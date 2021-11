Gamser Brennerei Schegg für fünf Produkte ausgezeichet

An der nationalen Spirituosenprämierung, welche am vergangenen Mittwoch in Luzern stattfand, hat die Gamser Spezialitäten- und Lohnbrennerei Martin Schegg für fünf ihrer Produkte eine Auszeichnung erhalten. Gold gab es für die Destillate «Quitte», «Alte Banane» und «Williams», die Silbermedaille erhielt der Gamser Betrieb für die Produkte «Haselnusslikör» und «Basler Langstieler Kirsch».

Armando Bianco 01.11.2021, 16.03 Uhr