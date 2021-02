Gams/Region Werdenberg So bleiben Koch- und Service-Lernende trotz geschlossenem Restaurant in Übung Im «Schäfli» Gams kochen und servieren die Lernenden, obwohl es keine Gäste hat, mit gutem Grund. Auch im Bereich Detailhandel sind zahlreiche Auszubildende von den Schliessungen wegen Corona betroffen. «Die Lehrlingsausbildung wird nicht darunter leiden», sagt Regula Gebelein, Geschäftsleitungsmitglied bei der Delta Möbel AG. Corinne Hanselmann, Heini Schwendener 24.02.2021, 05.00 Uhr

Jessica (links) und Elina bei ihrem Übungstag am Montag im «Schäfli» in Gams. Bild: Heini Schwendener

Seit mehr als zwei Monaten sind die Restaurants geschlossen. So auch das «Schäfli» in Gams. Dennoch wird dort zweimal wöchentlich gekocht. «Damit die Lernenden üben können und die Motivation erhalten bleibt», sagt Wirt Werner Bollhalder.

Wirt Werner Bollhalder Bild: Corinne Hanselmann

Je ein Koch EFZ, ein Küchenangestellter EBA, eine Restaurationsfachfrau EFZ und eine Restaurantangestellte EBA machen derzeit ihre Ausbildung im «Schäfli». Sie können an den Übungstagen trainieren, was auch an den Abschlussprüfungen verlangt wird, die bei zwei der vier jungen Leute dieses Jahr ansteht. An diesen Tagen arbeiten die Lernenden zusammen, teilen ihre Eindrücke und geben einander Feedback zu ihrer Leistung. Sie erhalten aber auch von der erfahrenen Wirtefamilie Inputs, um ein wohlschmeckendes Menu zu kochen und einen tadellosen Service zu bieten.

Übungsvideos per Smartphone

Daneben besuchen die Auszubildenden einen Tag pro Woche die Schule in St.Gallen und gelegentlich Kurse, die während des Lockdowns vom kantonalen Gastroverband für Lernende organisiert werden.

Sandro absolviert seine Ausbildung im «Schäfli». Bild: Heini Schwendener

«Zudem versuche ich, sie jeweils zu motivieren, auch zu Hause mal zu kochen oder zu üben, wie beispielsweise das Brot auf den Tisch gestellt oder der Wein elegant präsentiert wird. In den Lehrmitteln gibt es Links zu Videos, die sie mit dem Smartphone anschauen können», sagt Werner Bollhalder. Dennoch empfindet er die Übungen im Lehrbetrieb als wichtig. Sein Eindruck:

«Sie haben manchmal fast Entzugserscheinungen und sind begeistert bei der Sache.»

Es liegt ihm viel daran, die jungen Leute «ein wenig bei der Stange zu halten».

Schon seit fünf Jahrzehnten werden im «Schäfli» Lernende ausgebildet. «Qualifiziertes Personal zu haben, ist das A und O im Gastgewerbe», sagt Werner Bollhalder. Immer wieder gelingt es ihm, junge Leute für die Gastronomie zu begeistern und zu zeigen, wie umfangreich die Gästebetreuung ist.

Seit mehr als zwei Monaten ist das Restaurant Schäfli geschlossen. Bild: Corinne Hanselmann

Take-away wäre viel Aufwand und kaum Ertrag

Er habe es sich überlegt und durchgerechnet, während des Lockdowns ein Take-away-Angebot zu schaffen und dieses mit den Lernenden zu betreiben. «Aber Investitionen und Aufwand wären viel zu gross, Ertrag und Nachfrage vermutlich gering. Wir haben in der Nachbarschaft schon Take-aways, die das immer machen. Unsere Stärken liegen ganz klar in der Gästebetreuung mit unserer guten Küche und dem Service in unserem schönen Betrieb», erklärt Bollhalder.

Seine neun Mitarbeiter sind für Kurzarbeit angemeldet. Denn auch im Hotel, das offen ist, sei die Nachfrage nur minim. «Wir werden insbesondere von Businessleuten frequentiert, die jetzt im Homeoffice arbeiten oder gar nicht erst in die Schweiz kommen. Wenn die Wirtschaft hustet, spüren wir das als Erste.»

Nico Heptner ist froh um die Möglichkeit, üben zu können. Bild: Heini Schwendener

Nico Heptner lernt Koch EFZ im «Schäfli» und steht vor der Lehrabschlussprüfung. Er ist froh um die Möglichkeit, im «Schäfli» üben zu können, auch wenn dieses keine Gäste hat. Diese sozialen Kontakte und das Feedback des Chefs seien wichtig. Zu Hause freut sich die Familie von Nico Heptner, die er nun eben vermehrt bekocht, «doch dasselbe wie im Lehrbetrieb ist das natürlich nicht». Heptner hat auch schon kostenlose Kurse des Branchenverbandes absolviert, um in Übung zu bleiben.

Der Wirt rechnet nicht mit einer Öffnung vor Ostern

Wann im «Schäfli» und in anderen Restaurants wieder Gäste empfangen werden dürfen, ist derzeit völlig unklar. Bollhalder rechnet nicht damit, dass dies vor Ostern der Fall sein wird.

«Jetzt vorschnell öffnen und dann für einen dritten Lockdown wieder schliessen, nützt auch nichts.»

Der Wirt ist derzeit dabei, die Unterlagen für die Härtefallbeiträge einzureichen. Ob, wann und wie viel Geld er erhalten wird, weiss er nicht. «Gewisse Ausgaben, die weiterhin anfallen, wie etwa für Strom oder Versicherungen, sollten einfach gedeckt sein», sagt Bollhalder.

Telefondienst statt verkaufen, Bestellungen verpacken statt beraten

Seit über einem Monat sind auch Einkaufsläden mit Waren des nichttäglichen Bedarfs geschlossen. Detailhandelsfachleute, die normalerweise Kunden persönlich beraten, bedienen und beispielsweise Elektroartikel, Dekoartikel oder Kleider über den Ladentisch geben, dürfen dies derzeit nicht.

Viele Einkaufsläden sind geschlossen. Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Auch zahlreiche Lernende sind davon betroffen. In vielen Betrieben hat sich ihr Tätigkeitsgebiet gezwungenermassen verändert. «Die Lehrlingsausbildung wird nicht darunter leiden», ist Regula Gebelein, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Delta Möbel AG, dennoch überzeugt. Sie kann dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen:

«Der Lerneffekt, wenn man anstelle des persönlichen Verkaufs zum Beispiel intensiv Telefonate entgegennimmt, Gestelle einräumt und den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter reinigt, ist sehr gross. Durch den Lockdown werden solche Änderungen im Alltag gefordert, was durchaus auch positiv ist.»

Im zweiten Lockdown wussten die Lernenden schon, wie es läuft

Das eigenständige Haager Familienunternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeitende und bildet neun Lernende aus: drei Kaufleute, fünf Detailhandelsfachleute und eine Polydesignerin 3D.

Vor allem im Bereich Detailhandel hat sich der Arbeitsalltag der Lernenden durch die Ladenschliessung verändert. «Dort werden die Lernenden aktuell mehr beim Telefondienst und bei telefonischer Kundenberatung eingesetzt», sagt Regula Gebelein. Durch die Ladenschliessung fragen viele Kunden per Telefon an. «Die Telefonzentrale gibt viel zu tun – mehr als beim ersten Lockdown. Die Lernenden bedienen diese und lernen sehr viel dabei.» Zudem bearbeiten sie Anfragen per E-Mail und bestücken die Ausstellung bereits mit Osterdekoration.

Lernende wussten schon, wie es läuft

Die Lernenden hätten positiv reagiert auf die Veränderungen. Regula Gebelein erzählt: «Als der zweite Lockdown angekündigt wurde, hiess es nur noch: ‹Läuft es gleich wie beim letzten Mal?› Im Frühling mussten wir zuerst alles organisieren. Diesmal wussten wir bereits, wie es läuft. Trotzdem ist es natürlich schade, dass es überhaupt nochmals zu einer Schliessung kam.» Der Grossteil der Delta-Möbel-Mitarbeiter sei in Kurzarbeit oder werde noch in Kurzarbeit gehen. «Die Möbelauslieferung hat nach wie vor zu tun, wird aber in Kürze alles geliefert haben. Dann wird auch diese Abteilung in Kurzarbeit sein.» Die Lernenden sind nicht in Kurzarbeit.

Regula Gebelein wünscht sich für die Lernenden, dass sie in guter Erinnerung auf die Lockdownzeit zurückblicken können. «Und unserer Lernenden im Bereich Polydesign wünschen wir eine erfolgreiche Abschlussprüfung, diese startet am 1. März.»

In arbeitsfreier Zeit auf Abschlussprüfung vorbereiten

Kurzarbeit für den Verkauf angemeldet hat auch das Uhren- und Schmuckgeschäft Letta Buchs AG. Auch für die lernende Detailhandelsfachfrau. «Sie geht zwei Tage in der Woche zur Schule», sagt Geschäftsinhaber Andri Letta.

«Während des Lockdowns kommt sie an vier Vormittagen, um den Serviceschalter zu bedienen.»

Andri Letta

Dieser ist für Reparaturen, Batteriewechsel und Ähnliches täglich für zwei Stunden geöffnet. Das letzte Lehrjahr sei für die Lehrtochter schwierig, da das Geschäft innerhalb von zwölf Monaten fast vier Monate geschlossen war, sagt Letta. «In der arbeitsfreien Zeit bereitet sie sich zu Hause für die Abschlussprüfungen vor. Ich hoffe, dass sie im März wieder voll im Verkauf tätig sein kann.»

Mehr Anfragen zum Schnuppern

Auch das Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) bildet unter anderem Detailhandelsangestellte aus. Normalerweise bedienen sie Kunden im Elektroshop. Doch auch dort heisst es derzeit: «Bis auf weiteres geschlossen.» Wie Christina Haltiner, Lehrlingsverantwortliche beim EW Buchs, sagt, kümmern sich die Lernenden derzeit unter anderem um die Onlinebestellungen und erhalten dank des Einsatzes der Berufsbildner trotz Ladenschliessung eine gute Ausbildung.

Haltiner spürt den Einfluss der Pandemie insbesondere beim Rekrutierungsprozess von Lernenden. So finden erste Gespräche mit lehrstellensuchenden Jugendlichen derzeit online statt persönlich statt.

«Zudem gibt es bereits seit Anfang Jahr – Monate früher als normalerweise – viele Anfragen zum Schnuppern von Jugendlichen, die erst für Sommer 2022 eine Lehrstelle suchen.»

Doch Schnupperlehren sind derzeit beim EWB nicht überall möglich. «Im KV-Bereich beispielsweise arbeitet ein Grossteil unserer Mitarbeitenden im Homeoffice», erklärt Haltiner.