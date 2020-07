Gemeindepräsidentenwahl in der Gemeinde Wartau: «Den besten Leistungsausweis» bzw. «die besten Voraussetzungen» Drei FDP-Mitglieder möchten Gemeindepräsident von Wartau werden. Zwei von ihnen haben die Unterstützung von Ortsparteien: Andreas Bernold durch die FDP und Roland Kohler durch SP und SVP. Thomas Schwizer 15.07.2020, 16.15 Uhr

FDP-Mitglied Roland Kohler (links) wird von der SVP und der SP Wartau unterstützt, Andreas Bernold (Mitte) von der FDP. FDP-Mitglied Martin Graf (rechts) tritt als «wilder» Kandidat an. Bilder: PD

Die Wartauer Bürgerschaft hat am 27. September für die Kür des neuen Gemeindepräsidenten eine Auswahl. Die SVP und die SP Wartau unterstützen Roland Kohler, der ihnen von der Findungskommission, gebildet aus diesen beiden Ortsparteien, vorgeschlagen wurde.

Die FDP hat Vizegemeindepräsident Andreas Bernold nominiert, der bis Ende Jahr interimistisch als Gemeindepräsident wirkt. Beide sind FDP-Mitglied, ebenso der dritte Kandidat Martin Graf.

FDP: «Findungskommission hat Diversität nicht erreicht»

Rudolf Tanner leitet bis zu den Kommunalwahlen die FDP Wartau interimsmässig, weil Parteipräsident Andreas Bernold selbst kandidiert. Tanner nennt es speziell, dass alle drei Kandidierenden FDP-Mitglied sind. «Jeder kann sich für ein öffentliches Amt bewerben», stellt er dazu fest. Er betont, dass es mit Andreas Bernold nur einen offiziell von der Ortspartei nominierten Kandidaten der FDP Wartau gebe. Er hat aus Sicht seiner Partei die besten Voraussetzungen für das Amt.

Die von der Findungskommission erhoffte Diversität sei nicht erreicht worden, bilanziert Tanner. Bei der Parteizugehörigkeit habe sie keine Alternative bieten können. Für ihn ist der Vorschlag der Findungskommission «ein wenig ein Rohrkrepierer». Er bedauert das Fehlen einer Kandidatin. «Ich ermuntere alle Frauen, sich in der Gemeindepolitik zu engagieren.»

SVP: «Parteizugehörigkeit spielt nicht so eine grosse Rolle»

SVP-Wahlleiter Hans Ruosch sagt angesichts der FDP-Mitgliedschaft der drei Kandidaten, für ein Gemeindepräsidentenamt spiele die Parteizugehörigkeit nicht so eine grosse Rolle. «Es ist eher eine Personenwahl.» Die SVP sei nach der Vorstellung an der Nominationsversammlung davon überzeugt, dass der von ihr nominierte Roland Kohler den besten Leistungsausweis habe. Er kenne die Gemeinde Wartau sehr gut, sein Leistungsausweis sei hervorragend. Die Partei habe nur Kohler als Kandidaten der Findungskommission eingeladen, Andreas Bernold kenne man als Gemeinderat bestens.

SP Wartau: «Roland Kohler kann gleich loslegen»

Alle drei Kandidierenden sind mit 57 (Bernold) bzw. 59 Jahren (Kohler und Graf) in ähnlichem Alter. Für SP-Präsident Bruno Willi ist es deshalb wichtig, dass der von seiner Partei nominierte Roland Kohler mit seiner grossen Führungserfahrung in Gemeindeverwaltung und Projektarbeit ohne lange Einarbeitszeit «gleich loslegen kann».

Willi bedauert, dass Andreas Bernold sich nicht bei der Findungskommission beworben hat. «Wir kennen vor allem seine Führungsfähigkeiten zu wenig», sagt der Präsident der SP-Ortspartei.

Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten am 27.August

Die drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium treten am 27. August um 19.30 Uhr in der Turnhalle des OZ Seidenbaum an einer öffentlichen Podiumsdiskussion des W&O auf.