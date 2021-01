Gams Niemand aus der Region Werdenberg ist älter als sie: Maria Schmid feierte heute ihren 103. Geburtstag Vor drei Jahren war Maria Schmid die älteste Einwohnerin der Gemeinde Gams, nun ist sie die älteste Einwohnerin aller Werdenberger Gemeinden und dem obersten Toggenburg. Alexandra Gächter 13.01.2021, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Institutionsleiter Marcel Huber, Tochter Margrit Arni und Gemeindepräsident Fredy Schöb gratulierten Maria Schmid zum

103. Geburtstag und wünschten ihr alles Gute. Bild: Alexandra Gächter

Bei guter Gesundheit durfte Maria Schmid heute im Alterswohnheim Möösli die Gratulationen von Institutionsleiter Marcel Huber, Gemeindepräsident Fredy Schöb sowie ihrer Tochter Margrit Arni entgegennehmen.

Coronabedingt durften nicht alle sechs Kinder am selben Tag kommen. Die Besuche verteilten sich auf verschiedene Tage, was nicht einmal so schlecht sei. Tochter Margrit Arni sagt:

«Vor drei Jahren gab es ein grosses Fest zu ihrem 100. Geburtstag. Das war sehr anstrengend für meine Mutter.»

Jeden Vormittag ein Rosenkranz-Gebet

Im Alterswohnheim Möösli in Gams gefällt es Maria Schmid sehr gut. Zum Geburtstag durfte sie ihr Lieblingsmenu wählen. Zusammen mit ihrem Besuch ass sie an ihrem Wiegenfest zu Mittag.

Dank ihrem geistigen und körperlichen Wohlbefinden kann Maria Schmid noch einige Tätigkeiten ausführen. So strickt sie im Alterswohnheim regelmässig und hilft Putzlappen zusammenzufalten. Zudem begibt sie sich jeden Vormittag in die Hauskapelle, um einen Rosenkranz zu beten. Die 103-jährige Gamserin sagt:

«Das ist sehr wichtig für mich. Ich schliesse die ganze Welt in mein Gebet ein.»

Ebenfalls sehr viel bedeuten würden ihr die regelmässigen Besuche ihrer Kinder. Während sie in ihrem Zimmer mit dem Rollator auf den eigenen Füssen steht, nimmt sie draussen den Rollstuhl zu Hilfe. «Dreimal in der Woche erhält unsere Mutter Besuch. Wir gehen mit ihr durchs Dorf oder wenn sie etwas weniger fit ist, rund ums Quartier. Sie wohnt seit fast 80 Jahren in Gams und lebte früher ganz in der Nähe des Alterswohnheims. Sie freut sich sehr über diese Rundgänge und kann dabei über die alten Zeiten sprechen», so Margrit Arni.

Im Alterswohnheim Möösli wurde der Mittagstisch für das Geburtstagskind dekoriert. Bild: Alexandra Gächter

Abgesehen von Hochs und Tiefs ist Maria Schmid den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit. Gegenüber dem W&O sagte sie vor drei Jahren, dass ihr Leben aus Arbeiten und Beten bestand und 100 Jahre schnell vorbei gegangen sind. Weiter erzählte sie, dass sie glücklich sei und nicht noch einmal jung sein wolle.

Fünf Personen über 100 Jahre gibt es in der Region Werdenberg

In Gams ist Maria Schmid die einzige Person, die über 100 Jahre alt ist. In Buchs leben derzeit vier Personen über 100 Jahre. Hier sind die Jahrgänge 1918, zweimal 1919 und 1920 vertreten.

In allen anderen Gemeinden der Region Werdenberg sowie in Wildhaus-Alt St. Johann gibt es aktuell keine Personen über 100 Jahre. Es gibt aber in all diesen Gemeinden Personen mit Jahrgang 1922 oder 1923, also solche, die dieses Jahr 98 oder 99 Jahre alt werden.