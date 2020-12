Name des Monats Gamschol – die Schafweide: Hierher wallfahren die Gamser am Auffahrtstag in feierlicher Prozession Der Namenwort des Monats betrifft eine Gebietsbezeichnung für das Weide- und Wiesland im Grenzgebiet der beiden Gemeinden Gams und Sennwald. Hans Stricker 16.12.2020, 10.41 Uhr

Das Gebiet Gamschol. Hinten rechts die Saxer Kirche. Bild: Hans Stricker

Das Gebiet liegt zwischen Gasenzen und Sax, beidseits des Gasenzenbachs , wo die Gemeinden Gams und Sennwald zusammenstossen. Es ist ebenes und leicht ansteigendes Weide- und Wiesland, grenzt südwärts an Usserbach und Brugg, ostseitig an Fuesswasser und Chäsere, nördlich an den Züelbach, aufwärts an Hülsch, Geissbüel und Zellersbüel.

Hierher wallfahren die Gamser am Auffahrtstag in feierlicher Prozession, um sich die «Stockpredigt» anzuhören und der Glaubenstreue ihrer Voreltern zu gedenken, die hier – wie es die fromme Überlieferung will – in der Reformationszeit nur dank den Ermahnungen eines alten Mannes nicht vom alten Glauben abfielen. An dieser Stelle wollen wir uns aber nicht mit jenem idealisierten Geschehen befassen - hier geht es um das Namenwort «Gamschol».

Romanische Namen in Werdenberger Aussprache

Hierzulande sagt man «Gamschoel», denn in den Werdenberger Mundarten wird langes, geschlossenes -o- zu -óe- «gebrochen»: wir sagen «zwoe groes roet Roese». Von dieser alemannischen Lautentwicklung wurden auch unsere romanischen Namen erfasst, daher spricht man auch -óe- in Namen wie «Falpalos, Fanola, Fergrolis, Gamscholis, Milschona» (in Wartau), «Falferor, Portnol» (in Sevelen), «Frol» (in Buchs, Gams, Sennwald), «Frola» (in Grabs).

Das eben erwähnte Wartauer Gamscholis ist offensichtlich mit Gamschol verwandt. Überhaupt erscheint dieser Namentyp im (alt)romanischen Raum häufig. Wir finden ihn in Südvorarlberg: †Gamschola (Schnifis), Gamschola (Nenzing, Schlins und Dünserberg), †Gamaschola (St.Gerold), †Gamschula (Röns). Und natürlich auch in Bünden: Camischolas (Tujetsch und Siat), Camascholis (Schiers), Gimischola (Seewis).

Schafhaltung als Lebensgrundlage

Gamschol(a) und Gamscholis sind Verkleinerungsformen (mit der Endung -ola) zu altromanisch camp biescha ‘Schafweide’ (aus lateinisch campu (de) bestia). Lateinisch bestia ‘(wildes) Tier’ lebt weiter als engadinisch besch m. ‘Schaf’ (kollektiv la bescha ‘die Schafe’) und als surselvisch biestg ‘Rind’ (kollektiv la biestga ‘das Vieh’). War bestia ursprünglich das ‘Tier im allgemeinen’, so grenzte sich das Wort im Alpenraum ein auf das ‘Schaf’, also auf jenes Tier, mit dem im Frühmittelalter die Lebensbedingungen der Bevölkerung am stärksten verbunden waren.

Bis zum 12./13. Jh. überwog im Berggebiet nämlich noch die Kleinviehhaltung. Erst gegen Ende des Hochmittelalters gewann auch die Kuhhaltung an Bedeutung. Dabei galt die kollektive Bezeichnung la bescha (la biestga) der Herde als Ganzem, auf die sich ja die Existenz des Bergbauern gründete.

In den Alpen von grosser Bedeutung

Die Bezeichnungen für das einzelne Tier (il biesch, besch, biestg) wurden dann nachträglich aus der kollektiven Form hergeleitet. Wie bedeutend die Schafhaltung in den Alpen einmal war, geht auch aus der romanischen Bezeichnung für den ‘Stall’ hervor: Surselvisch «nuegl» und engadinisch «uí» bezeichnen heute nämlich den ‘Viehstall’ im allgemeinen – beide gehen aber auf lateinisch ovile ‘Schafstall’ zurück!

Dass unter einem Stall von selbst ein Schafstall verstanden wurde, zeigt eben, dass das hauptsächliche Nutztier einmal das Schaf war.

Nachgetragen sei noch, dass campbiescha auch im Wartauer Namen Falggapiest weiterlebt: val (d’) campbiesch(a) ‘Geländeeinschnitt mit Schafweide’. Und sogar der Dorfname Gams, urkundlich im Jahr 835 als Campesias erwähnt, enthält dasselbe Grundwort! Sicher war Campesias anfänglich noch nicht Dorf-, sondern bloss Gebietsname. Die Hintergründe des Übergangs vom Flurnamen Campesias/Gamschol zum Dorfnamen Campis/Gams (wo nur noch das Grundwort camp ‘Feld’ weiterlebt) lassen sich urkundlich nicht dokumentieren. Es muss hier im Dunkel der Geschichte ein Bruch in der Überlieferung stattgefunden haben.

