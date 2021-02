Gemeindefinanzen Einwohner von Grabs dürfen sich freuen: Gemeinde senkt den Steuerfuss auf 105 % Die Gemeinde Grabs hat seine Finanzen bestens im Griff. Der Gemeinderat beantragt deshalb für die Urnenabstimmung vom 11. April 2021, zum vierten Mal seit 2017 den Steuerfuss zu senken. 19.02.2021, 11.47 Uhr

Hohes Eigenkapital und jährlich grosse Überschüsse in der Rechnung: Die Gemeinde Grabs kann es sich erlauben, erneut den Steuerfuss zu senken. Bild: PD

(pd) Die Politische Gemeinde Grabs konnte in den letzten Jahren immer sehr erfreuliche Jahresergebnisse präsentieren, welche stets deutlich über dem Budget abgeschlossen haben. Trotz stetiger Steuerfusssenkung seit 2017 erzielte die Rechnung jährlich grosse Überschüsse, welche somit die Strategie des Gemeinderates bestätigten. Positiv ist auch der Umstand, dass die Politische Gemeinde Grabs bei den Steuereinnahmen breit abgestützt ist und keine eigentliche Abhängigkeit hat.

Wie die Gemeinde Grabs schreibt, konnten die bisherigen Steuersenkungen der Jahre 2017, 2018 und 2020 umgesetzt werden, ohne irgendwelche Sparmassnahmen zu tätigen. Die Gemeinde konnte somit alle Ausgaben auch mit weniger Steuern finanzieren.

Massiver Mehraufwand im Bereich Bildung

Im Bereich Bildung sind im Budget 2021 Mehrausgaben von 982 800 Franken gegenüber dem Budget 2020 enthalten. Diese höheren Aufwendungen entstehen wegen drei zusätzlichen Primarklassen, einem provisorischen Doppel-Pavillon im Schulhaus Quader sowie weiteren Zusatzkosten, welche in der Jahresrechnung detailliert erläutert werden. «Trotz diesem massiven Mehraufwand im Bereich Bildung und unter Berücksichtigung einer Steuerfusssenkung von 5 % schliesst das Budget 2021 nur mit einem Aufwandüberschuss von 499 400 Franken ab. Auch im Budget 2021 mussten keine Sparmassnahmen getätigt werden», teilt die Gemeinde Grabs mit.

Erfolgreicher Rechnungsabschluss Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Grabs schliesst mit einem Überschuss von 3,84 Millionen Franken ab. Dieser hohe Überschuss zeigt auf, dass die 10 % Steuerfusssenkung im letzten Jahr richtig war. Gegenüber dem Budget, welches mit einem Ertragsüberschuss von 231 900 Franken rechnete, ist dies eine Besserstellung von rund 3,6 Millionen Franken.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Gemeindebudget gemäss Gemeindegesetz einen ausgeglichenen Haushalt vorzusehen hat. Aufwandüberschüsse sind zulässig, wenn sie mit Eigenkapital gedeckt werden können. Ertragsüberschüsse dürfen dagegen nicht budgetiert werden, weil ansonsten zu hohe Steuern erhoben werden.

Steuerfusssenkung stellt kein Risiko dar

Aufgrund dessen beantragt der Gemeinderat im Rahmen der Budgetgenehmigung an der Urnenabstimmung vom 11. April 2021 den Steuerfuss von heute 110 % auf 105 % erneut zu senken. Die beantragte Steuerfusssenkung von 5% macht insgesamt 675 000 Franken aus und stellt in keinster Weise ein Risiko dar. «Der Gemeinderat kommt damit jedoch seiner Verantwortung für einen ausgeglichenen Gemeindehaushalt nach.»

Wie die Politische Gemeinde Grabs festhält, stehe sie finanziell sehr gut da und weist per 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von 38,8 Millionen Franken aus. Sie verfügt damit über eine sehr gute Eigenkapitalbasis. Der Finanzplan 2022 bis 2024 zeigt zudem auf, dass auch in den Folgejahren bei einem Steuerfuss von 105% jeweils nur ein leicht negatives Ergebnis erzielt wird und somit die beantragte Steuerfusssenkung sehr gut getragen werden kann.

Mehr Geld für andere Auslagen zur Verfügung

Der Gemeinderat hat die grosse Thematik «Corona» ebenfalls in seine Überlegungen miteinbezogen. Grössere Firmen in Grabs haben die Pandemie bisher ohne Einschränkungen überstanden. Manche Firmen haben gar von Corona profitieren können. Zusätzlich kann erwähnt werden, dass in Grabs über 1000 Angestellte im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind.

«Sicherlich hatten und haben einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit, dies ist jedoch ein kleiner Teil. Die Steuerfusssenkung bringt für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Vorteil, dass sie dadurch mehr Geld für andere Auslagen zur Verfügung haben», schreibt die Gemeinde Grabs in seiner Mitteilung.

Aufgrund dieser Pandemie leisten Kanton und Bund grosse Beiträge an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz und es werden auch Milliardenbeträge zur Stützung der Wirtschaft bereitgestellt. Diese Ausgaben werden über die Kantons- und Bundessteuern reguliert. Die Gemeinden haben keine direkten Ausgaben aufgrund der Coronapandemie, sodass der Gemeindehaushalt davon kaum betroffen ist.