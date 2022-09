Pizol: Gemeinden lancieren neues Hilfspaket

12 Millionen für die Pizolbahnen: Gemeinden lancieren neues Hilfspaket für das defizitäre Unternehmen Seit fünf Jahren unterstützen verschiedene Werdenberger Gemeinden die Pizolbahnen – in der Hoffnung, das Unternehmen werde selbsttragend. Nun verlängert die öffentliche Hand die Finanzierung um weitere zehn Jahre. Reto Vincenz 28.09.2022, 05.00 Uhr

Sollen die Gondeln weiter fahren, braucht es Geld. Sechs Gemeinden aus der Region unterstützen die Pizolbahnen weiter. Bild: Michel Canonica (31. Dezember 2020)

Exakt 12,32 Mio. Franken wollen die Gemeinden Bad Ragaz, Vilters-Wangs, Mels, Maienfeld, Pfäfers und Fläsch in den Jahren 2024 bis 2036 an die Pizolbahnen AG bezahlen. Wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung der sechs Kommunen heisst, soll damit auch nach 2023 das zu erwartende strukturelle Defizit des Bergbahnunternehmens gedeckt werden. Nicht mit dabei ist die Gemeinde Sargans.