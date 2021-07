Der FC Gams steigt in die 4. Liga ab

Gams Abstieg: Der FC Gams spielt nächste Saison in der 4. Liga Im Abstiegskampf gegen den CB Trun/Rabius vermochte der FC Gams seine 1:0 Führung nicht bis zum Schlusspfiff zu halten. Mit dem Regen kam die Wende: Erst der Ausgleich und in der Nachspielzeit der Siegestreffer für die Bündner. Daniel Schmidt 04.07.2021, 12.57 Uhr

Michael Giger schoss für den FC Gams den Siegestreffer. Die Freude währte nicht lange. Bild: Daniel Schmidt

Da lag er allein nahe der Auswechselbänke. Der Mittelfeldspieler des FC Gams, Michael Giger, vergrub sein Gesicht enttäuscht im Rasen der Sportanlage Pilgerbrunnen. Eben musste er mit seinem Team den Gang in die 4. Liga hinnehmen. Dabei sah es nach seinem Führungstreffer lange danach aus, als würde das Heimteam den Sieg davontragen. An Motivation dafür mangelte es nicht.

Bereits beim Einmarsch wurde Gams vom Publikum frenetisch empfangen. Ein Speaker, der sonst für den FC Balzers in der 1. Liga tätig ist, sorgte zusätzlich für Stimmung. Die Vorzeichen waren eindeutig: Nur wenn die Gamser an diesem Samstag den unmittelbaren Tabellennachbarn aus dem Bündnerland besiegen, würden sie an ihm vorbeiziehen und die Klasse halten. So hatte die Begegnung unweigerlich Finalcharakter.

Gamser gingen mit einem 1:0 in die Pause

Dies war der Partie in der Anfangsphase anzumerken: Beide Teams übten sich im Abtasten. Während die Gäste darauf bedacht waren, die Null zu halten, versuchten die Gamser Wege durch die enggestaffelte Abwehr des Gegners zu finden. Der Dosenöffner kam in der 26. Minute: Giger brach auf der linken Seite durch und schob zum 1:0 ins lange Eck ein. Nun waren die Bündner gezwungen, ihre Defensivtaktik aufzugeben. Eine zwingende Chance bis zur Halbzeit gelang ihnen jedoch nicht. Die Gamser Verteidigung war auf Ergebnisverwaltung umgestiegen und machte hinten dicht.

Nach dem Siegestreffer der Bündner in der Nachspielzeit wirft sich ein Gamser Verteidiger verzweifelt auf den Boden. Bild: Daniel Schmidt

Gleiches präsentierte sich zu Beginn der zweiten Hälfte. Eine Änderung fand nur beim Wetter statt: Nieselregen begann auf das Feld zu plätschern. Betrachtet man das Endergebnis, so könnte dieser Wetterumschlag als Vorbote für das Gamser Unglück herhalten. Denn das Blatt wendete sich: Einer der Bündner Innenverteidiger, Livio Janka, brachte in der 66. Minute einen direkten Freistoss im rechten Eck unter.

Die Gastgeber waren fortan wieder unter Zugzwang und warfen alles nach vorne. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst forderte Gams nach einem Foulspiel vergeblich einen Elfmeter, dann wurde ihnen ein finaler Eckball zugesprochen. Torhüter Mike Hilty begab sich nach vorne. Der Ball landete allerdings beim Gegner, der den Konter mit einem Schuss vom Bündner Gianin Derungs ins leere Tor abschloss.

Der Gamser Torwart war um ein Tor bemüht. So konnte der Bündner Derungs ins leere Tor einschieben. Bild: Daniel Schmidt

Der Trainer der Gamser, Memo Eriten, gab sich nach dem Schlusspfiff als fairer Verlierer:

«Ein Abstieg ist immer verdient.»

Nachdem sich die erste Frustration gelegt hatte, versammelte er seine Mannschaft in der Nähe des Mittelkreises. Auch Michael Giger hatte sich inzwischen aufgerafft und zu seinen Teamkameraden gesellt. Im Plenum wurde die enttäuschende Saison kurz analysiert, aber auch ein optimistischer Blick in die Zukunft geworfen. Für Eriten ist der Gamser Plan für die kommende Spielzeit klar:

«Das Ziel ist der Wiederaufstieg.»