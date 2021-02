Spezielle Coronahilfe Oranger Aufschwung: Wie sich der TV Buchs dank eines Förderprogramms der Migros einen Wunsch erfüllen möchte «SupportYourSport» der Migros ermöglicht es Kunden bis zum 12. April mit ihren Einkäufen lokale Sportvereine zu unterstützen. Diese haben es während der Coronakrise nämlich besonders schwer, Geld zu beschaffen. Pascal Aggeler 13.02.2021, 05.00 Uhr

Die Website der Migros ermöglicht einen kleinen Einblick in die Geschichte und Wünsche des TV Buchs. Bild: Pascal Aggeler

Ganz zuoberst auf der Wunschliste des Turnvereins Buchs steht die Anschaffung von neuen Vereinstenues. Ein solcher Wunsch wird für grosse und breit gefächerte Vereine sehr schnell kostspielig. Besonders in dieser schweren Coronazeit ist die Finanzierung, solcher Vorhaben für Vereine zunehmend schwierig. Dies aufgrund der Pandemie, welcher viele wichtige Anlässe zum Opfer fallen. So musste beim TV Buchs die finanziell wichtige Turnerunterhaltung vom letzten November schmerzlichst abgesagt werden.

Auf diese schwierige Situation der Vereine wurde die Migros aufmerksam. Deshalb soll mit der Aktion «SupportYourSport» für einen Aufsteller bei den Vereinen in der Coronazeit gesorgt werden. Die Migros hat im Rahmen der Aktion einen Fördertopf von drei Millionen Franken bereitgestellt. Mit diesem soll den Schweizer Vereinen und Clubs finanziell unter die Arme gegriffen werden. Schon seit letztem November können sich Vereine und Clubs der ganzen Schweiz für die Aktion anmelden.

Der TV Buchs gehört zu den Teilnehmenden. Und ist seit dem 11. November offiziell dabei.

Kunden sammeln bei ihren Einkäufen Vereinsbons

Im Rahmen der Aktion können bis zum 12.April sogenannte Vereinsbons gesammelt werden. Zu jedem Einkauf von 20 Franken bei der Migros erhalten die Kunden einen sogenannten Vereinsbon. Pro Einkauf können maximal 15 solcher Bons gesammelt werden. Anschliessend können die Kunden die Bons über die Website der Migros oder per QR-Code an den Verein ihrer Wahl zuteilen.

Vereinsgeschichte und der Wunsch des Vereins

Um dem Ganzen eine persönlichere Note zu geben, wurde für jeden der teilnehmenden Vereine auf der Migros Website ein Eintrag erstellt. Dieser ermöglicht einen kleinen Einblick in die Vereinsgeschichte und zeigt auch den Vereinswunsch, den sich der Verein durch die Aktion verwirklichen will. Je mehr solche Vereinbons ein Verein zugeteilt bekommt, desto grösser wird sein Anteil am Gesamtfördertopf von drei Millionen Franken. Damit man den Überblick behält, werden auf der Migros Website Ranglisten geführt.

Dabei werden die Vereine in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, welche sich nach den Vereinsgrössen richten. Dies wurde gemacht, um für alle Vereine, ob gross oder klein, faire Teilnahmebedingungen zu schaffen. Der Turnverein Buchs findet sich in der grössten Kategorie C wieder. Diese umfasst Vereine, die mehr als 300 aktive Mitglieder haben. Auf der Rangliste dieser Kategorie befindet sich der Buchser Turnverein auf Platz 112 (Stand Freitag Mittag). Dies mag auf den ersten Blick keine gute Positionierung sein. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass pro Kategorie über 400 Vereine teilnehmen und stets neue dazustossen.

Werdenberger Vereine in allen Kategorien vertreten

Aber auch in den Kategorien der kleineren und mittleren Vereine, A und B, finden sich Vereine des Werdenbergs wieder. So zum Beispiel der Seilziehklub Sevelen (Kat. A), die Schützengesellschaft Tell Gams (Kat. A), der Schützenverein Sennwald (Kat. A),oder den Schwimmclub Flös Buchs (Kat. B).

Der Schwimmclub Flös Buchs zeigt auf kreative Weise seinen Vereinswunsch.

Die sozialen Medien der Schlüssel zum Erfolg

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, werden von fast allen Vereinen die sozialen Medien genutzt. Auch die Migros selbst befeuert diese Möglichkeit der Werbung. Dafür werden wöchentlich neue Challenges auf der Website der Migros bekanntgegeben. Dabei werden meist die Kreativität und Innovation der Vereine auf die Probe gestellt. So bestand die erste Challenge darin, seinen Verein auf einem Bild möglichst kreativ abzubilden.

Am Ende jeder Challenge werden aus allen Beiträgen drei Sieger auserkoren. Diese erhalten als Belohnung einen besonders prominenten Platz auf der Website der Migros. Dies sorgt wohl für weiteren Zuwachs an Vereinsbons, denn dadurch werden viele Leute erst auf die Vereine aufmerksam.

Dennoch verzichtet der Turnverein Buchs auf die Teilnahme an den Challenges. Er setzt vermehrt auf Eigeninitiative. Deshalb machen seine Mitglieder eigens Werbung über die sozialen Medien. Mit Erfolg, denn der Verein hat schon 919 (Stand Freitag Mittag) Vereinsbons. Auch wurden schon 100 Franken als Direktspende an den TV Buchs getätigt, was ebenfalls über die Website der Migros möglich ist. Den Erfolg kann sich der Präsident des TV Buchs, Pascal Takacs, nur durch einen Schneeballeffekt aufgrund der super Werbung der vielen Mitglieder erklären.

Wünsche gehen in Erfüllung

Aufgrund von erfreulichem und stetigem Zuwachs an Mitgliedern wurde in den letzten Jahren das Turnangebot des TV Buchs erweitert und eine Vielfalt an Riegen ist entstanden. Somit sind nun auch mehr Riegen als zuvor mit Dressen auszustatten.

Der Präsident ist froh über die Aktion der Migros. Durch diese ist es vielen Vereinen möglich, wichtige Gelder zu bekommen. Mit diesen können sich die Vereine in dieser schweren Zeit dennoch ihre Wünsche erfüllen. Auch er hofft, dass sich der Turnverein Buchs durch diese Aktion den Wunsch von neuen Vereinstenues erfüllen kann.

Hinweis:

Mehr Infos unter www.support-yoursport.migros.ch