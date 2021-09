Bretterlager und Hausfassade brannten in Gams

Am Freitag, um 18.30 Uhr, ist es an der Hinderbergstrasse in Gams zu einem Brand eines Bretterlagers und einer Hausfassade gekommen. Der Bewohner sowie die zuständige Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

05.09.2021, 11.54 Uhr