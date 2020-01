Fussballzauber am Raiffeisen Juniorenhallenturnier in Buchs Der Nachwuchs kämpfte am Juniorenhallenturnier eifrig um Punkte, die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. 20.01.2020, 15.51 Uhr

Den Abschluss eines jeden Turniers bilden die Teamfotos oder, wie hier, gleich von allen teilnehmenden Mannschaften. Bild: PD

(pd) Am Samstag und Sonntag fand das zweite Wochenende des Buchser Hallenturniers statt. Das Turnier hat eine lange Tradition und ist weit über das Werdenberg hinaus bei vielen beliebt. So gibt es dann wohl kaum einen Aktivfussballer in der Region, der als Junior nicht auch einmal selber am Turnier teilgenommen hat.