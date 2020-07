Gäste kamen mit dem Ferienstart: Im Freibad Buchs läuft alles rund, die Besucher spüren die Coronamassnahmen nicht Nach langem Bangen und Hoffen ist man im Freibad Buchs nun zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Maximal 2400 Leute dürfen in die Badi, damit die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Heini Schwendener 15.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auswirkung der Coronapandemie: Ferien zu Hause im Freibad Buchs statt am Mittelmeer. Bilder: Heini Schwendener

Im April und Mai, auf dem Höhepunkt der Coronapandemie in unserem Land, erlebte Thomas Kroll, Badmeister im Freibad Buchs, eine lange Zeit zwischen Bangen und Hoffen. Wann und unter welchen Bedingungen würde dereinst das grösste Freibad im Werdenberg wohl seinen Betrieb aufnehmen können?

Inzwischen strahlt das Team der Badi Buchs übers ganze Gesicht. Denn es kam zu verschiedenen Lockerungen der Massnahmen des Bundes, mit denen eine weitere Verbreitung des Coronavirus verhindert wurde. Zuerst waren maximal 900 Gäste im Freibad Buchs zugelassen, dann 1200 und nun sind es 2400.

Zufrieden nach einem verhaltenen Start in die Saison

Fragen blieben trotzdem einige offen. Würden sich die Gäste überhaupt ins Bad trauen? Kann die Anlage im Sommer die vielen Leute überhaupt aufnehmen, die wegen Corona ihre Ferien statt im Ausland zu Hause und damit wohl auch in der Badi verbringen.

Ferien in der Schweiz, das ist derzeit tatsächlich für viele Leute eine Option. Zu unsicher ist ihnen eine Reise ins Ausland. Denn: Welche Einschränkungen erwarten sie dort? Oder: Wie ist es bei der Rückkehr in der Schweiz? Droht wegen kurzfristiger Veränderung der Coronasituation nicht plötzlich Rückkehrern aus Ländern, die zur Zeit noch nicht auf der Risikoliste stehen, doch noch eine Quarantäne?

Badmeister Thomas Kroll.

Im Freibad Buchs ist spürbar, dass mehr Leute als früher ihre Ferien zu Hause verbringen. Gemäss Thomas Kroll war vor den Sommerferien die Nachfrage noch etwas verhalten, «doch mit dem Ferienbeginn kamen die Gäste wieder zurück». Viele Leute hätten in Gesprächen mit dem Badipersonal erzählt, dass sie diesen Sommer nicht verreisen und sich darum vermehrt im Freibad aufhalten würden. «Wir sind zufrieden mit dem Saisonverlauf», sagt Badmeister Kroll:

«die Besucherzahlen liegen derzeit wohl etwas über dem Vorjahr».

Besucherzahlen sind gut

In die Badi geht man, um Sonne und Wasser zu geniessen, um zu schwimmen, zu planschen und vom Sprungbrett zu springen. Badmeister Thomas Kroll vom Freibad Buchs sagt:

«Im Freibad kann man die Seele baumeln lassen, alles ist hier etwas einfacher gestrickt als sonst, es gibt keinen Stress.»

Seit die Schulferien begonnen haben, hat sich das Gästeaufkommen merklich erhöht, so dass Kroll festhält: «Über die Besucherzahlen können wir uns nicht beklagen.» Man merke im Freibad, dass viele Leute ihre Ferien wegen der Coronakrise offenbar zu Hause verbringen. Appell an die Eigenverantwortung In der Buchser Badi gibt es natürlich auch Coronaauflagen, die zu erfüllen sind.

Am Montagmittag im Freibad Buchs: Die Schattenplätze unter den Bäumen sind trotz leichter Bise begehrt.

Dank der grosszügigen Anlage mit über 12000 Quadratmetern Gesamtfläche sollte aber die Coronagrenze von maximal 2400 Badegästen kein Problem darstellen. 2150 Gäste zählte das Freibad in der Saison 2019 als Rekordwert.

«Die Abstände auf der Liegewiese können gut eingehalten werden, und sie werden von unseren Gästen auch eingehalten»,

weiss Kroll nach der ersten Woche Schulferienzeit mit entsprechend grossem Andrang zu berichten. Wer beim Restaurant auf Grund der reduzierten Tische keinen Platz mehr findet, nimmt Getränke und Esswaren einfach mit an seinen Platz auf der Liegewiese. «Das läuft problemlos», so der Badmeister.

Appell an die Eigenverantwortung

Man versuche, den Betrieb mit so wenig Einschränkungen wie möglich aufrecht zu erhalten und appelliere darum vermehrt an die Eigenverantwortung der Gäste. Badegäste spüren also von Corona fast nichts im Freibad.

Anders sieht es beim Personal aus. In einem Schwimmbad ist der Hygienestandard ohnehin hoch, doch während der Coronapandemie muss das Freibad-Team zusätzlichen Aufwand betreiben. Schon während des Tages und vor allem dann abends, wenn die Gäste das Bad verlassen haben, kommt mehr Desinfektionsmittel zum Einsatz als sonst. Kroll versichert:

«Diesen Aufwand betreiben wir gerne, denn wir möchten, dass unsere Gäste ein gutes Gefühl haben und sich sicher fühlen, wenn sie unsere schöne Anlage besuchen».

Ob die Badesaison 2020 letztlich trotz oder sogar wegen Corona gut wird, hängt aber nicht nur vom Virus ab, sondern primär vom Wetter.