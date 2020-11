Littering, Lärm und Rauchen trotz Verbot: Jetzt lässt die Gemeinde Sennwald Schulareale von Sicherheitspersonal bewachen Lärmende und rauchende Jugendliche auf Schularealen der Gemeinde Sennwald verärgern die Bevölkerung. Immer wieder gingen Reklamationen bei der Gemeindeverwaltung ein. Nun setzt diese für rund 25000 Franken pro Jahr Sicherheitspersonal ein. Corinne Hanselmann 02.11.2020, 16.59 Uhr

Unter anderem beim Schulhaus Haag zeigt das Sicherheitspersonal Präsenz. Michael Braun

«Seit einiger Zeit gingen bei der Gemeinde immer wieder Beschwerden betreffend das Verhalten von Jugendlichen auf dem Areal des Schulhauses in Haag ein.»

Das schreibt die Gemeinde Sennwald in den Gemeinderatsverhandlungen von Ende Oktober. Auch betreffend Jugendtreff und Schulhaus Sennwald sowie Schulhaus Frümsen verzeichnete die Gemeinde zunehmend vereinzelte Reklamationen.

Gute Kinderstube geht in Gruppe vergessen

Dabei gehe es in erster Linie um Lärm, Littering und Nichteinhalten der Benützungsreglemente der Schulareale, präzisiert Gemeindepräsident Bertrand Hug auf Anfrage des W&O.

«Es wird beispielsweise geraucht trotz Rauchverbot, und Abfall wird nicht in den Kübel geworfen.»

Ihm komme es so vor, «wie wenn sie in der Gruppe manchmal die gute Kinderstube vergessen», so Hug. «Grundsätzlich ist es nicht verboten, sich auf dem Schulareal aufzuhalten, solange man sich an Regeln und Benützungszeiten hält.» Beteiligt sei meist eine bunte Mischung von Jugendlichen bis hin zu jungen Erwachsenen.

Positive Erfahrungen in erster Versuchsphase

Nun hat die Gemeinde reagiert und eine Woche vor den Herbstferien die Bewachungsfirma Egidas engagiert, welche versuchsweise während vier Wochen jeweils am Freitag- und Samstagabend Kontrollen durchführte.

Ziel war es, mit Patrouillengängen bei allen Schulhäusern in der Gemeinde für ein verbessertes subjektives Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung zu sorgen und gleichzeitig allfällige potenzielle Straftaten wie beispielsweise Sachbeschädigungen zu verhindern.

Aber warum eine private Bewachungsfirma und nicht die Polizei? «Wir können von der Polizei nicht verlangen, dass sie jeden Freitag- und Samstagabend bei allen Schulhäusern vorbeigeht», so der ehemalige Polizist und heutige Gemeindepräsident.

«Weil wir von der Gemeinde aus aber Präventivarbeit leisten wollen, haben wir uns entschieden, einen Bewachungsdienst einzusetzen.»

Bei den Kontrollen notierte das Sicherheitspersonal zudem Angaben zu Personen und Fahrzeugen. «Dabei geht es in erster Linie um Prävention. Den Anwesenden soll vermittelt werden: Wenn hier nachher eine Unordnung ist, kommen wir auf euch zu», so Hug. Diese Methode zeige Wirkung. Man habe objektiv festgestellt, dass sich das Verhalten der Jugendlichen verändert habe und gewisse Gruppen gar nicht mehr kommen.

Bewachungsdienst kostet rund 25000 Franken

Aufgrund von positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung wird die Gemeinde diese Massnahme im Sicherheitsbereich in allen Dörfern mindestens bis Ende Jahr weiterführen.

Hug rechnet mit Kosten von rund 25000 Franken für ein Jahr Patrouillendienst. Sollte er nach Jahreswechsel weitergeführt werden, wird der Posten ins Budget aufgenommen.