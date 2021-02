Toggenburg Gäste buchen ihre Ferien zurzeit sehr kurzfristig – doch viele Ferienwohnungen ausgebucht Das Interesse an Toggenburger Ferienwohnungen ist gross. Für Februar sind viele ausgebucht. Verhaltener sind die Gäste, wenn es um eine Buchung für den Sommer geht. Es wird eher kurzfristig gebucht. Corinne Hanselmann 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Derzeit sind es praktisch nur Schweizer Gäste, die Ferien im verschneiten Toggenburg geniessen. Bild: Roland Lichtensteiger

Die trüben Regentage der vergangenen Woche wecken bestimmt beim einen oder anderen Fernweh – doch die Sehnsucht nach Ferien in wärmeren Gefilden oder am Meer ist aufgrund der weltweiten Coronakrise schwierig zu stillen. Manche schwenken um und wollen die wohlverdienten Ferientage in der Heimat verbringen. Beispielsweise in einer heimeligen Ferienwohnung in einer Gegend der Schweiz, die man noch gar nicht kennt.