Gams Karl Lenherr hat 20 Jahre die Ortsgemeinde Gams geprägt – nun will er mehr Zeit mit seiner Frau verbringen Seit dem Jahr 2001 gehört Karl Lenherr zum Team, das die Geschicke der Ortsgemeinde Gams leitet. Zu Beginn war er als Mitglied des Ortsverwaltungsrats tätig, war dann zwölf Jahre Verwaltungsschreiber und Kassier und die letzten fünf Jahre Präsident. Auf Ende Jahr tritt er zurück. Adi Lippuner 29.12.2020, 05.00 Uhr

Karl Lenherr hat sich gerne für die Ortsgemeinde Gams engagiert.

«Ich durfte während dieser 20jährigen Tätigkeit immer auf ein engagiertes Team auf allen Ebenen zählen und bin auch sehr dankbar, dass der ehemalige Präsident, Alois Dürr, uns während seiner Amtszeit mit seinem Wissen zur Seite stand», blickt Karl Lenherr zurück.

Mehr Zeit mit seiner Ehefrau verbringen

Auch wenn er Ende Jahr das Präsidium abgeben wird, für einige Tätigkeiten wird er weiterhin zur Verfügung stehen, wie er im Gespräch erklärte. «Meine Arbeit war immer auch mein Hobby und insbesondere die Heizzentrale und die Versorgung aller Abnehmer liegen mir sehr am Herzen. Ich durfte die vergangenen Jahre die Planung für die Sanierung und Erweiterung begleiten und komme deshalb dem Wunsch des Ortsverwaltungsrats, auch in Zukunft bei diesem Projekt mitzuarbeiten, gerne entgegen.»

Zudem wolle er auch mehr Zeit mit seiner Ehefrau Margrit verbringen.

«Sie musste während der vergangenen Jahre oft zurückstehen und das soll sich nun ändern.»

Breites Aufgabenfeld der Ortsgemeinde

Die Heizzentrale, die Bewirtschaftung mehrerer Alpen, die Forstwirtschaft, die Verpachtung des landwirtschaftlichen Bodens und die Instandhaltung und Verwaltung der Liegenschaften sind die Aufgabengebiete der Ortsgemeinde. «Finanziell sind wir nicht auf Rosen gebettet und deshalb ist der Verkauf der Teil-Liegenschaft, Gewerbeteil WPG Karmaad, an die politische Gemeinde für uns ein wichtiger Schritt, um zusätzliche finanzielle Mittel zur Sanierung der Heizzentrale zu erhalten», so Karl Lenherr.

Der Nahwärmeverbund ist einer der Geschäftsfelder, die dem scheidenden Präsidenten am Herzen liegt. «Wir haben eine sehr zufriedene Kundschaft und sorgen mit unserem Team auch dafür, dass die Wärme zuverlässig bei den Bezügern ankommt. Auch für die bevorstehende Sanierung und Erweiterung sind wir gerüstet, da wird es im kommenden Frühling bis zur Wiederinbetriebnahme im Herbst eine Überbrückungslösung geben.»

Nach über 20-jähriger Tätigkeit für die Ortsgemeinde Gams, die letzten fünf Jahre als Präsident, tritt Karl Lenherr zurück.

Ein Herz für Menschen und Tiere

Geht es um die verschiedenen Alpen, welche im Besitz der Ortsgemeinde sind, wird bei Karl Lenherr spürbar, wie sehr er mit diesem Aufgabenfeld verbunden ist. «Wir haben für jede unserer Alpen einen Alpchef. Die Zusammenarbeit mit den jeweils Verantwortlichen funktioniert sehr gut und bisher hatten wir auch immer ein glückliches Händchen, wenn es um die Rekrutierung des Alppersonals ging. Die Bewirtschaftung durch die Ortsgemeinde erfordert viel Einsatz und wir sind bestrebt, dass Menschen und Tiere auf unseren Alpen eine gute Unterkunft haben. Deshalb freue ich mich auch, dass auf unserer Schafalp Säss die alte Schäferhütte saniert werden konnte.»

Dank vieler freiwilliger Helfer, unter anderem auch Oberstufenschüler und Vereinsmitglieder, könne die Pflege der Alpen sichergestellt werden.

«Bei solchen Arbeitseinsätzen gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, den Jugendlichen die Aufgaben für den Erhalt der Alpen näherzubringen»,

so Karl Lenherr. Am Herzen liegt ihm auch die ganze Waldbewirtschaftung. Allerdings werde diese Aufgabe in Zukunft nicht einfacher. Stichworte wie Klimaerwärmung, Sturmschäden, Naturverjüngung, sinkende Holzpreise, der Käferbefall, aber auch der Druck durch das Rotwild fallen in diesem Zusammenhang. «Umso wichtiger ist es, dass wir für den Forst das bestehende Gebäude beim Werkhof Hültsch sanieren konnten, damit die Mitarbeitenden ein zeitgemässes Arbeitsumfeld haben.»