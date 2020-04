Gemeinderat Sennwald betont: «Hallen-Ersatzbau ist dringend» Der Sennwalder Gemeinderat begründet den Sanierungsbedarf und empfiehlt, das Budget 2020 zu genehmigen. 08.04.2020, 14.57 Uhr

Beim Turnhallendach dringt Wasser ein. Bild: PD

(pd/wo) Die rund 40-jährige Turnhalle in Salez ist stark sanierungsbedürftig, schreibt die Gemeinde Sennwald in ihrer Medienmitteilung. Das nach innen geneigte Dach wird von Bauexperten als Schwachstelle betrachtet, es ist seit Jahren undicht. Zudem wurde ein Wassereintritt über die Fensterfront festgestellt. Der in die Jahre gekommene Innenausbau müsste ersetzt und die Blitzschutzvorkehrungen dem heutigen Standard angepasst werden.

Insgesamt wird mit Sanierungskosten von 1,9 Millionen Franken gerechnet. Dies laut einer Kostenschätzung durch Experten, welche der Gemeinderat im Sommer 2019 in Auftrag gab. Berücksichtigt wurden dabei der Dachaufbau, die Erdbebensicherheit, die Holzstatik und der Blitzschutz.

Die Schule hat keinen zusätzlichen Raumbedarf

Auf Grund der hohen Sanierungskosten liess der Gemeinderat die Kosten für den Rückbau der bestehenden Halle und den Ersatzbau einer gleich grossen Turnhalle schätzen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zeigten dem Gemeinderat auf, dass ein Ersatzbau rund 2,5 Millionen Franken kosten würde. Nach Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile beschloss der Gemeinderat die Variante «Ersatzbau» weiter zu verfolgen.

Ein Erweiterungsbau oder eine Mehrfachturnhalle wurde zu jenem Zeitpunkt nicht geprüft, da von der Hauptnutzerin, der Schule, in den nächsten zehn Jahren kein zusätzlicher Raumbedarf besteht.

Weiter heisst es:

«Die Forderung der neu gegründeten

IG-Mehrfachturnhalle, welche nun eine Dreifachturnhalle wünscht, kam für den Gemeinderat am 24.Februar überraschend.»

Dies insbesondere, da an der Behörden-Information vom 17. Februar, bei der Vorstellung der geplanten Massnahmen, keine derartigen Absichten oder Wünsche seitens der Vereine geäussert worden seien.

Gespräch mit der IG konnte nicht wie geplant stattfinden

Auf Grund des nachträglich eingereichten Antrags für den Bau einer neuen Dreifachturnhalle wollte der Gemeinderat ein Gespräch mit den Initianten führen. In diesem habe der Gemeinderat, wie bereits an der Behörden-Information, seine Überlegungen sowie die Dringlichkeit der Sanierung aufzeigen wollen.

Gleichzeitig wollte der Rat die Gelegenheit nutzen, um die scheinbar neuen Bedürfnisse der IG aufzunehmen. Auf Grund des Versammlungsverbots, das wegen der Corona-Pandemie durch den Bundesrat erlassen wurde, konnte dieses Gespräch nicht wie geplant geführt werden.

In der Folge teilte der Gemeinderat der IG telefonisch mit, er halte an der Absicht fest, im Budget 2020 einen Planungskredit in der Höhe von 140'000 Franken für den Ersatzbau der Turnhalle Salez aufzunehmen.

«Mehrfachturnhalle ist unrealistisch»

Der Gemeinderat zeigt sich davon überzeugt, «dass die gewählte Strategie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist». Sie sei sowohl nachhaltig wie auch finanziell tragbar, schreibt er in der Medienmitteilung. Und weiter: «Der Bau einer neuen Dreifachturnhalle mit der benötigten Infrastruktur würde gemäss ersten Abklärungen und Vergleichen von ähnlichen Projekten in der Region die Bürgerinnen und Bürger gegen 15 Millionen Franken kosten.»

Der von der IG gewünschte Bau müsste linear über 30 Jahre abgeschrieben werden. «Somit würden während 30 Jahren zu Lasten der Schule Mehrabschreibungen in der Höhe von 500'000 Franken anfallen», heisst es weiter. Hinzu kämen die laufenden Unterhalts-, Betriebs- und Lohnkosten. Der Steuermehrbedarf würde beim Bau einer Dreifachturnhalle pro Jahr rund 700'000 Franken betragen. Dies entspricht etwa sieben Steuerprozenten. «In der Folge müsste der Steuerfuss entsprechend angepasst werden», hält der Gemeinderat fest.

Auf Grund seiner Abklärungen empfiehlt der Gemeinderat, das Budget 2020 an der Urnenabstimmung vom 19. April zu genehmigen und damit auch dem Planungskredit für den Ersatzbau zuzustimmen. «Diese Vorgehensweise wurde bei den Sanierungen der Turnhallen in Haag und Sax exakt gleich gewählt», heisst es dazu.

Bei Nein vorläufig keine Investitionen möglich

Da wegen der Coronapandemie die Bürgerversammlung nicht wie üblich durchgeführt werden kann, können die Stimmberechtigten ausnahmsweise nicht über einzelne Budgetposten diskutieren und auf Antrag einzeln darüber abstimmen.

In der Mitteilung heisst es weiter: «Sollte das Budget ... abgelehnt werden, wäre nicht nur der Planungskredit blockiert, sondern es könnten in der Gemeinde Sennwald vorläufig keine Investitionen mehr getätigt werden.» Dies würde zusätzliche Projekte wie die Erdbebensanierung beim Schulhaus Türggenau, Strassenprojekte, Gewässerverbauungen sowie den Leitungsbau betreffen. In diesem Fall dürfte auch die Turnhalle in Salez nur notdürftig repariert werden.

Daher empfiehlt der Gemeinderat die Annahme des Voranschlags und des Steuerplans für das Rechnungsjahr 2020.