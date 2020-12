Sevelen Das Schulhaus Galstramm ist erdbebenertüchtigt Die Schulraumerweiterung ist abgeschlossen, die Anlage wurde der Gemeinde Sevelen nun definitiv übergeben. 03.12.2020, 05.00 Uhr

Baufachleute, Verwaltung, Schulleitung und Behörden bei der Übergabe der Schulanlage Galstramm. Tatjana Schnalzger

(pd) Im Februar wurden die neuen Räumlichkeiten des Erweiterungsbaus der Schulanlage Galstramm bezogen. In der Folge stand die Erdbebenertüchtigung auf dem Bauprogramm. Auch diese Arbeiten sind inzwischen fertig, sodass am Mittwoch die Schulanlage Galstramm endgültig an die Gemeinde übergeben werden konnte. Beim kleinen feierlichen Akt blickte Maren Kuhnel, Projektleiterin von Schlegel + Hofer Architekten aus Buchs, zurück auf die Herausforderungen, die sich den Baufachleuten bei laufendem Schulbetrieb geboten haben.