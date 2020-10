Gemeinde Grabs will die Tennishalle für 1,52 Millionen Franken kaufen – im Sinne einer strategischen Weiterentwicklung der gesamten Sportanlagen Der Gemeinderat hat beschlossen, die Tennishalle Grabs für 1,52 Millionen Franken zu kaufen, inklusive Grundstück von 4894 m2. Der Kaufbeschluss wird vom Gemeinderat mit einer gesamtheitlichen Betrachtung aller Sportanlagen im Sinne einer strategischen Weiterentwicklung begründet. Er untersteht dem fakultativen Referendum Thomas Schwizer 30.10.2020, 15.34 Uhr

Die Gemeinde will im Sinne einer gesamtheitlichen Weiterentwicklung der Sportanlagen die Tennishalle kaufen. Bild: Heini Schwendener

«Im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung aller Sportanlagen hat der Gemeinderat das Gespräch mit den Eigentümern der Tennishalle am Werdenweg 7 gesucht», heisst es in den Mitteilungen aus den Gemeinderatsverhandlungen vom 30. Oktober. Aus Sicht des Gemeinderates habe es Sinn gemacht, «für eine strategische Weiterentwicklung der gesamten Sportanlagen in diesem Gebiet einen Kauf dieser Liegenschaft detailliert zu prüfen».