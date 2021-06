Blick zurück auf Yann Sommers Anfänge beim FC Vaduz

Gams/Vaduz Yann Sommer, Natiheld von Bukarest: Wie er zu Beginn seiner Karriere beim FC Vaduz schon beeindruckte - und auf dem Sportplatz Gams patzte Der Schweizer Natigoalie Yann Sommer wechselte 2007 als 18-Jähriger zum FC Vaduz und stieg mit diesem in die Super League auf. Am Dienstag war er im Achtelfinale-Krimi mit einem gehaltenen Elfmeter der Matchwinner beim historischen Sieg der Schweiz gegen Frankreich Philipp Kolb 30.06.2021, 14.00 Uhr

Yann Sommer als 18-Jähriger in den Reihen des FC Vaduz beim Super-League-Auswärtsspiel im Jahr 2018 in Luzern Bild: Eddy Risch

Das Spiel Schweiz gegen Frankreich verfolgten am Dienstag auch Marco Ritzberger, Benjamin Fischer und Michele Polverino, drei ehemalige Liechtensteiner Nationalspieler, die von 2007 bis 2009 beim FC Vaduz zusammen mit Yann Sommer spielten. Der FC Vaduz hatte zu dieser Zeit Heinz Hermann als neuen Trainer installiert. Dieser nahm als früherer U21-Trainer des FC Basel den noch sehr jungen Yann Sommer mit nach Vaduz. Mit 18 Jahren stellt sich Sommer in Vaduz vor, mit 19 Jahren war er der jüngste Stammtorhüter der Super League.



Für sein Alter sehr reif

Sommers früherer Teamkollege Benjamin Fischer erinnert sich: «Yann war sportlich und menschlich immer positiv und hatte bereits Führungsqualitäten. Er hat das Team immer gepusht und sich eingebracht. Das war schon sehr beeindruckend. Sein Talent aber auch sein Charakter sind schon damals herausgestochen. Für sein Alter war er sehr reif.» Und Benjamin Fischer weiter:



«Die Partie Schweiz – Frankreich zu verfolgen, war für mich noch viel spezieller, wenn man einen der Protagonisten auf dem Platz von früher gut kennt.»



dieser Zeit mit Marco Ritzberger, Michele Polverino und Damir Dzombic. Die drei tauschen sich auch heute noch mit Sommer über einen Chat aus. «Gratuliert haben wir ihm noch nicht für die Leistung. Wir warten mal ab, wie weit die Schweiz noch kommt», meint Michele Polverino. Er hat sehr gute Erinnerungen an die Zeit von Sommer beim FC Vaduz:

«Trainer Hermann hat uns Yann gleich als Stammkeeper vorgestellt und das mit 18 Jahren. Wir waren da schon etwas skeptisch, denn zu dieser Zeit waren Torhüter in der Regel erfahrene Spieler. Heute hat sich das etwas geändert.»

Polverino erzählt weiter: «Im ersten Freundschaftsspiel in Gams gegen den FC Zürich mit Yann Sommer, hat er sich dann selber einen Eckball ins Tor befördert. Da dachten wir, au weh, das wird ja was.»

Die Spieler des FC Vaduz mit Torhueter Yann Sommer, vorne, feiern den Sieg nach dem Fussball Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Vaduz, am Sonntag, 20. Juli 2008 auf der Luzerner Allmend. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Doch Polverino und Co. merkten schnell, was in Sommer steckt. «Ganz ehrlich. Er hat sich extrem gesteigert. Ich habe noch nie mit so einem starken Torhüter zusammengespielt. Vor allem auch spielerisch und technisch. Sommer war damals als Keeper einer der besten Techniker im Team, links wie rechts.»





Die ominöse Wette, die nicht eingelöst werden kann

Aus dieser Zeit stammt auch eine Wette, welche das Quartett damals nach dem Ausgang zu Papier brachten. Papier ist zwar etwas übertrieben. Marco Ritzberger hatte die Wette auf einem Stück Haushaltspapier niedergeschrieben. «Wir waren im Ausgang und haben dann bei Marco Ritzberger übernachtet. In der nächtlichen Diskussion haben wir gewettet, dass Yann irgendwann der Torhüter der Schweizer Nati sein wird. Er war damals noch sehr zurückhaltend, glaubte nicht daran und meinte, es sei ein sehr schwieriger Weg. Auf alle Fälle haben wir abgemacht, dass wenn er es schafft, er uns allen ein Geschenk machen muss», so Polverino.

Er hat ihn gehalten: Yann Sommer pariert im EM-Achtelfinale gegen Kylian Mbappe den Elfmeter und ermöglichte so den Sieg der Schweiz gegen Frankreich.

Bild: Vadim Ghirda/AP

2009 ans Rheinknie zurückgepfiffen

Es ging um lebenslang Tickets für die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft, wie sich Marco Ritzberger erinnert. Einlösen konnte Sommer die Wette übrigens nie. Polverino dazu:

«Das Stück Haushaltspapier, das Yann unterschreiben musste, ist leider verloren gegangen.»

Ritzberger fügt an: «Eigentlich müssten wir es ihm wieder einmal unter die Nase reiben.» Auch er hat Sommer noch nicht gratuliert: «Ich wollte nach dem Spiel sofort schreiben, doch dann dachte ich, dass er jetzt sowieso überhäuft wird von Gratulationen.»

Lange war Sommer nicht beim FC Vaduz. 2007 wurde er nach Liechtenstein ausgeliehen und noch vor Ende der Leihdauer wurde er im Januar 2009 ans Rheinknie zurückgepfiffen.