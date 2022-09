Bevölkerung darf ihre Meinung zum Erweiterungsprojekt äussern

Gams Plakate mit QR-Codes im Dorf verteilt: Gamser Bevölkerung darf ihre Meinung zur Erweiterung der Sportanlagen Pilgerbrunnen kundtun Plakate im Dorf Gams machen auf das Vorhaben des Gemeinderates aufmerksam: Die Bevölkerung darf ihre persönliche Meinung über die Erweiterung der Sportanlagen Pilgerbrunnen äussern. Alexandra Gächter 10.09.2022, 05.00 Uhr

Der geplante Pumptrack in Gams eignet sich für Anfängerinnen und Anfänger sowie für Fortgeschrittene. Eine Streetworkout-Anlage ist auch geplant. Bild: PD

Ein Pumptrack, eine Streetworkout-Anlage, ein Spielplatz, eine kombinierte Wurfanlage und ein Material- und Lagergebäude: Diese möglichen Neuerungen werden bei der Erweiterung der Sportanlage Pilgerbrunnen vorgeschlagen. Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Ausarbeitung einer Studie an Daniel Wegmüller, Landschaftsarchitekt, Klosters, erteilt. Dieses Planungsbüro hat bereits den Kunstrasenplatz und die Leichtathletikanlagen geplant und realisiert. Das Konzept der möglichen Erweiterung der Sportanlagen Pilgerbrunnen inklusive Realisierung des Pumptracks wurde vor Kurzem auf der Homepage veröffentlicht. Die Jugendlichen der Gemeinde Gams sind zusammen mit dem Jugendbeauftragten des KOJ Werdenberg beim Projekt involviert.

Pumptrack und Streetworkout

Alle Gamserinnen und Gamser dürfen bezüglich dem Projekt ihre Meinung kundtun. Auf der Website der Gemeinde Gams unter der Rubrik Aktuelle Projekte ist ein entsprechendes Formular aufgeschaltet. «Ihre Meinung ist uns wichtig», lässt die Gemeinde verlauten. Plakate im Dorf machen die Bevölkerung derzeit über das Vorhaben aufmerksam. Mittels QR-Code kommen Interessierte direkt auf das entsprechende Meinungsformular.

Auch am grossen Dorffest von Mitte August hat die Gemeinde kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Bevölkerung konnte sich an einem Stand über die Erweiterung der Sportanlage informieren und ihre Meinung kundtun. «Montags darauf machte ich mir bereits Sorgen, dass der Maileingang überquillt», sagte Gemeindepräsident Fredy Schöb. Das war aber nicht der Fall. Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde Gams im Hintergrund viel geleistet. Nach verschiedenen Abklärungen und Diskussionen wurden verschiedene mögliche Standorte in der Gemeinde auf eine mögliche Realisierung eines Pumptracks überprüft.

Der Gemeinderat hat sich nach Abwägen aller Vor- und Nachteile für den Standort Pilgerbrunnen entschieden. Der geplante Pumptrack besteht aus einer asphaltierten Piste für fast alles, was nicht motorisiert ist und Räder hat. Die Piste ist mit vielen Bodenwellen und Steilwandkurven versehen. Da die Fahrerinnen und Fahrer mit der Zeit ihre Fähigkeiten verbessern, ist der Track so konzipiert, dass sie die Fertigkeiten durch höhere Geschwindigkeit herausfordern können, ohne dass die Konstruktion verändert werden muss. Ebenfalls ist auf der Sportanlage eine Streetworkout-Anlage geplant. An Geräten, die lediglich aus Metallstangen bestehen, können Sportbegeisterte ihr Training fern von einem Fitnesszentrum ausüben – kostenlos und jederzeit.

Die Streetworkout-Anlage ermöglicht eine Vielzahl von Kraftübungen, je nach aktueller körperlicher Fitness. Auch den Vereinen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, ihre Trainings noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Der Turnverein Gams konnte für das Wurftraining bis anhin die Restfläche des alten Fussballplatzes nutzen, auf der nun die Streetworkout-Anlage und der Pumptrack geplant sind. Die neue kombinierte Wurfanlage für Ball- und Speerwurf soll dem Turnverein weiterhin die Trainingsmöglichkeit für diese Disziplinen bieten.

Für die jüngsten Gamserinnen und Gamser soll zwischen den bestehenden Anlagen Laufbahn und Kunstrasenplatz ein Bewegungsspielplatz mit vier Gerätschaften angelegt werden. Diese Anlage gilt als Ergänzung aller Sportanlagen. Mögliche Spielgeräte sind Vogelnestschaukel, Spielturm mit Rutsche, Balancierparcours und ein Kleinspielfeld, in dem Fussball gespielt werden kann.

Mehr Parkplätze und neue Veloabstellanlage

Zwischen dem bestehenden Allwetterplatz und dem geplanten Pumptrack soll ein Material- und Lagergebäude mit je einem Geräteraum für den Fussballclub und den Turnverein, einem öffentlichen WC, einem gedeckten Unterstand und einem Sitzplatzbereich mit Trinkbrunnen Platz finden. «Das alte FC-Clubhaus ist in einem schlechten baulichen Zustand und kann in der heutigen Form und Lage nur schlecht genutzt werden», schreibt die Gemeinde Gams. Zudem hat der Turnverein heute sein Material in einem «Schiffscontainer» eingelagert, was ebenfalls nicht optimal sei. Auch diese Tatsachen wurden bei der Bedürfnisanalyse für eine mögliche Erweiterung der Sportanlagen Pilgerbrunnen berücksichtigt und in ein Gesamtkonzept integriert. Das Konzept sieht den Abbruch des baufälligen Clubhauses sowie den Neubau eines Materialgebäudes für den Fussballclub und den Turnverein Gams mit einem öffentlichen WC vor.

Westlich des Kunstrasenplatzes sollen zwei Veloabstellanlagen entstehen. Beim Allwetterplatz und neuen Materialgebäude ist eine weitere Veloabstellanlage geplant. Zusätzlich ist vorgesehen, dass im Bereich des alten FC-Clubhauses mehr Parkplätze erstellt werden. Neu gepflanzte Bäume sollen für ausreichend Schatten sorgen.