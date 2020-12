Berufserfolg Bronze als würdiger Ersatz: Teilnahme an den Swiss Skills entschädigt Gamserin für entgangene Lehrabschlussprüfungen Silvana Lenherr holte bei den Berufsmeisterschaften im Detailhandel eine Bronzemedaille. Statt an den Lehrabschlussprüfungen stellte sie am nationalen Wettkampf in Luzern ihr Können unter Beweis. Michael Braun 08.12.2020, 16.30 Uhr

Die Präsentation von Silvana Lenherr an den Swiss Skills. Bilder: PD

Die 19-jährige Gamserin Silvana Lenherr schaffte es bei den Swiss Skills in Luzern im Bereich Detailhandel auf den dritten Platz. Sie sagt:

«Für mich war dieser Wettbewerb eine Art Ersatz für die ausgefallenen Abschlussprüfungen.»

Denn auch ihre Lehrabschlussprüfung fiel dieses Jahr ins Wasser. «Als die Mitteilung kam, dass die Abschlussprüfungen definitiv nicht stattfinden, konnte ich es im ersten Moment nicht fassen. Als ich dann über meine Nominierung für die Swiss Skills Championships 2020 im Bereich Detailhandel erfuhr, war ich überglücklich», resümiert sie.



Lehrstellenwechsel erforderte viel Mut



«Aufgestellt, fröhlich und hilfsbereit», so würde sich Silvana Lenherr selbst beschreiben. «Wenn man mich trifft, habe ich so gut wie immer ein Lächeln auf dem Gesicht.» Deshalb werde sie von anderen Menschen, etwa von einigen ihrer Kunden, auch oft als Sonnenschein bezeichnet, resümiert sie. In ihrer Freizeit ist sie für den Blauring Gams tätig und trifft sich mit ihren Freundinnen. «Manchmal brauche ich auch etwas Zeit für mich, da ich in meinem Job viel Kundenkontakt habe.»



Silvana Lenherr beim Gestalten von Päckchen.

Der Kontakt zu den Kunden spielte bereits in ihrer Berufswahl eine grosse Rolle. «Kundenkontakt hat man im Detailhandel auf jeden Fall.» Zudem sei im Verkauf kein Tag wie der andere. Für den Bereich Bäckerei, Konditorei, Confiserie entschied sie sich, da dieser mit seinen leckeren Produkten und der Warenpräsentation sie am meisten begeistere. Bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb wurde sie von ihrer ehemaligen Ausbildnerin und ihrer Mutter unterstütz. Auch ihr ehemaliger Lehrbetrieb, die Bäckerei Signer aus Zizers, bei dem sie auch heute noch arbeitet, hat sie finanziell unterstützt.



Zu eben dieser Bäckerei kam Lenherr kurz vor dem Start in ihr drittes Lehrjahr.

«Für mich haben bei meinem alten Lehrbetrieb gewisse Dinge nicht mehr gepasst, und als dann meine ehemalige Lehrlingsausbildnerin gekündigt hatte, habe ich mich dazu entschieden, eine neue Lehrstelle zu suchen.»

«Auch wenn dies ein grosser Schritt gewesen ist, bin ich sehr froh, diesen gemacht zu haben.»



Am Wettbewerb lief nicht immer alles nach Plan

Bei ihren ersten Abschlussprüfungen in der Richemont Fachschule in Luzern fiel sie durch ihre guten Leistungen auf und wurde für die Swiss Skills Championships nominiert. «Auch wenn mir von Anfang an klar war, dass ich die Freizeit für die nächsten Wochen streichen kann, zögerte ich keine Minute und entschied mich für eine Teilnahme.»



Ihr Beruf macht ihr augenscheinlich Freude.

Der Swiss-Skills-Wettkampf im Bereich Detailhandel setzte sich aus verschiedenen Aufgaben zusammen. Dazu gehörte etwa das Verpacken verschiedener Päckchen, Verkaufsgespräche, Bestellungen, das Kalkulieren von Produkten oder die Einführung eines neuen Produkts im Geschäft. Auch eine schriftliche Dokumentation, ein Psychologietest und ein Fachwissenstest mussten gemacht werden.



In der Vorbereitung auf den Wettkampf sei alles nach Plan gelaufen, sagt Lenherr. «Am Wettkampf selbst, unter den speziellen Bedingungen, ist dann aber nicht immer alles nach Plan gelaufen.» Für Lenherr hiess das: Tief durchatmen und das Beste daraus machen. Sie stellt fest:

«Improvisation gehört zum Beruf des Detailhandels dazu.»

Glückskekse, Goji-Beeren und Grüntee

Die Gojibeere, auch chinesische Wolfsbeere genannt, wird in China seit Jahrhunderten in der Medizin und als Nahrung verwendet. Bild: Nadia Schärli

Das Thema der Swiss Skills Championships 2020 war, wie könnte es auch passender sein, China. «Dazu konnte sich jeder Teilnehmende ein Unterthema aussuchen, wozu er seine Präsentation und Produkte gestalten konnte.» Silvana Lenherr entschied sich für die typisch chinesischen Glückskekse, dragierte Goji-Beeren und China Truffes mit Litschi und Grüntee.

Schliesslich musste sie verschiedene Arten von Päckchen evaluieren und deren Fertigung üben. Zudem musste sie den ganzen Vorgang dokumentieren, sich mit der Themen- und Farbwahl beschäftigen sowie der Warenpräsentation und an der Deklaration und der Kalkulation arbeiten.



«Ich wollte der Jury zeigen, was ich gelernt habe»

Dass sie von den Swiss Skills eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen würde, hätte sie nie gedacht. «Ich habe mit dem Gedanken, dass ich der Jury zeigen möchte, was ich gelernt habe, am Wettbewerb teilgenommen und nicht mit dem Gedanken, dass ich gewinnen werde.» Dennoch zeichnete die Jury sie und ihre Arbeit aus.

«Meiner Meinung nach konnte ich durch meine Leidenschaft zu meinem Beruf und durch exaktes Arbeiten überzeugen.»

In Zukunft möchte Lenherr sich weiterbilden. Sie reist auch gerne und freut sich, wenn man dies wieder tun kann. «Wer weiss, was die Zukunft noch so alles bringt», resümiert sie.