Gams Mitgliederversammlung des Golfclubs Gams-Werdenberg: Positiver Jahresabschluss und neue technische Gerätschaften Beim Golfclub Gams-Werdenberg sind die Zahlen im Lot, der Mitgliederbestand wächst und der Vorstand wurde wiedergewählt. 15.06.2022, 05.00 Uhr

Der Vorstand wurde für drei Jahre wiedergewählt: Werner Wessner, Markus Hilti, Gabriella Reato, René Derungs, Rolf Künzler und Christian Eggenberger (von links). Bild: Daniel Stauffer

105 Personen nahmen nach über zwei Jahren Coronapause wieder an der Mitgliederversammlung des Golfclubs Gams-Werdenberg teil. Am vergangenen Donnerstag wurde in der Aula des Schulhauses Höfli in Gams die 18. ordentliche Generalversammlung (Versammlung der Aktionäre) und anschliessend die 16. ordentliche Mitgliederversammlung des Golfclubs Gams-Werdenberg durchgeführt.

Präsident und VR-Vorsitzender Rolf Künzler begrüsste in Personalunion die Aktionäre und Mitglieder und war sichtlich gerührt, endlich wieder persönlich über das vergangene Jahr berichten zu können. Erfreulicherweise konnte er den Anwesenden trotz coronabedingter Einschränkungen einen positiven Jahresabschluss vermelden. Die Einnahmen der Golf Gams AG und des Golfclubs Gams-Werdenberg lagen im Kalenderjahr 2021 konsolidiert bei rund 40'000 Franken.

Bei den Ausgaben konnte die Balance zu den steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen aufgrund erfolgreicher Gegenmassnahmen gedämpft werden. Es zeigte sich, dass die Verantwortlichen in der Coronakrise verantwortungsvoll mit dem Augenmerk des treuhänderischen Gedankens den Club und die Betriebsgesellschaft durch die unsicheren Zeiten geführt haben. Wie an der Versammlung von Künzler betont wurde, wäre ohne das Team und die Anstrengungen der Mitarbeitenden ein solcher Erfolg undenkbar gewesen.

Hand in Hand wurde auch die Agenda der Investitionen angegangen. Der Maschinenpark der Greenkeeper erhielt eine zusätzliche Mähmaschine für die Bearbeitung der Spielbahnen. Auf der Übungsanlage wurde ein Mähroboter installiert. Diese beiden Investitionen betrugen rund 108'000 Franken. Aufgrund der Schäden der letztjährigen Juli-Überschwemmungen auf dem Golfplatz wurde in die Infrastruktur des Platzes weiter investiert.

Auf dem Golfplatz wurden in den Wintermonaten zahlreiche Drainagestränge reaktiviert und teilweise erneuert. Dies dient dazu, zukünftige Wassermassen wieder schneller vom Golfplatzgelände abzuführen, so dass die Bespielbarkeit des Platzes weitestgehend ohne nennenswerte Unterbrüche gewährleistet werden kann. Weitere Projekte wie die Sanitäranlagen beim Driving-Range-Gebäude und bei den Übungsanlagen wurden geplant und im Frühjahr in Angriff genommen.

Nachfrage zum Erlernen des Golfspiels hoch

Die Mitgliederentwicklung gestaltete sich ebenfalls sehr positiv. So konnte Rolf Künzler einen aktuellen Mitgliederstand von 771 per 1. Mai 2022 vermelden. Zum Jahresende 2020 waren es noch 710 Mitglieder. Durch den Zuwachs an Neumitgliedern wurden auch die angebotenen Mitgliedschaftsmodelle und die Aktionärsstruktur gestärkt. Tendenziell entwickelt sich dieser Bereich sehr positiv und die Nachfrage zum Erlernen des Golfspiels bleibt nach wie vor konstant hoch.

Nach den coronabedingten Einschränkungen konnte unter Auflagen der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden. Auch die Sektionen der Damen, Herren und Senioren sowie der Junioren veranstalteten zahlreiche Turniere und Anlässe, die zum harmonischen Clubleben beigetragen haben.

Da das Jahr 2022 wiederum ein Wahljahr ist, musste der Verwaltungsrat, respektive Vorstand, für eine weitere Amtsperiode neu gewählt werden. Mit einer überwältigenden Zustimmung wurde der gesamte Vorstand für weitere drei Jahre einstimmig im Amt bestätigt.

Dies sind neben Rolf Künzler, Präsident und VR-Vorsitzender, Markus Hilti (stellvertretender VR-Vorsitzender), Christian Eggenberger (Finanzen), Werner Wessner (Strategie und Marketing), Gabriella Reato (Veranstaltungen und Sponsoring) sowie René Derungs (Sport). Die Prefera Audit AG, namentlich vertreten durch Pius Guntli, wurde ebenfalls für die nächsten drei Jahre als Revisionsstelle gewählt. (pd)