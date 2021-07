Alle Texte des Schreibwettbewerbs der Diakoniewoche Werdenberg

Gams Das Thema Hoffnung zu Papier gebracht: Das sind die Texte des Schreibwettbewerbs der Diakoniewoche Werdenberg Vom 5. bis 13. Juni hat die Diakoniewoche Werdenberg mit einem bunten Strauss an Anlässen und Themen rund um das zentrale Wort Hoffnung stattgefunden. Unter anderem wurde ein Schreibwettbewerb in zwei Kategorien lanciert. Nun werden sämtliche Texte veröffentlichte.

Armando Bianco 04.07.2021, 05.00 Uhr

Die Gewinnerinnen des Schreibwettbewerbes der Diakoniewoche: Aileen Shira Huber, Platz 1 Kategorie Jugendliche, Vreni Peterer Erstplatzierte, Erwachsene, Malou Ebneter, Rang 2, und Marianne Afchain, Drittplatzierte (von links). Bild: Adi Lippuner

Im Vorfeld der Diakoniewoche Werdenberg, welche vom 5. bis 13. Juni dauert, wurde ein Schreibwettbewerb lanciert. In der Kategorie unter 25 Jahren beteiligte sich eine Autorin am Wettbewerb, in der Kategorie über 25 Jahren waren es neun Frauen und ein Mann. Die Siegerinnen des Schreibwettbewerbs durften kürzlich an der Preisverleihung im gediegenen Rahmen in der Alten Mühle Gams ihre Texte vorlesen. Nun kann man sämtliche Beiträge, egal ob preisgekrönt oder nicht, nachlesen: https://www.diakoniewoche.ch/schreibwettbewerb-der-hoffnung-einen-schubs-geben/