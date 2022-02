Buchs will Theaterprovisorium St.Gallen übernehmen

Buchs Buchs bewirbt sich für die Übernahme des Theaterprovisoriums St.Gallen Die Stadt Buchs erkennt in der möglichen Übernahme eines Theaterprovisoriums eine Chance für die Region. Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Noch steht es in St.Gallen: So sieht das Theaterprovisorium von aussen aus.

Die Stadt Buchs bewirbt sich für die Übernahme des Theaterprovisoriums St.Gallen. Das frei werdende Gebäude mit rund 500 Sitzplätzen dient dem Theater St.Gallen derzeit we­- gen der Totalsanierung als Ausweichstätte (siehe Titelseite). Aus Gründen der Nachhaltig­keit soll es ab 2023 an einem anderen Ort weiterverwendet werden.

Die Kantonsregierung entscheidet demnächst, welche der drei sich bewerbenden Städte den Zuschlag erhält. Sollte Buchs den Zuschlag erhalten, könnte die Bürgerschaft am 15.Mai an der Urne über den definitiven Erwerb entscheiden. Geplant ist, das Gebäude nächstes Jahr beim Bahnhof Buchs zu errichten, wie in der Mitteilung betont wird.

«Im Vergleich zum KUB äusserst günstig»

Die Kosten für das Gebäude belaufen sich gemäss der Medienmitteilung auf 5 bis 6 Millionen Franken. Diese decken den Abbau in St.Gallen, den Transport, den Wiederaufbau in Buchs und die Erschliessung der in erster Linie in Betracht kommenden Parzelle. Diese liegt beim Bahnhof Buchs beim so­genannten «Theaterplatz». Die Kosten für Betrieb und Unterhalt seien schwierig abzuschätzen. Der­- zeit sei von laufenden Betriebs­kosten in der Höhe von etwa 170000 bis 220000 Franken auszugehen, die aber weitestgehend der noch zu findenden Trägerschaft zugeordnet werden sollen.

Ein Kultur- und Begegnungszentrum für das Werdenberg sei seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Mehrere Vorstösse und intensive Abklärungen würden belegen, dass der Bedarf nach wie vor besteht und auch ausgewiesen sei.

Aus Sicht des Stadtrates seien auch die verschiedenen positiven Signale aus der Region und von diversen Kulturinstitutionen wichtig, die sowohl ideelles Engagement im weiteren Prozess als auch Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten ergänzend zur öffentlichen Hand in Aussicht gestellt haben. Unterstützend geäussert hätten sich bisher beispielsweise die Musikschule Werdenberg, der Krempel und eine IG Kulturhaus Werdenberg.

Im Vergleich zum 2005 geplanten KUB (Kultur- und Begegnungszentrum Werdenberg) mit damaligen Kostenschätzungen von rund 20 Millionen Franken ist das Angebot aus der Sicht der Buchser Behörde ausserordentlich günstig.

Angebot stünde Vereinen, Schulen und anderen offen

Für den Stadtrat komme das Angebot aufgrund der Diskussionen um die Finanzen in einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Stadtrat habe sich intensiv damit auseinandergesetzt und das Potenzial, die Bedeutung für die Werdenberger Kultur- und Veranstaltungsszene sowie die Wertschöpfungsmöglichkeiten abgeschätzt. Wie bereits vor Jahren breit diskutiert, würde das neue Kulturgebäude allen Werdenberger Gemeinden, Firmen, Vereinen oder auch den Schulen offenstehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Theaterprovisorium sei vielfältig bespiel- und nutzbar und es eigne sich zum Beispiel für Konzerte, Musicals, Jubiläen, Betriebsveranstaltungen, grosse DV oder Bildungs- und Wirtschaftsforen, hält der Stadtrat weiter fest.

Kulturangebote sollen nicht konkurrenziert werden

Hervorzuheben sei, dass die bestehenden und über viele Jahre gewachsenen wertvollen Kulturangebote in der Stadt und im Werdenberg mit der Neuanschaffung nicht konkurrenziert, sondern lediglich ergänzt werden sollen.

«Ausschlaggebend für die Bewerbung um das Theater­provisorium waren das überzeugende Angebot, die Impulse, die das Objekt für Buchs und die Region auslösen kann, und die seit vielen Jahren immer noch vorhandene Hoffnung vieler, doch noch irgendwann zu einem Kultur- und Begegnungszentrum zu kommen», so der Buchser Stadtrat. (ab)

