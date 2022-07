Lokalgeschichte Gemeinderatswahl anno 1972: Die erste Frau in Buchs war chancenlos Ereignisse in Buchs vor einem halben Jahrhundert: Was sich in der zweiten Jahreshälfte 1972 zugetragen hat. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Auch von Juli bis Dezember vor 50 Jahren war einiges los im Dorf Buchs. Anfang Juli 1972 wurde das neue Wohn- und Geschäftshaus Hotel Garni Taucher mit Restaurant, Café, Tourist-Shop und Kiosk an der St.Gallerstrasse 29 eröffnet.

Im Juli 1972 warb das Einkaufszentrum Buchs im Inse­-rat: «Ein Einkaufs-Erlebnis für jedermann, jeden Mittwoch Abendverkauf, Kinderhort täglich von 13.30 bis 18 Uhr. 2 Supermärkte, 2 Warenhäuser, 70 Spezialgeschäfte, 5 Banken, Restaurants, Bars, Night-Club, 1000 Parkplätze».

Gewitter brachte Telefonleitung zum Erliegen

21. Juli: Vor 20 Uhr entlud sich über unserer Gegend das heftigste und am längsten andauernde Gewitter dieses Sommers. Es zog sich bis in die zweite Stunde nach Mitternacht hi­naus. Äusserst heftig waren die elektrischen Entladungen, die unter anderem viele Telefon­verbindungen unterbrachen. Im Weiteren: hohe Wasseransammlungen, Kellerüberschwemmungen, Beschädigungen an Wegen und Strassen, hochgehender Buchserbach mit viel Geröll.

Aus Anlass des 40-jähri­- gen Bestehens der Teppichfabrik wurde die Belegschaft am 8. September von der Direktion zu einer Jubiläumsfeier eingeladen. Auf dem Programm standen eine Bodenseerundfahrt und ein Nachtessen im Buchser Hotel Bahnhof. Ein besonde­- rer Umstand half im Jahr 1932 mit, dass sich der Betrieb in Buchs ansiedelte. Die Liegenschaft der ehemaligen Schiffli­stickerei Neuhof stand nämlich leer und bot sich daher an, darin wieder einen Textilbetrieb aufzunehmen.

An den Gemeindewahlen vom 8. Oktober kam es zu einer Kampfwahl. Diese bezog sich auf die Bestellung des Gemeindeammann-Amtes. Bei einem absoluten Mehr von 1482 erzielte Josef Ammann (FDP) 1444 Stimmen und Hans Rohrer (SP) 1375. Sie verpassten das Ziel also knapp. Daher wurde später ein zweiter Wahlgang nötig. Und: Die erstmals vorgeschlagene Frau für den Gemeinderat in der Person von Elisabeth Walsh- Metzler (politisch unabhängig) erreichte nur 81 Stimmen und wurde nicht gewählt. Neu war übrigens auch die erstmalige Teilnahme der Frauen an diesem Urnengang.

Zum Jubiläum «100 Jahre Vorarlberger Bahn» gab es am 13. Oktober eine kleine Feier. Landesflaggen kündeten am Bahnhofgebäude die Ankunft zweier Sonderzüge an. Diese wollten in ihrem Festschmuck an das 100-jährige Bestehen der Vorarlberger Bahn und damit an die Schienenverbindung Feldkirch–Buchs erinnern. Von den Kindern sehnlichst erwartet, fuhr um 11 Uhr der historische Dampfzug auf Gleis 2 ein. Kurz vor 12 Uhr traf auch der von einer modernen Lok angeführte Festzug mit den über 200 offiziellen Gästen ein.

Blumenhaus und Radio- und Fernsehgeschäft

Am 18. Oktober eröffnete im Saal des Hotels Bären die Internationale Yoga Schule Altenburger mit Einführungskursen am Abend und weiteren Kursen am Nachmittag jeweils am Mittwoch.

Eine Malschule für Kinder konnte am 24. Oktober eröffnet werden. Der Unterricht für Jugendliche im Alter von 3 bis 12 Jahren wurde durch ausgewiesene, einheimische Fachkräfte im Hanfland-Schulhaus jeweils von Dienstag bis Freitag garantiert.

Am 9. November musste beim unteren Schachenrank am Buchserberg die 38 Meter hohe Riesen-Weisstanne krankheitshalber gefällt werden. Der Baum hatte es auf 140 Lebensjahre gebracht, mass am Stammfuss 4,75 Meter im Durchmesser und stand bisher unter fakultativem Naturschutz.

Mitte November entstand an der Grünaustrasse 15 mit dem Neubau des Wohn- und Geschäftshauses Blumen Moser & Co. ein zweckmässiger vierstöckiger Bau mit Attikawohnung. Nebst dem Blumenhaus war im Erdgeschoss das Radio- und Fernsehgeschäft Holenstein AG zu finden. Im ersten Stock hatte Kinderarzt Dieter Walch seine Praxis.

Nach einem Um- und Neubau des Wohn- und Geschäftshauses feierte am 24. November das Herrenmodehaus Hilty & Co. an der Bahnhofstrasse seine Wiedereröffnung. Das Modehaus wurde im Jahr 1893 von Schneidermeister Andreas Hilty gegründet, der zuerst im hinteren Teil des alten Hauses eine Massschneiderei einrichtete.

Bei Kanalisationsarbeiten an der Industriestrasse sind am 24. November im Bereich SBB- Freiverlad in etwa vier Metern Tiefe beträchtliche Ölspuren festgestellt worden. Bei weiteren Grabarbeiten stiess man auf einen total verseuchten Grundwasserstrom. Dort wurde Heizöl in grösseren Mengen abgesaugt. Es mussten drei Absenkschächte für die Absenkung des Grundwasserspiegels und die Entnahme des Öls erstellt werden. Gemäss einem Gutachten stand eindeutig fest, dass die angetroffene Ölindikation im Zusammenhang mit dem Öl­umschlag aus SBB-Tankwagen stand. Damit waren die SBB zur Zahlung der Kosten verpflichtet. Die SBB waren allerdings nicht ohne weiteres bereit, die Kosten zu übernehmen.

Hans Rohrer knapp vor Josef Ammann

26. November: Nachwahl für den Sitz des Gemeindeammanns. Gewählt wurde mit 1711 Stimmen Hans Rohrer, Gewerbelehrer. Sein Gegenkandidat Josef Ammann, ebenfalls Gewerbelehrer, erreichte das beachtliche Resultat von 1671 Stimmen. Es war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ende November war der Neubau der Fabrikationshalle der Firma Senn + Bassi, Metallbau, im Industriequartier fer­tiggestellt. Zu jenem Zeitpunkt wurden acht Personen beschäftigt.

Seit 1. Dezember befand sich das Hauptgeschäft der Garage Kuhn AG nach dem Wegzug von der Bahnhofstrasse in einem Neubau an der St.Gallerstrasse.

Per 31. Dezember 1972 zählte Buchs 8993 Einwohnerinnen und Einwohner.

