Gams Diepoldsau eilt Gams zu Hilfe: «Die Gemeinde macht den Anschein der Befangenheit» Das Departement des Innern hat den Gemeinderat Diepoldsau beauftragt, anstelle des Gemeinderates Gams über den Rekurs gegen verschiedene Beschlüsse der Eigentümerversammlung der Brunnenkorporation Hueb zu entscheiden. Den Antrag dafür hat die Gemeinde Gams selbst beim Kanton gestellt.

Armando Bianco 22.04.2021, 16.37 Uhr

Über einen hängigen Rekurs in Gams mit Bezug zur Brunnenkorporation Hueb wird die Behörde Diepoldsau entscheiden. Robert Kucera

Der «Streit um das Hüebler Trinkwasser», wie der W&O einst titelte, dauert nun schon fast fünf Jahre. Die Brunnenkorporation Hueb (BKH), eine öffentlich-rechtliche Körperschaft in der Gemeinde Gams, beschloss aufgrund von Problemen mit der Wasserqualität im Juli 2015 an einer Eigentümerversammlung, der kommunalen Wasserversorgung beizutreten. Daraufhin sollte das Netz an die Wasserversorgung Gams angeschlossen werden, die Mitglieder der Verwaltungskommission der Brunnenkorporation traten von ihren Ämtern zurück. Die Gemeinde hob die Korporation auf und übertrug das Vermögen dem Gemeindehaushalt.

Im Sommer 2016 entfachte sich eine wüste Auseinandersetzung

Gegen das Vorgehen der Gemeinde erhoben bekanntlich einzelne Eigentümer Rekurs beim Departement des Innern. Dieser wurde allerdings abgelehnt, wogegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben wurde. Dieses hiess die Beschwerde in Bezug auf den Aufhebungsbeschluss teilweise gut. An einer vom Gemeinderat einberufenen Eigentümerversammlung wurden die Jahresrechnungen 2015 und 2016 genehmigt. Gegen diese Beschlüsse wurde wiederum beim Gemeinderat Rekurs erhoben, heisst es in einer Medienmitteilung.

Im Sommer 2016 entfachte sich eine wüste Auseinandersetzung, nachdem das Quellwasser der BKH auf behördliche Verordnung hin wegen «ungenügender Qualität» abgekocht werden musste. Mitglieder der BKH blockierten die Bauarbeiten, welche im Zuge des Anschlusses an das Versorgungsnetz der Gemeinde als Sofortlösung vorgesehen waren. Die Gemeinde erwägte deshalb gar einen Polizeieinsatz. Dazu kam es dann nach einem Treffen aller Involvierten allerdings doch nicht.

Diepoldsau hat selbst Erfahrung mit Ersatzverwaltung gemacht

Alexander Gulde, Leiter kantonales Amt für Gemeinden und Bürgerrecht. PD

«Der Grund, weshalb Diepoldsau als Ersatzverwaltung eingesetzt wurde, ist einerseits die Bereitschaft, das Mandat zu übernehmen. Andererseits auch die Erfahrung, welche Diepoldsau mit einem Baugesuch für den Neubau einer Gemüserüsthalle gemacht hat, als dort eine Ersatzverwaltung eingesetzt werden musste», so Alexander Gulde, Leiter des kantonalen Amtes für Gemeinden und Bürgerrecht, auf Anfrage.

Die Übernahme des Verfahrens in Gams, welche bereits erfolgt ist, sei natürlich mit Arbeit verbunden, die Kosten dafür trage die Gemeinde Gams. Wie lange es bis zu einem Abschluss dauern wird, hängt vom weiteren Verfahrensverlauf ab, insbesondere ob gegen einen Entscheid ein weiteres Rechtsmittel ergriffen wird.

Die Gründe für den Ausstand der Gamser Behörde liegen laut Alexander Gulde darin, dass diese «vorbefasst» ist, für die Behandlung des Rekurses den Anschein der Befangenheit erweckt und somit nicht entscheidungsbefugt ist, so der Amtsleiter auf Anfrage weiter gegenüber dem W&O.