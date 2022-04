Gams Katholische Kirchgemeinde Gams wählt neuen Präsidenten Die Bürgerversammlungen der Orts- und katholischen Kirchgemeinde Gams genehmigten alle Anträge einstimmig. Hanspeter Thurnherr 02.04.2022, 05.00 Uhr

Arnold Rossi (links) ist als Präsident, Francesco Müller als Verwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde gewählt. Bild: Hanspeter Thurnherr

Zwei Wahlen standen am Donnerstag an der Bürgerversammlung der katholischen Kirchgemeinde in der Aula des Schulhauses Höfli im Zentrum.