Region Werdenberg Gemeinden unterstützen die Bekämpfung von Neophyten mit einer Tauschaktion Am Werdenberger Pflanzentag können Neophyten gegen einheimische Sträucher eingetauscht werden. 28.06.2021, 15.43 Uhr

Für jeden Sommerflieder erhalten Einwohner einheimischen Ersatz. Bild: Baudirektion Kanton Zürich

(pd) Nach einem verregneten Mai explodierten nun im Juni in den Gärten förmlich die Farben. Überall blüht es, und Insekten sind auf der Suche nach Nektar. Was für das menschliche Auge attraktiv ist, kann im Falle von Gartenpflanzen manchmal aber für die Natur wenig Gewinn oder gar Schaden bedeuten. So sind gefüllte Blüten aus Sicht von bestäubenden Schmetterlingen und Wildbienen wertlos. Auch bieten die meisten fremdländischen Gartenpflanzen kaum Nahrung für den Insektennachwuchs.