen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Ich sehe ein sehr grosses Potenzial in der Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden. Damit infrastrukturelle Projekte oder Dienstleistungen zusammen realisiert werden können und somit die Bürgerinnen und Bürger steuertechnisch profitieren können.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Mir liegt das regionale Gewerbe am Herzen. Ich möchte mich im Rat für die Gewerbetreibenden starkmachen. Des Weiteren möchte ich mich stark machen für eine langfristige Finanzplanung mit dem Ziel, die Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren.

Heini Gantenbein im Porträt SVP.

Jahrgang: 1973.

Verheiratet, zwei schulpflichtige Kinder.

Ausbildung/Beruf: Erstausbildung Landwirt, Eidg. Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, Treuhänder.

Politisches/soziales Engagement: Mitglied Verkehrskommission Grabs seit 2017, diverse Engagements in verschiedenen Dorfvereinen

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Heini Gantenbein. Bild: Doris Lippuner

In Grabs geboren, aufgewachsen und fast durchgehend hier wohnhaft, liegt mir unsere Gemeinde sehr am Herzen. Nach vier Jahren Mitglied in der Verkehrskommission bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und mich im Gemeinderat aktiv für unsere Einwohnerinnen und Einwohner einzusetzen und mitzuhelfen, unsere Gemeinde positiv weiterzuentwickeln. Als klar bürgerlicher Grabserberger stehe ich zudem für eine in den letzten Jahren im Gemeinderat nicht vertretene Partei und meiner Meinung nach untervertretene Bevölkerungsgruppen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grössten Handlungsbedarf sehe ich in Grabs aktuell bei der Infrastruktur, welche der steigenden Bevölkerungszahl angepasst, zeitgemäss und bis in die Randregionen gut ausgebaut sein muss. Auch steuerlich dürfte die Gemeinde noch attraktiver werden. Gute Rahmenbedingungen sind die Basis für ein gesundes und breites einheimisches Gewerbe und damit für attraktive Arbeitsplätze sowie für ein interessantes Freizeitangebot und ein aktives Dorfleben.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich setze mich ein für pragmatische, eigene Entscheide und eine grösstmögliche Ausnützung der Gemeindeautonomie. Wichtig ist mir auch eine frühe und transparente Information der Bevölkerung bei wichtigen Gemeindeprojekten und Abstimmungsvorlagen bzw. der Einbezug der betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner. Für mich zentral sind auch ein möglichst effizienter Einsatz der Steuergelder und die Berücksichtigung der einheimischen Unternehmer bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

Sibylle Good-Gantenbein im Porträt FDP.

Jahrgang: 1981.

Verheiratet, drei Kinder.

Ausbildung/Beruf: Kauffrau mit Weiterbildung im Finanzwesen und im Management von NPO.

Engagement politisch/sozial: Familienzentrum Grabs, seit 2017 als Präsidentin

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Sibylle Good-Gantenbein. Bild: Doris Lippuner

Ich möchte für meine Heimatgemeinde, mit der ich mich sehr verwurzelt fühle, Verantwortung übernehmen und zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern die möglichst besten Lösungen für Grabs erarbeiten.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grosses Potenzial sehe ich in der gezielten Entwicklung des Dorfzentrums von Grabs. Wenn es gelingt, hier einen Raum zu schaffen, in dem sich die Bevölkerung gerne aufhält und der auch Platz bietet für Geschäfte, Gastronomie, Kultur und Tradition, dann würde das Grabs noch attraktiver machen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich möchte insbesondere den Familien und den künftigen Generationen eine Stimme geben. Mir ist es wichtig, nachhaltige Lösungen zu finden, damit die Menschen weiterhin gerne in Grabs wohnen und von den attraktiven Arbeitsplätzen, der guten Infrastruktur und der wunderbaren Natur in nächster Nähe profitieren können.

Markus Rüdisühli im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1983.

Verheiratet, zwei Kinder (drei und fünf Jahre).

Beruf: Als gelernter Strassenbauer habe ich mich selbstständig gemacht und bin nun seit drei Jahren Geschäftsführer der M. Rüdisühli AG.

Politisches und soziales Engagement: Seit 2017 im Schulrat Grabs/Vizeschulratspräsident. Zu meinen Hobbys gehören die Feuerwehr und das Schiessen. Beim SV Grabs bin ich seit 13 Jahren Jungschützenleiter.

Markus Rüdisühli-Wermuth. Bild: Doris Lippuner

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Durch meine bisherige Arbeit im Schulrat und in gemeinderätlichen Kommissionen konnte ich Erfahrung und Wissen sammeln, welches ich im Gemeinderat breiter einsetzen kann. Durch den Rücktritt von zwei Gemeinderäten, die davor schon lange im Schulrat gearbeitet haben, und den vorzeitigen Rücktritt des Schulratspräsidenten geht im Gemeinderat sehr viel Know-how verloren. Deshalb möchte ich meine bisherige Erfahrung im Gemeinderat einbringen.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Ich möchte weiterhin gute Rahmenbedingungen für die Jugendlichen bereitstellen. Sei es mit einer guten Schule oder mit unseren sehr guten Betrieben, die aus den Jugendlichen Fachleute bilden. Eigentlich sollten vor allem die Einwohner von Grabs die Gemeinde entwickeln. Den Gemeinderat verstehe ich als Dienstleister für die Bevölkerung. Daher möchte ich mehr gemeinsame Prozesse zwischen Einwohnern und Gemeinde.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Natürlich werde ich mich für die Schule und für die Jugend einsetzen. Ein weiteres Thema ist sicher ein regionales Hallenbad, das für die Schulen, Vereine und die Wasserbegeisterten gut geeignet ist. Zudem möchte ich mich aber auch für das lokale Gewerbe einsetzen. Durch die Arbeit in der Feuerwehr ist mir auch die Sicherheit der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Allgemein sollte meiner Meinung nach die Bevölkerung besser in Prozesse der Gemeinde mit einbezogen werden.

Andreas Vetsch im Porträt FDP.

Jahrgang: 1976.

Verheiratet, vier Söhne.

Ausbildung/Beruf: Landwirt, Ing. Agr. FH, Berufsfachschullehrer.

Engagement politisch/sozial: Geschäftsprüfungskommission Ortsgemeinde Grabs, Vorstand Landschaftsqualitätsprojekt Werdenberg, Berufsbildner (Lehrbetrieb seit 2007).

Andreas Vetsch-Berner. Bild: Doris Lippuner

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Als Einheimischer kenne ich Grabs von Kindesbeinen an. Darum kenne ich dieses Dorf und seine Entwicklung gut. Grabs liegt mir am Herzen und ich möchte meine breite Erfahrung aus meiner Arbeit und Ausbildung in das Amt einbringen. Nach meinem Agrarstudium war ich einige Jahre im Mittelland tätig und habe nun eine nebenamtliche Tätigkeit im Kanton Graubünden. Die Entwicklungen im ländlichen Raum sind mir vertraut, unser Rheintal ist hier sehr gut positioniert und Grabs ist die Perle dieser Region.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grabs soll als Dorf eigenständig, aber offen für regionale Zusammenarbeiten in die Zukunft gehen. Ich setze mich für eine nachhaltige Finanzpolitik mit wohlüberlegten Investitionen in die Infrastrukturen ein. Anliegen der Bevölkerung sollten vermehrt in Entscheidungen des Gemeinderates einfliessen, Grabs soll sich für innovative Lösungen offen zeigen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Landwirtschaft, Landschaft und Raumplanung sind mir ein besonderes Anliegen. Grabs steht vor Herausforderungen in der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes. Das lokale Gewerbe soll bestmöglich berücksichtigt und die Bildung vom Kindergarten bis zur Berufsbildung in den Gewerbebetrieben gestärkt werden. Für die in Grabs sehr aktiven Vereine besteht Handlungsbedarf im Bereich Infrastruktur.

Simon Schneider im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1975.

Verheiratet mit Rahel Schneider-Saluz, drei Töchter.

Ausbildung/Beruf: MAS ZFH in Coaching & Organisationsberatung. Selbstständiger Organisationsentwickler / Coach bso.

Engagement politisch / sozial: externe Vertrauensperson für Führungskräfte und Mitarbeitende; erfahren in Konfliktbearbeitung und Teamsupervision; freiwilliges Engagement im kirchlichen Umfeld.

Simon Schneider-Saluz. Bild: PD

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Eine positiv erlebte Schulzeit stärkt die persönlichen Kompetenzen der nächsten Generation und schafft zugleich eine solide Basis für eine Zukunft mit Perspektiven. Schulkinder verbringen etliche Jahre ihres Lebens im strukturierten Schulalltag. Dieser bedeutet für die Beteiligten teilweise komplexe und neue Herausforderungen, die es gezielt zu bewältigen gilt. In diesem Kontext stelle ich mich mit umfassender Beratungs- und Führungskompetenz für eine konstruktive und langfristige Weiterentwicklung zur Verfügung.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Schul- und Gemeindewesen sehen sich zunehmend markanten Veränderungen ausgesetzt. Einerseits soll Bewährtes erhalten bleiben, gleichzeitig muss den fortlaufenden Entwicklungen Rechnung getragen werden. Für die Beteiligten kann dies erhöhte Komplexität und emotionale Mehrbelastung bedeuten. Daher sind Professionalität und eine lösungsorientierte Haltung unabdingbar. Das grösste Entwicklungspotenzial der Einheitsgemeinde sehe ich im Ringen um Konsens und im fokussierten Umsetzen einer klaren Weiterentwicklungsstrategie.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Ich bin bestrebt, nach christlich ethischen Grundwerten wie Vertrauen, Ehrlichkeit, Integrität und Respekt zu handeln. Aus dieser Haltung heraus engagiere ich mich in professioneller Führung, Begegnung auf Augenhöhe und fördere die Etablierung einer «Lernenden Organisation». Ich hinterfrage kritisch und halte an gemeinsam gefällten Beschlüssen fest. Grabs soll weiterhin ein attraktives Umfeld bieten, dem nächste Generationen mit Freude, Kompetenz und Optimismus ausgestattet entwachsen.

Hansjürg Vorburger im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1953.

Verheiratet, fünf erwachsene Kinder.

Ausbildung/Beruf: Heilpädagoge, Schulleiter, Journalist. 45 Jahre Lehrer auf allen Stufen der Volksschule inklusive Kleinklasse. 35 Jahre Schulleiter in Teilzeit. 35 Jahre Teilzeit Berufsschule: Allgemeinbildung, Berufsmittelschule, Vorlehre, Coaching.

Hansjürg Vorburger-Knapp. Bild: PD

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Als sich im Grabser Schulrat eine grosse Rochade abzeichnete, wurde ich mehrfach angefragt. Für mich war schnell klar: Ein Engagement für Grabs lohnt sich, sowohl im Schul- wie auch im Gemeinderat. Als Journalist kann ich auf eine langjährige politische Erfahrung zurückblicken. Als Lehrer und Schulleiter ist mir bewusst, wie wichtig das politische Umfeld für die Schule ist. In der noch jungen Grabser Einheitsgemeinde braucht es Klarheit bei den Schnittstellen. Diese Erfahrung bringe ich aus meiner vormaligen Tätigkeit mit.

Wo hat die Gemeinde nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Wichtig ist der Mut zur Gestaltung, hinzuhören, Ideen gemeinsam anzugehen und zum Durchbruch zu verhelfen. Es braucht Schwimmflächen, vielleicht ein Sportzentrum, Angebote für verschiedene Begabungen, evtl. eine Talentschule. Die institutionalisierte Sichtbarmachung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens ist anstrebenswert: Grabser «Gschichten» sollen aufhorchen lassen. Grabs soll offen, traditions- und selbstbewusst bleiben. Wichtig sind auch die Sicherung und der Ausbau von qualitativ guten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Mir ist eine «Schule mit Wirkung» wichtig: Kinder und Lehrkräfte müssen sich wohlfühlen. Dann ist Bildungserfolg garantiert. Die Schule muss Angebote für alle umfassen: Förderhilfen wie auch Lernangebote. Ein differenziertes Angebot und eigenverantwortlicher Unterricht verlangt nach entsprechenden Ressourcen und ständiger Reflexion. Weil Kinder im Mittelpunkt stehen, muss der Austausch zwischen Schule und Elternhaus funktionieren: Eine intakte «Schulfamilie» ist zentral. Die Schule muss im Zentrum der Gemeinde eingebettet sein.