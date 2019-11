Gemeindepräsidium Sennwald: Zwölf Prozent wählten bis jetzt Am Sonntag wählt Sennwald den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Gemeindepräsident Peter Kindler. Corinne Hanselmann

Jürg Stricker, Markus Inhelder, Bertrand Hug oder Fabienne Bernegger-Hafner? Sennwald wählt am Sonntag den Gemeindepräsidenten. (Bild: Corinne Hanselmann)

Die Stimmberechtigten aus Salez, Sennwald, Haag, Sax und Frümsen haben die Qual der Wahl: Mit Fabienne Bernegger-Hafner aus Buchs, Bertrand Hug aus Frümsen, Markus Inhelder und Jürg Stricker, beide aus Sennwald, treten vier Kandidierende zur Wahl an. Sie alle wollen das Gemeindepräsidium übernehmen und Peter Kindlers Nachfolger werden, der nach knapp zwei Amtsperioden seinen Rücktritt per Juni 2020 angekündigt hat. Im September konnte sich die Bevölkerung beim Wahlpodium ein Bild von den vier parteilosen Kandidierenden machen. Das Interesse war gross.

Heute letzter Tag für briefliche Stimmabgabe

Erst 383 Personen, das sind rund zwölf Prozent der 3197 Stimmbeteiligten, haben bis gestern Montag ihre Stimme abgegeben, wie Ratsschreiberin Petra Graf auf Anfrage des W&O mitteilte. Wer brieflich abstimmen und das Couvert per Post schicken will, muss dies heute noch erledigen, damit es rechtzeitig eintrifft. Die persönliche Stimmabgabe an der Urne ist am Sonntag von 9 bis 11 Uhr im Rathaus Frümsen sowie in den Schulhäusern Sennwald, Salez, Haag und Sax möglich oder aber am Donnerstag und Freitag zwischen 8.30 und 11.45 Uhr oder 13.45 bis 17 Uhr auf der Kanzlei in Frümsen.

Im Jahr 2012 wählten die Sennwalderinnen und Sennwalder letztmals einen neuen Gemeindepräsidenten. Damals standen im ersten Wahlgang vier Kandidaten und eine Kandidatin zur Auswahl. Die Stimmbeteiligung lag bei 59 Prozent. Im zweiten Wahlgang setzte sich Favorit Peter Kindler mit 51,9 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Bertrand Hug und Eliane Kaiser durch, bei 51 Prozent Stimmbeteiligung.

Zweiter Wahlgang würde am 9. Februar 2020 stattfinden

Dass es auch dieses Mal einen zweiten Wahlgang geben wird, ist aufgrund der breiten Auswahl an Kandidaten gut möglich. Wenn am kommenden Sonntag keiner von ihnen das absolute Mehr erreicht, findet am 9. Februar 2020 ein zweiter Wahlgang statt. Die Frist zur Einreichung des Wahlvorschlags würde am 29. November um 17 Uhr ablaufen. Kindlers Nachfolger wird für den Rest der Amtsdauer gewählt und muss dann bei den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2021–2024 im September 2020 bestätigt werden.