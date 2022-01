Gams Wasserreservoir, Turnhallen-Sanierung, Pumptrack und Dorffest heissen die Highlights Das Jahr 2022 wird für die Gemeinde Gams herausfordernd. Gemeindepräsident Fredy Schöb möchte Gams zusammen mit dem Gemeinderat weiterbringen. Für dieses Ziel arbeitet er gerne. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 16.01.2022, 14.52 Uhr

Gemeindepräsident Fredy Schöb nimmt die Herausforderungen des Jahrs 2022 gerne an. Bild: Alexandra Gächter

Seit neun Jahren ist Fredy Schöb Gemeindepräsident von Gams. Die arbeitsintensivsten Jahre waren das Einführungsjahr 2013 sowie die beiden Pandemiejahre 2020 und 2021. «Die vielen Massnahmen und die daraus resultierenden Änderungen auf Gemeindeebene sowie coronamüde Bürgerinnen und Bürger haben zu dieser Einschätzung beigetragen», sagt Fredy Schöb. Im Pandemiejahr Nummer drei, geht es mit den Unklarheiten weiter.

«Es ist noch nicht sicher, ob wir im April unsere Bürgerversammlung durchführen können.»

Auf der einen Seite fördert eine physische Versammlung die Diskussionsfreudigkeit, auf der anderen Seite ist zu befürchten, dass einige von der Demokratie ausgeschlossen werden, weil für sie der Besuch der Bürgerversammlung mit Risiken verbunden wäre. «Ich möchte mich deshalb auf jeden Fall mit den anderen Gemeinden in der Region absprechen bezüglich der Bürgerversammlung», so Schöb.

«Gams zusammen mit dem Gemeinderat weiterbringen»

Egal ob die Bürgerversammlung physisch oder schriftlich abgehalten wird – die Gamserinnen und Gamser dürfen sich auf jeden Fall über zwei Abstimmungen freuen. «Das Jahr 2022 wird sicher herausfordernd. Es kommt einiges an Arbeit auf unsere Gemeinde zu, aber ich möchte Gams zusammen mit dem Gemeinderat weiterbringen. Für dieses Ziel arbeite ich gerne», sagt Fredy Schöb.

Im Frühjahr 2022 dürfen die Gamserinnen und Gamser über den Bau eines neuen Wasserreservoirs bestimmen. Das bestehende Reservoir Haslen stammt aus dem Jahr 1911. «Die Speicherkapazität reicht schon seit mehreren Jahren nicht mehr aus, zudem muss das Bauwerk dringend saniert werden», sagt Fredy Schöb. Der Gemeinderat hat entschieden, anstatt im Gebiet Haslen ein grosses Reservoir zu realisieren, die benötigte Speicherkapazität auf zwei Standorte aufzuteilen. Der zweite Standort wird im Gebiet Brudermäl sein.

Die Kosten des neuen Bauwerks inklusive der Quellableitung ab Sonnenblick und der Ableitung vom neuen Reservoir ins Wohnquartier Möösli belaufen sich auf 2,5 Millionen Franken. «Da diese Kosten aus den Wassergebühren bezahlt werden, wird eine Annahme des Projekts keinen Einfluss auf den Steuerfuss haben», so Schöb. Deswegen, und weil Gams derzeit zu wenig Wasserspeicherkapazität hat, sieht er das Projekt nicht als umstritten.

«Bei einem Leitungsbruch hätten wir mit den bestehenden Wasserreserven ein Problem.»

Die Turnhalle Widem ist in die Jahre gekommen und soll im Jahr 2023 saniert werden – über das Projekt wird abgestimmt. Bild: Alexandra Gächter

Turnhalle ist bereits 50 Jahre alt

Ebenfalls nicht umstritten schätzt Fredy Schöb die Sanierung der Turnhalle im Oberstufenzentrum Widem ein. 1,8 Millionen Franken würde diese kosten. Die Gamserinnen und Gamser entscheiden voraussichtlich diesen Frühling darüber – entweder an der Bürgerversammlung oder eben an der Urne, falls die Bürgerversammlung coronabedingt nicht stattfindet.

Die Turnhalle stammt aus dem Jahr 1972. Wassereintritte im Deckenbereich, eine defekte Lüftungs- und Heizanlage, ein Turnhallenboden der ersten Stunde sowie mehrere defekte und abgeschriebene Komponenten haben den Gemeinderat zur Prüfung einer Komplettsanierung bewogen. «Da die verschiedenen sanierungsbedürftigen Komponenten stark ineinandergreifen, ist eine Komplettsanierung am sinnvollsten», so Schöb. Zurzeit werden die Kosten ermittelt. Läuft alles nach Plan, würde die Sanierung voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt werden.

Auf dem Sportpark im Pilgerbrunnen, zwischen der Weitsprunganlage und dem FC-Clubhaus, soll ein Pumptrack entstehen. Bild: PD

Im Juni 2021 hat der Gemeinderat den Eingang der «Petition Pumptrack oder Skatepark» zur Kenntnis genommen. Dabei hat der Rat signalisiert, dass er der Schaffung eines solchen, zusätzlichen Freizeitangebots für die Kinder und Jugendlichen grundsätzlich positiv gegenübersteht. Der Sportpark im Pilgerbrunnen wurde als geeigneter Standort bestimmt. Mit dem Fussballclub und dem Turnverein, welche im Pilgerbrunnen bereits ihre Sportanlagen nutzen, wird nun eine möglichst einvernehmliche Lösung gesucht. «Im Jahr 2022 möchten wir die Planung soweit vorantreiben, dass wir das Projekt im Herbst der Bevölkerung vorstellen und im 2023 umsetzen können», so Fredy Schöb.

Eine weitere erfreuliche Nachricht hat de Gemeindepräsident bereit: «Mitte August dieses Jahres möchten wir ein Dorffest veranstalten. Natürlich nur, wenn die Pandemie es zulässt. Das Organisationskomitee besteht aus mehreren Dorfvereinen. Ich würde mich freuen, wenn das Dorffest zustande kommt», so Schöb. sollte dies der Fall sein, würde die 1. -August-Feier dafür ausfallen.

Bautätigkeit ist seit Jahren nach wie vor gross

Dass Gams eine der wenigen Gemeinden im Kanton St. Gallen ist, welche die Bauzonenreserve reduzieren muss, ist bereits bekannt. Im November 2021 konnte der Gemeinderat ein Auszonungsprogramm von 7000 m2 verabschieden und dem kantonalen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg) zur Prüfung überreichen. «Wenn dies so akzeptiert wird, werden einige Knoten gelöst und wir können uns wieder der eigentlichen Ortsplanungsrevision widmen», sagt der Gemeindepräsident.

Die Bautätigkeit in Gams ist nach wie vor gross. Zurzeit ist das private Projekt Breiten in der Bewilligungsphase. «Dieses Projekt wird die Entwicklung der Gemeinde weiter vorantreiben», ist Schöb überzeugt. «Breiten» ist im Zentrum der Gemeinde Gams. «Die geplanten sechs Wohn- und Gewerbehäuser stärken unser Zentrum. Das Wachstum der Gemeinde erfolgt von innen und nicht an der Peripherie.

Somit sind die Wege zur zentrumsnahen Infrastruktur wie Detailhandel, Gastronomie, Schulen, medizinische Versorgung, öffentlicher Verkehr und so weiter kurz.» Soweit der Gemeinderat informiert ist, ist das Interesse an den Wohnungen im Zentrum von Gams gross. «Ebenfalls ist das Gamser Gewerbe an Räumlichkeiten interessiert, damit es sich weiter entwickeln und sich für die Zukunft stärken kann», so Fredy Schöb abschliessend.

Einiges an Arbeit kommt auf den Gemeinderat und Gemeindepräsident Fredy Schöb im Jahr 2022 zu. Bild: Alexandra Gächter

