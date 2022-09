Gemeinderat schlägt für das «Drei Könige» die Maximalvariante vor

Sevelen Entwicklung des Areals Drei Könige: Der Gemeinderat schlägt die Maximalvariante vor Am Dienstag präsentierte der Gemeinderat drei mögliche Varianten für die Entwicklung des Areals Drei Könige. Die Investitionen von 27 Millionen Franken auf dem Areal sollen den Seveler Steuerfuss dabei aber nicht erhöhen. Heini Schwendener 08.09.2022, 05.00 Uhr

Drei Varianten wurden von für die Entwicklung des Areals vorgeschlagen. Bild: PD

Gespannt wurde die Präsentation der Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Areals Drei Könige erwartet. Von Interesse war in Sevelen auch, welche Variante der Gemeinderat zur Weiterbearbeitung vorschlägt. So besuchten am Dienstagabend etwa 150 Leute die Informationsveranstaltung. Nach rund 20 Minuten liess Gemeindepräsident Eduard Neuhaus die Katze aus dem Sack: Der Gemeinderat schlägt die Maximalvariante vor – also eine Neubebauung des Gesamtareals mit grösserem Saal, mit Restaurant, mit Dorfplatz und mit Mantelnutzung.